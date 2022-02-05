YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!

Video platformu YouTube'un kullanıcılarına müzik dinleme deneyimlerini daha da kolay hale getiren bir özellik getirdi. Android uygulaması için verdiği yeni '17.05.33' adlı deneme sürümüyle gelen özellikte yeni bir buton eklendiği ve bu buton ile de kullanıcıların 'YouTube Müzik'e geçiş' kısmına rahatça geçebileceği öğrenildi.
Söz konusu yeni özellik, kullanıcıların YouTube platformunda keşfettikleri şarkıyı kendilerine ait oynatma listelerine eklemek yerine sadece parçayı oynatacaklar ve bu durum sonucunda ise aynı şarkıyı tekrar YouTube Müzik'te aratmalarına gerek kalmayacak.
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:35