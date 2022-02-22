PUBG son dönemlerde oyun dünyasında adından sık sık söz ettiriyor. Bireysel veya grup olarak oynanabilen bu oyunda oyunculara aksiyon macerası sunulmakta. Oyun içindeki ücretsiz kod ve şifreler ile ekstra ürünlere, hediyelere sahip olma şansı bulunuyor. PUBG mobil redeem kodları ile ücret ödemeden kostüm veya UC kazanma şansınız oluyor.
2021 Nisan PUBG mobil redeem kodları
Ücretsiz PUBG mobil redeem kodları sınırlı sayıda sunulmakta. Kimi kodlar için ücret ödenmesi gerekmezken kimi kodlar için ücret ödemek gerekiyor. PUBG oynayanlar kıyafet ile eşya satın almak için çeşitli yollara başvurabiliyorlar. Kodlar yalnızca bir ödül için kullanılmadığından dolayı oyuncuların arasında muhteşem bir altenatif olarak görülmekte. Tek bir kod ile birden çok ödüle sahip olma şansınız bulunuyor. En yeni ve ücretsiz PUBG redeem kodları şunlardır;
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- DKFI4353G
- 5FG10D33
- JRIU4375DS
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- 3JFJK54LF
- 3HR673LF
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- BDFRZBZRK7T
- RAXKGJWGS466
- KASTRWL5TCCX5
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- DFZRPZERFN
- BDFRZEZ33T3
- BDFRZBDZVA5
- BDFRZTZ64NG
- KNLCFLDSAEWE
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- DFHMIY52T
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- BAPPZEZMTB
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- BDFOZBZBAT
- BIFOZBZE6Q
- PUBGMOBILEBD
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- BBKRZBZBF9
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- BBKTZDZFW6
- BBKTZEZET3
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PUBG mobil redeem kodlarının kötü yanı, sınırlı sayı ile oyuncuların bu avantajdan yararlanabilmeleri ile günlük olarak yalnızca 1 tane kodun kullanılabilmesi. Kodları kullanıp eşya ile silaha sahip olmayı isteyen oyuncular PUBG Redemption Center adresini ziyaret edip bu kodları kullanmaya başlayabilirler.
PUBG mobil redeem kodu ne oluyor?
PUBG oyununun amacı diğer oyuncuları geri planda bırakıp hayatta kalma mücadelesi verilmesidir. Oyun içindeki pek çok kozmetikler bulunuyor. Elbise, silah görünümleri, ifadeler ve daha fazlası kullanıcılar için fazlasıyla önem taşıyor. Bunun için de daha fazlasına sahip olmak adına redeem kodu kullanılıyor. Kullanılabilecek bu kodlar için herhangi bir ücret ödemesi yapılmıyor. Redeem kodları PUBG mobile üstünden dağıtıldığı gibi intenet aracılığı ile yapılan çekilişler ile de verilmekte. Bu kodların sayesinde oyun içindeki kıyafetler ile, farklı silah görünümlerine, ifadelerine ve çok daha fazlasına sahip olarak oyunu daha da heyecanlı hale getirebiliyorsunuz.
PUBG redeem code nasıl alınıyor?
PUBG oynayanların amacı, çeşitli yerlerde buldukları çeşitli silahlar ile rakipleri öldürüp en sona kalan güçlü kişi veya grup olmaktır. Oyun içinde iken ada haritası gittikçe küçülüyor. Savaşılan alan daralarak oyuncular arasındaki etkileşimde artış olur. Bütün oyuncuları etkisiz hale getirerek en sona kalmayı başaran oyuncu ile grubu oyunun galibi olurlar.
PUBG mobil hayranları redeem kodlarını sadece bir defa kullanabiliyorlar. Tabi ki de bu kodlar belli bir süreye sahip oluyorlar ve zamanı geçen kodlar kullanılamaz hale geliyor. Bu yüzden en güncel olan kodları devamlı olarak takip ederek zamanını kaçırmamanız gerekiyor. Aynı zamanda redeem code günlük yalnızca bir defa kullanılır. Oyuncuların bunları dikkate alıp kodları değerlendirmeleri gerekiyor. Ücretsiz kod almanın yolları şu şekildedir;
- Discord
- Yayınlar
PUBG Discord ile Reddit’e katılıp pek çok hediye ürünler ile kodları alabilirsiniz. Aynı zamanda katılacağınız canlı yayınlar ile de pek çok kod paylaşımı oluyor. Ücretsiz kod için izlemeniz gereken bazı canlı yayınlar şu şekildedir;
- Dynamo Gaming
- Powerbang
- The Bushka
- Todosgamerstv
- Atro
- Panda
- Levinho
- The7WorldsGaming
- PUBG Mobile India Yetkilisi
- PUBG MOBİLE
Uygulamayı telefon veya tabletten açtıktan sonra ana menünün sağ altında yukarı ok yer alıyor. Oka sonrasında e-Spor merkezinin kupa işaretine dokunup canlı yayın programına ulaşabiliyorsunuz.
PUBG redeem kodu nasıl girilir?
- İlk önce pubgmobile.com adresine giriş yapmalısınız,
- Redemption Center sayfasına giriş yapmalısınız,
- İlgili kısma karakter kimliğiniz ile redeem kodunu girmeniz gerekiyor,
- Alt kısımda çıkan doğrulama kodunu da doğru olarak girmelisiniz,
- Girmiş olduğunuz bilgilerin doğru olduğundan emin olduğunuzda onaylama işlemini yapın,
- Sonrasında onay vermenizi isteyen bir sayfa ekrana gelir,
- Yeniden aynı işlemleri uygulayarak PUBG mobile dünyasında kodlarınızı aktif hale getirebilirsiniz,
- Oyun hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor,
- Bu kısımda yer alan posta alanından “Kod Ödülünü Kullan” seçeneğine tıklayınız,
- Gerekli kısımlara onay verdikten sonra (al- tamam – envanter) ödülünüz hesabınıza eklenecek.