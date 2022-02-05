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YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
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YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!

YouTube, Android uygulaması için verdiği yeni '17.05.33' adlı deneme sürümünde, yeni bir buton ekledi. Müzik dinleme deneyimini kolaylaştıracak olan bu butonun YouTube Müzik'e geçişlerde daha sorunsuz bir durum yaratacağı söyleniyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:35
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
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Video platformu YouTube'un kullanıcılarına müzik dinleme deneyimlerini daha da kolay hale getiren bir özellik getirdi. Android uygulaması için verdiği yeni '17.05.33' adlı deneme sürümüyle gelen özellikte yeni bir buton eklendiği ve bu buton ile de kullanıcıların 'YouTube Müzik'e geçiş' kısmına rahatça geçebileceği öğrenildi.

Şuan için deneme sürümünde görülen butonun yakın bir süre sonra platformun Android uygulaması içine de geleceği belirtilirken yeni özelliğin entegre işlemlerinin tamamlanmasından sonra kullanıcılar, standart YouTube uygulaması üzerinden dinledikleri herhangi bir müziği yeni gelen butonu kullanarak direkt olarak 'YouTube Müzik' uygulamasına geçirerek oynatmaya başlayabilecekler.

Söz konusu yeni özellik, kullanıcıların YouTube platformunda keşfettikleri şarkıyı kendilerine ait oynatma listelerine eklemek yerine sadece parçayı oynatacaklar ve bu durum sonucunda ise aynı şarkıyı tekrar YouTube Müzik'te aratmalarına gerek kalmayacak. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:35
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Anahtar Kelimeler:
YouTubeYouTube MüzikGeçiş ButonuAndroid Yeni Sürüm
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