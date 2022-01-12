Tiktok ücretsiz takipçi artırma hilesi nasıl yapılır?

Tiktok takipçi hilesi

Tiktok'ta takipçi sayınızı tamamen güneli şekilde artırabilirsiniz. İsterseniz 1.000 isterseniz 10.000 hatta 100.000 kadar takipçi elde etmeniz mümkün. Peki Tiktok takipçi hilesi nasıl yapılır?

-İlk olarak Tiktok takipçi artıma için bunların hangi sistelerden ve programlardan güvenli bir şekilde yapıldığını öğrenmelisiniz.

-Diğer seçenek de sistelerden takipçi paketi almaktır.

-Aynı zamanda Tiktok follewrs satın alarak da bunlara sahip olabilirsiniz.

Pek çok Tiktok takipçisi elde etmeye yarayan site var. Bu siteleri aralarında kıyaslayarak fiyat konusunda fikir edinebilirsiniz. En ucuz fiyatlı olan takipçi paketini satın alabilirsiniz. Pek çok sitede mobil ödeme mevcut olduğundan satın alma işleminizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

hilesi.xyz Tiktok APK hilesi

hilesi.xyz aitesinden takipçi paketi satın alabileceğiniz gibi telefon numaranızla da hile yöntemini kullanabilirsiniz. Anında hilenizi başlatarak takipçi elde edebilirsiniz.

Canlı yayın açmak için 1.000 kişi koşulu olduğu için 1.000 takipçili paketler bulunmakadır.

Paketlerden kişi sayınızı seçip kullanızı adınıza doldurmalısınız.

Daha sonra otomatik şekilde takpiçiniz aktarılacaktır.

Aktifleştirmeyi unutmayın

Daha sonra doğrula ekranı gelecektir. Bu doğrulama aiamalarınızı doğru şekilde tamamlamalısınız.

Hatalı doldurma işlemi olursa takipçi hilesi çalışmayacaktır.

5 adım olan doğrulama işlemi şu şekildedir;

İlk olarak ekrandaki linke tıklayarak siteye girin. Daha sonra adımları takip ederek ilk sıradaki siteye giriş yapın ve 2 dakika boyunca bekleyin ve ilginizi çeken bir reklama tıklayın.

Son olarak da verilen sayfalara üye olarak, doğrulamayı kontrol et butonuna tıklayın.

Tüm bu aşamaları doğru şekilde yaptığınız hileniz başlayacaktır.

Tiktok takipçisi satın al

Bir başka takipçi satın alma sitesi instatakipci.com'dur. Kullanıcı adı ve gerekli bilgileri doldurarak istedğiniz paketi satın alabilirsiniz. Ödeme işleminden sonra takipçileriniz hesabınıza yüklenecektir. İşte takipçi fiyatları:

100 takipçi: 9,95 TL

250:24,88 TL

500:49,75

1.000:99.50 TL

2.500:248,75 TL

5.000:497,50 TL

10.000:995 TL

Güvenli ödeme yöntemleriyle hiç bir sıkıntı yaşamdan takipçi satın alabilirsiniz. Aynı zamanda takipçi fiyatlarında zaman zaman indiriler de uygulanmakdatır. Bunun için detaylıyı bilgiyi siteyi ziyaret ederek alabilirsiniz.

Tiktok takipçi hilesi yüzde yüz çalışıyor

Takipavm sitesinden satın alabileceğiniz Tiktok takipçi fiyatları;

100 takipçi: 10 TL

500: 50 TL

1.000: 75 TL

2.5000:100 TL

5.000: 200 TL

10:000: 400 TL

20.000: 750 TL

50.000: 1.500 TL

Uygun fiyatlı takipçi satın almak için takipavm sitesini kullanabilirsiniz. Kredi ve banka kartınız ile güvemli ödeme yaparak istediğiniz takipçi paketini satın alabilirsiniz.

takipbonus Tiktok hilesi

Bir başka takipçi satın alma sitesi takipbonus'tur. takipbonus sitesinden satın alabileceğiniz Tiktok takipçi fiyatları;

100 takipçi: 10 TL

250: 25 TL

500: 50 TL

1.000: 75 TL

5.000: 150 TL-250 TL

10:000: 350 TL

20.000: 700 TL

50.000: 1.249 TL

100.000 2.000 TL

Uygun fiyatlı takipçi satın almak için takipavm sitesini kullanabilirsiniz. Kredi ve banka kartınız ile güvemli ödeme yaparak istediğiniz takipçi paketini satın alabilirsiniz.

instatakipci.com ile beğeni ve takipçi kasma

instatakipci.com üzerinden takipçi satın almanın yanında beğeni de satın alabilirsiniz. Videolarınızda beğeni sayınız fazla oldukça keşfete düşme oranınız o kadar fazla olacaktır.Tiktok beğeni paketleri satın alma adımları;

Sitede "Tiktok Hizmetleri" menüsüne tıkalyın ve "Beğeni Satın Al" sayfasına gidin.

Buradan almak istedğiniz pakaeti seçin ve ödeme işlemine gidin.

Daha sonra satın aldığınız beğeniler otomatik olarak yüklenecektir.

Ödeme yöntemlerinde EFT, Pay TR gibi pek çok seçenek mevcuttur. İstedğini mobil ödemini kullanrak ödenem yapabilirsiniz.

2021 Tiktok takipçi artırma hilesi uygulamaları

Takipçi sayınızı artırmak için aşağıdaki uygulamalrdan birini kullanarak ister ücretsiz ister ücretli şekilde takipçinizi artırabilirsiniz. İşte Tiktok takipçi hilesi uygulamaları;

TikFamous

TikFnas tiktok followers

TikPlus

instatakipci

gramtakipci

takipavm

blogamca

TikMaster

tiktokhilede

medyaclub

sosyalmedyaofisi

sosyalajansınız

iyismm

businesmedya

TikPlus yıldız hilesi

fivesosyalmedya

saglamsosyalmedya

tr.mmedya

yekmedya

takipçipaketleri

sihirlimedya

takipcimedya

medyaclub

takipcibayiniz

entakipci

takip2018

oiyi.net

instagramtakpiciler.net

munuya

esosyal.org

igşifresiz.net

oakmedya

takipkutusu

klasgame

sosyomedya

medyadio

grupsosyal

sosyalmerlin

fenomenpanel

tiktokhizmetleri.club

bayigram.com

takipci hilesi ücretsiz Türkçe

Tiktok'ta pek çok ücretli olarak satın alabileceğiniz beğeni ve takipçi programı mevcuttur. Bu hile programlarını kullanrak çok sauıda beğeni ve takipçi elde edebilirsiniz. Şifresiz, hilesiz yeni Tiktok takipçi artırma uygulamarını Google Play ve App Store'Da yükleyebilirsiniz.

Tiktok takipçi artırma yöntemleri

Tiktok'ta keşfete dşmek ve fenomen olmak için ücretli yada ücretsiz takipçi hilesi kullanabilirsiniz. Daha sonra aktif hesabınıza diğer sosyal hesaplarınızı bağlayarak etkişeliminizi yükseltebilirsiniz. Takipçilerin arttıktan sonra gündemle ilgili videolar ve içerikler üreterek dikkat çekin. Bu içeriklerinizi tüm sosyal medya hesabınızdan paylaşın. Bu sayede sosyal medyda pek çok kişinin ilgisini çekerek tanınmış olacaksınız.

Tiktok'ta fenomen olma yöntemleri

İlk olarak hedef kitlenizi belirleyin

Hesabınız güncel ve dikkat çekici yapın

Güncel müzki uygulama ve reklamları takip edin

Akımlara uyun

Özgün olun ve ilgi çekici içerkler üretin

Videolarınızı güncel saatlerde paylaşın

Tiktok fenomenlerim videolarını takip edin

Kendi akımınızı yaratın

HD sayınızı çoğaltın

Çekiliş ve canlı yayınlara katılın

Yaratıcı ve ilgi çekici videolar çekin

Trend akımları takip ederek uygulayın

Adınızı dikkat çekici yapın

İçten ve samimi olun

Efektlerİ kullanın

Işık ve görüntü kalitesine dikkat edin

Her gün paylaşım yapmayha çalışın

Pozitif olmaya çalışın

Diğer sosyal medyalarınız da adınızı duyurun

Etiket kullanın

Tiktok'ta ağır çekim yapın

Düet yapma ve efektleri kullanın

Tiktok takpçi sayacı analiz aracı

Tiktok APK kasma yoluyla şifresiz ve ücretsiz şekilde takipçi kasabilirsiniz. Takipçi APK ile istediğiniz kadar kişiye sahip olabilirsiniz. Ancak bazı durumlar erişim sıkıntısı olabilir. Keşfete düşmeme gibi durumlarda en iyi yol organik takipçidir. B sebeple tiktok apk takipçi kasma ve kazanma gibi uygulamaları kullanmamanızı tavsiye ederiz.

Ücretsiz bir şekilde takipçi beğeni ve izlenme sayısı artışına sahip olabileceğiniz bir başka program anındabegeni.com. Güvenilir şekilde ücretli yada ücretsiz olarak Tiktok takipçinizi artırabilirsiniz.

En populer Tiktok akımları

Tiktok'ta takipçi artırmanın en önemli kuralı akımları takip etmektir. Bu akımları uygulayarak pek çok kiş tarafından dikkat çekebilirsiniz. Organik olarak elde ettiğniz bu takipçilerle hile kullanmanıza gerek kalmayacaktır. İşte popüler Tiktok akımları;

Makyah Challengeları

Sürpriz yüz efekti

Filtre

Dans challengeları

Şarkı sözü veya replik canlandırma

Tatlı, içecek, yemek videoları

Şarkı veya replik canlandırma

Hobi videso

Yemek yapma

Batik boyama

Kıyafet boyama

Evcil hayvanlarla yapılan videolar