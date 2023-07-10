Threads, kullanıcı katılım rekoru kırıyor! 1 haftada 100 milyon kişi kayıt oldu..

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'dan Twitter'a rakip olacak yeni bir sosyal medya platformu olan Threads'e üye olanların sayısının 100 milyona ulaştığı görüldü. Apple dahil birçok şirketin resmi hesap açmaya başladığı da ifade edildi.

Meta tarafından hayata geçirilen Threads platformu bir hafta içinde 100 milyon kullanıcının kaydını aldı. Ancak Threads henüz kronolojik bir ana sayfa akışına sahip olmadığı için kullanıcılar Twitter'ı son dakika haberleri için aktif olarak kullanmaya devam etmekte.

100 MİLYON KİŞİ KAYIT YAPTI





Uygulamanın yayınlanmasının hemen ardından kullanıcılar peş peşe kayıtlarını yaptırırken sadece dört gün sonra, Threads şimdiden 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip olmayı başardı. Threads'in il 7 saatin içinde 10 milyon kullanıcıya ulaştığı bildirilirken ertesi sabah bu rakam 30 milyonu geçti. Uygulama iki günde 70 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.