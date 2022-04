Microsoft'un sunduğu oyun platformu günümüzde çok sayıda oyunu düşük abonelik ücretleriyle bizlere ulaştırmakta. Yeni gelen oyunlar platformda sunularak oyuncuların daha düşük fiyatlardan oyunları oynaması sağlanmakta. Peki bu ay gelecek yeni oyunlar hangileri olacak?

Gözden kaçırmayın Kripto Para Piyasası Ne Durumda! Haftanın En Çok Kazandıran Kripto Paraları

Microsoft'un sunduğu oyun platformu günümüzde çok sayıda oyunu düşük abonelik ücretleriyle bizlere ulaştırmakta. Yeni gelen oyunlar platformda sunularak oyuncuların daha düşük fiyatlardan oyunları oynaması sağlanmakta. Peki bu ay gelecek yeni oyunlar hangileri olacak?

Günümüzde birçok alanda faaliyet gösteren Microsoft, başlıca bilgisayar teknolojileri alanında yeni atılımlar gerçekleştirse de oyun alanında da platform oluşturarak insanların ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Aylık abonelik fiyatlandırmayla birlikte birçok oyunun buluştuğu Xbox Game Pass oyuncuların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya yarıyor. Her ay yeni oyunlar gelebildiği gibi listedeki oyunlar platformdan çıkartılabiliyor. Geçtiğimiz ay platforma 8 yeni oyun gelirken, bu ay 10 yeni oyun listelere eklenecek. İşte Xbox Game Pass platformuna yeni gelecek oyunlar;

Nisan 2022'de Xbox Game Pass Platformuna Çıkacak Oyunlar:

5 Nisan

MLB The Show 22 - Konsol

Cricket 22 - Konsol

7 Nisan

Plants vs. Zombies: Garden Warfare - EA Play

Star Wars: Squadrons - EA Play

Chinatown Detective Agency - Konsol/PC

Dragon Age 2 - EA Play

12 Nisan

Life is Strange: True Colors (Hizmet/Konsol/PC)

Panzer Corps 2 (PC)

The Dungeon of Naheulbeuk (PC)

14 Nisan

Lost in Random - Konsol/PC

Oyun kütüphanesine sürekli yeni oyunlar eklenen Xbox Game Pass platformuna nisan ayında gelecek oyunlar bu şekilde olacak. Platformun oyun listesinden 15 Nisan'da çıkarılacak oyunlar ; MLB The Show 21, Pathway, Rain on Your Parade, The Long Dark olurken 18 Nisan'da çıkarılacak oyun ise F1 2019. Oyuncular tarafından oldukça ilgi gören platform ülkemizde de oldukça popüler hale gelmiştir. Oyuncular belirli abonelik ücretiyle platformun birçok oyunundan faydalanabiliyor. Bu sayede birçok oyunu ucuz fiyat üzerinden oynayabilen oyuncular platformu sürekli olarak kullanmaktadır.