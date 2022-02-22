İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Ücretsiz PUBG mobil redeem kodları!

PUBG mobil redeem kodlarını ücret ödemeden alarak, aksiyon dolu oyun keyfinizi doya daya yaşayabilirsiniz. İşte ücretsiz PUBG mobil redeem kodları!

22 Şubat 2022 Salı 01:10
Ücretsiz PUBG mobil redeem kodları!
Takip Et:

PUBG son dönemlerde oyun dünyasında adından sık sık söz ettiriyor. Bireysel veya grup olarak oynanabilen bu oyunda oyunculara aksiyon macerası sunulmakta. Oyun içindeki ücretsiz kod ve şifreler ile ekstra ürünlere, hediyelere sahip olma şansı bulunuyor. PUBG mobil redeem kodları ile ücret ödemeden kostüm veya UC kazanma şansınız oluyor.

2021 Nisan PUBG mobil redeem kodları

Ücretsiz PUBG mobil redeem kodları sınırlı sayıda sunulmakta. Kimi kodlar için ücret ödenmesi gerekmezken kimi kodlar için ücret ödemek gerekiyor. PUBG oynayanlar kıyafet ile eşya satın almak için çeşitli yollara başvurabiliyorlar. Kodlar yalnızca bir ödül için kullanılmadığından dolayı oyuncuların arasında muhteşem bir altenatif olarak görülmekte. Tek bir kod ile birden çok ödüle sahip olma şansınız bulunuyor. En yeni ve ücretsiz PUBG redeem kodları şunlardır;

  • BDFRZIZH9T6
  • BDFRZBHZUX3
  • LBKXMXKDOGT5
  • LOODSALWEDRT
  • BDFQZEZ7EUS
  • BDFRZBLZAGT
  • KARZBZYTR
  • KFK3KOGTI34
  • PGHZDBTFZ95U
  • FDJ346SDNFD
  • JFHDSNFU34
  • R89FPLM9S
  • TQIZBz76F
  • S78FTU2XJ
  • DKFI4353G
  • 5FG10D33
  • JRIU4375DS
  • JFDJ346
  • 3JFJK54LF
  • 3HR673LF
  • TIFZQZANGC
  • BDFRZBZRK7T
  • RAXKGJWGS466
  • KASTRWL5TCCX5
  • FBKMCVORGKSD
  • BDFRZBJZTW3B
  • DFZRPZERFN
  • BDFRZEZ33T3
  • BDFRZBDZVA5
  • BDFRZTZ64NG
  • KNLCFLDSAEWE
  • S6FD9884DF5D
  • DFHMIY52T
  • PUBGMOBİLENP
  • BIFPZBZKBE
  • BAPPZEZMTB
  • BCCQZCZSV7
  • BCAHZBHZ486
  • BFHMZGZJ73
  • BDFOZBZBAT
  • BIFOZBZE6Q
  • PUBGMOBILEBD
  • BCCQZDZSCH
  • BCCQZBZCVJ
  • BGDFZBZ5QN
  • BCAHZBBZFVM
  • BGDGZBZGTF
  • BCAHZBIZ88B
  • BCCVZBZT8A
  • BCAHZMZ64EC
  • BDFRZNZD954
  • BDFRZCZSUDQ
  • BDRFZBBZ36D
  • GPHZDBTFZM24U
  • PGHZDBTFZM24U
  • LJDCZSYOTY7954
  • BAPPZCZTUH
  • BDFCZBIZ7KN
  • BDFVZVZHAPU
  • TIFZBIZACZG
  • BGFBZBZ5SN
  • BAPPZCZTUH
  • NEIZBZKND
  • S78FTU2XJ
  • TQIZBZ76F
  • BBKRZBZBF9
  • BGFAZBZMRF
  • TIFZBJZWMN
  • BBKTZDZFW6
  • BBKTZEZET3
  • BFHMZGZJ73
  • BGDHZBZUQU
  • BDFPZTZUAEN
  • BDFPZRGZM763
  • BDFVZVZHAPU
  • BDFVZHZK3MU
  • BDFVZBGZ5B8
  • BDFPZPZPAVW
  • BFHMZBZFHB
  • BGFCBZADK
  • JJCZJDZ9U
  • NEHZBZ9VX
  • BCEAZDAZS95U
  • BCEAZDBZPJ7G
  • BDFPZCZGSSP
  • BDFPZBBZ6XM
  • UKUZBZGWF
  • R89FPLM9S
  • TIFSZBHZK4A
  • RNUZBZ9QQ
  • BAPPZBZXF5
  • BBKVZBZ6FW
  • BBKVZBZBF9
  • BCEAZDEZDKVB
  • BCEAZDFZFSBX
  • BCAZCUZMPBM
  • BDFVZQZ8WW7
  • BDFPZDZEN8H
  • BCEAZDDZU5RW
  • BDFQZVZ98MQ
  • D70FYU5N0
  • TIFZQZANGC
  • BGFDZBZC57
  • BDFVZHZK3MU
  • BDFVZBGZ5B8
  • BDFRZNZD954
  • BDFVZBFZUKM
  • BDFVZZ3MXM
  • BDFRZBAZN8D
  • CDWMYCQ3N7
  • HHJKBQQBD6
  • BDFRZHZBTJG
  • BDFVZBIZ7KN
  • BDFVZTZPS5R
  • VNUYXVFIO
  • BDFRZKZ255RB
  • BDFQZLZ4SBR
  • BDFRZQZJ3GS
  • BDFRZBGZVNN
  • BDFPZLZ9CKN
  • BDFRZVZA386
  • BBVNZBZ4M9
  • SD14G84FCC
  • JJCZCDZJ9U
  • BDFVZIZ885J
  • BDFVZGZAJUK
  • BDFRZBFZRD6
  • BDFPZVZ85B7
  • BCEAZDCZTK7P
  • BDFVZBHZFDV
  • BDFVZRZFM19
  • BDFPZMZ9J8A
  • BDFQZGZ33NT
  • BDFQZPZBV65
  • BDFRZRZP6MD
  • BDFRZZGZPVK4
  • BDFQZNZ3CFD
  • BBKTZCZC4Q
  • BDFQZCZBBDE
  • BDFQZBBZMGU
  • BDFRZLZ9HHS
  • BDFRZBKZQTT

PUBG mobil redeem kodlarının kötü yanı, sınırlı sayı ile oyuncuların bu avantajdan yararlanabilmeleri ile günlük olarak yalnızca 1 tane kodun kullanılabilmesi. Kodları kullanıp eşya ile silaha sahip olmayı isteyen oyuncular PUBG Redemption Center adresini ziyaret edip bu kodları kullanmaya başlayabilirler.

PUBG mobil redeem kodu ne oluyor?

PUBG oyununun amacı diğer oyuncuları geri planda bırakıp hayatta kalma mücadelesi verilmesidir. Oyun içindeki pek çok kozmetikler bulunuyor. Elbise, silah görünümleri, ifadeler ve daha fazlası kullanıcılar için fazlasıyla önem taşıyor. Bunun için de daha fazlasına sahip olmak adına redeem kodu kullanılıyor. Kullanılabilecek bu kodlar için herhangi bir ücret ödemesi yapılmıyor. Redeem kodları PUBG mobile üstünden dağıtıldığı gibi intenet aracılığı ile yapılan çekilişler ile de verilmekte. Bu kodların sayesinde oyun içindeki kıyafetler ile, farklı silah görünümlerine, ifadelerine ve çok daha fazlasına sahip olarak oyunu daha da heyecanlı hale getirebiliyorsunuz.

12 rakamdan veya karakterden oluşmakta olan bu kodlar, oyun içinde sizin gelişmenize çok fazla yardımcı olmaz ancak kullanıcılara hitap ettiğinden dolayı bir rakip ortamı oluşmasını sağlar. PUBG mobil reedem kodlarında belli bir sınır bulunuyor. Bu kodların pek çoğuna ücret alınmasa da belli bir tutar ödenmesi gereken kodlar da bulunuyor.

PUBG redeem code nasıl alınıyor?

PUBG oynayanların amacı, çeşitli yerlerde buldukları çeşitli silahlar ile rakipleri öldürüp en sona kalan güçlü kişi veya grup olmaktır. Oyun içinde iken ada haritası gittikçe küçülüyor. Savaşılan alan daralarak oyuncular arasındaki etkileşimde artış olur. Bütün oyuncuları etkisiz hale getirerek en sona kalmayı başaran oyuncu ile grubu oyunun galibi olurlar.

PUBG mobil hayranları redeem kodlarını sadece bir defa kullanabiliyorlar. Tabi ki de bu kodlar belli bir süreye sahip oluyorlar ve zamanı geçen kodlar kullanılamaz hale geliyor. Bu yüzden en güncel olan kodları devamlı olarak takip ederek zamanını kaçırmamanız gerekiyor. Aynı zamanda redeem code günlük yalnızca bir defa kullanılır. Oyuncuların bunları dikkate alıp kodları değerlendirmeleri gerekiyor. Ücretsiz kod almanın yolları şu şekildedir;

  • Discord
  • Reddit
  • Yayınlar

PUBG Discord ile Reddit’e katılıp pek çok hediye ürünler ile kodları alabilirsiniz. Aynı zamanda katılacağınız canlı yayınlar ile de pek çok kod paylaşımı oluyor. Ücretsiz kod için izlemeniz gereken bazı canlı yayınlar şu şekildedir;

  • Dynamo Gaming
  • Powerbang
  • The Bushka
  • Todosgamerstv
  • Atro
  • Panda
  • Levinho
  • The7WorldsGaming
  • PUBG Mobile India Yetkilisi
  • PUBG MOBİLE

Uygulamayı telefon veya tabletten açtıktan sonra ana menünün sağ altında yukarı ok yer alıyor. Oka sonrasında e-Spor merkezinin kupa işaretine dokunup canlı yayın programına ulaşabiliyorsunuz.

PUBG redeem kodu nasıl girilir?

  • İlk önce pubgmobile.com adresine giriş yapmalısınız,
  • Redemption Center sayfasına giriş yapmalısınız,
  • İlgili kısma karakter kimliğiniz ile redeem kodunu girmeniz gerekiyor,
  • Alt kısımda çıkan doğrulama kodunu da doğru olarak girmelisiniz,
  • Girmiş olduğunuz bilgilerin doğru olduğundan emin olduğunuzda onaylama işlemini yapın,
  • Sonrasında onay vermenizi isteyen bir sayfa ekrana gelir,
  • Yeniden aynı işlemleri uygulayarak PUBG mobile dünyasında kodlarınızı aktif hale getirebilirsiniz,
  • Oyun hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor,
  • Bu kısımda yer alan posta alanından “Kod Ödülünü Kullan” seçeneğine tıklayınız,
  • Gerekli kısımlara onay verdikten sonra (al- tamam – envanter) ödülünüz hesabınıza eklenecek.


Son Güncelleme: 22.02.2022 01:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PUBGMobilRedeemKodlarıücretsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnstagram gizli hesap görme nasıl olur?
İnstagram gizli hesap görme nasıl olur?
Brawl Stars elmas hilesi nasıl yapılır? Elmas hilesi yapma yöntemleri
Brawl Stars elmas hilesi nasıl yapılır? Elmas hilesi yapma yöntemleri
Radyo dalgaları nedir? Radyo dalga teknolojisi nasıl gelişti? Radyo dalgalarının özellikleri nedir?
Radyo dalgaları nedir? Radyo dalga teknolojisi nasıl gelişti? Radyo dalgalarının özellikleri nedir?
Tiktok Bot Basma Nasıl Yapılır? Hangi Sitelerden Yapılıyor?
Tiktok Bot Basma Nasıl Yapılır? Hangi Sitelerden Yapılıyor?
Şok Homend Pottoman Türk kahve makinesi nasıl, alınır mı? Kullanıcı yorumları
Şok Homend Pottoman Türk kahve makinesi nasıl, alınır mı? Kullanıcı yorumları
Brawl Stars 2000 elmas nasıl alınır? 2021 Elmas kodları nelerdir?
Brawl Stars 2000 elmas nasıl alınır? 2021 Elmas kodları nelerdir?

Popüler Haberler

Mavera dizisindeki Hace Ahmed Yesevi karakteri kimdir? Korel Cezayirli kimdir? Korel Cezayirli nereli, kaç yaşında?
23 Şubat 2022 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 23 Şubat Çarşamba at yarışı programı
TJK 22 Şubat 2022 Salı at yarışı sonuçları
Ücretsiz PUBG mobil redeem kodları!
TARSİM Tarım Sigortası riskleri açıklandı!
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 22 Şubat 2022 Salı Instagram giriş sorunu
22 Şubat 2022 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi! Şubat 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2022 Şubat evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 22 Şubat 2022 Salı
Fındık üreticilerine son dakika akar uyarısı! Fındık üreticileri tehlikede !
Kaan Sarıaydın’ın Evergreen gemisi ilgili açıklamalar sundu. Kaan Sarıaydın’dan Evergreen gemisi ilgili önemli bilgiler.
Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme) maaşları ne kadar? Soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme) işinin tanımı
Ekonomi uzmanı Kaan Sarıaydın kimdir? Kaan Sarıaydın Beyaz TV!
EDHO Bahar Sincanlı kimdir? Pelin Akil kimdir, kaç yaşındadır?
Beyazıt Gülercan kimdir? Kaç yaşındadır?
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Exxen Tosun dizisi oyuncu kadrosu !
SGK müjdeyi verdi! Anne ve babalara 2 bin 368 lira ödeme yapılacak
Yapı Kredi bankası T.C kimlik numarasına göre 50.000 TL kredi verecek!
Arka Sokaklar Zeliş diziden ayrıldı mı? Yüsra Geyik diziye veda mı edecek?
Vural Tumbar’dan bir kitap daha! Suç ve Para okuyucusunu bekliyor
Aile hekimleri 2022 yılında ne kadar maaş alır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.