Turkcell Cayma Bedeli Öğrenme, Sorgulama ve Hesaplama

Taahhüt ne?

Taahhüt, indirimli tarife ile kampanyalardan faydalanmak isteyen abonelerin sözleşme imzalayıp, belli bir dönem yani birkaç seneliğine o tarifede kalmayı kabul ederek, bu yükümlülüğü kabul etmeleridir. Fakat müşterilerin sözleşme boyunca hiçbir şekilde taahhütlerden cayarak sözleşmelerini iptal etmemeleri gerekiyor. Sözleşme iptal edildiğinde Turkcell dahil bütün GSM operatörleri abonelerinden cayma bedelini kesmekteler.

Turkcell cayma bedeli ne?

Turkcell, faturalı hatta sahip müşterilerinin ödemesi gerektiği cayma bedelini son faturalarına yansıtıyor. Yani müşteriler son faturalarını ödedikleri zaman cayma bedelini de ödemeliler. Cayma bedelinin ödemesini yapmayan müşteriler birkaç ay sonrasında icraya tabi tutuluyorlar. Böyle durumlarda müşterilerin avukat masraflarını ödemeleri de isteniyor.

Cayma bedeli, sözleşmeyle birlikte alınan bütün cihazlar ve hizmetlerde geçerlidir.

Turkcell cayma bedeli nasıl hesaplanıyor?

Cayma bedeli hesaplanırken;

Tarifenizi kaç ay süresince indirimli olarak kullandığınız,

Aldığınız bir cihaz varsa o cihazın bedeli,

Hizmet bedeli,

Devlete ödenecek vergilerin tutarı,

Kampanya kapsamında yararlandığınız diğer indirimler,

Abonelik ücretiniz dikkate alınıyor.

Turkcell müşterisi olanlar taahhüt bozma cezası doğrultusunda kampanyaya dahil olan aldıkları cihaz veya modemin ödemesini de yapmak zorundalar. Öyle ki, müşteri tarifesine dahil olarak akıllı telefon almış ise kalan taksitleri bir kerede ödemeli.

Turkcell cayma bedeli sorgulanması

Aynı şekilde, alınan modemin ücreti de müşteriden alınıyor. Evlerine Turkcell intenet bağlatmış olan kişilerden de imzalamış oldukları sözleşmeyi bozmaları durumunda ücretsiz modum kurulum ile modem cihaz ücreti muhakkak geri alınıyor.

Cayma bedelinizi şu şekilde öğrenebilirsiniz;

Turkcell bayilerine giderek taahhüt bozma bedelinizi öğrenebilirsiniz

Turkcell müşteri hizmetleri iletişime geçerek taahhüt bozma bedelinizi öğrenebilirsiniz

Dijital Operatör uygulaması ile taahhüt bozma bedelinizi öğrenebilirsiniz

Turkcell resmi intenet sitesinden taahhüt bozma bedelinizi öğrenebilirsiniz

Turkcell cayma bedelini ödemediğinizde ne oluyor?

Borçlar bir aylık bir sürede ödenmediği zaman Turkcell, müşteriyi arayıp ona borcunu taksitlendirme altenatifini sunuyor. Müşteri bu altenatife olumlu yaklaşmazsa hemen hemen birkaç ay içinde Turkcell, müşterisini icraya vermekte. İcraya verilen müşterinin avukat ile icra dosya masraflarını da karşılaması gerekir. Ayrıca, cayma bedeline gecikme yaşanan bütün ayların gecikme zammı da uygulanmakta.

Ödenecek toplam ücret, müşteri icraya verildiği zaman müşterinin maaşından kesilmekte. İcraya verilen müşteri, böyle durumlarda da toplam borcu kredi kartına yapılan taksitler ile ödeyebiliyor.

Ev eşyalarına dair icra kararı önceden kanun ile kaldırıldığı için cayma bedelini ödememiş müşterilerin evlerindeki eşyalara haciz konulmuyor.

Turkcell cayma bedelini öğrenmek için mesaj kodu

Turcell cayma bedeli öğrenme ile Turkcell taahhüt sorgulaması mesaj yoluyla yapılabiliyor. Turkcell cayma bedeli kodu servisi kullanılarak cayma bedeli öğrenilemez fakat dijital operatör ya da Turkcell bayilerinden öğrenilmesi mümkün.