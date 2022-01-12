Tiktok ücretsiz takipçi artırma hilesi nasıl yapılır?

Tiktok takipçi hilesi
Tiktok'ta takipçi sayınızı tamamen güneli şekilde artırabilirsiniz. İsterseniz 1.000 isterseniz 10.000 hatta 100.000 kadar takipçi elde etmeniz mümkün. Peki Tiktok takipçi hilesi nasıl yapılır?
-İlk olarak Tiktok takipçi artıma için bunların hangi sistelerden ve programlardan güvenli bir şekilde yapıldığını öğrenmelisiniz.
-Diğer seçenek de sistelerden takipçi paketi almaktır.
-Aynı zamanda Tiktok follewrs satın alarak da bunlara sahip olabilirsiniz.
Pek çok Tiktok takipçisi elde etmeye yarayan site var. Bu siteleri aralarında kıyaslayarak fiyat konusunda fikir edinebilirsiniz. En ucuz fiyatlı olan takipçi paketini satın alabilirsiniz. Pek çok sitede mobil ödeme mevcut olduğundan satın alma işleminizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.
hilesi.xyz Tiktok APK hilesi
hilesi.xyz aitesinden takipçi paketi satın alabileceğiniz gibi telefon numaranızla da hile yöntemini kullanabilirsiniz. Anında hilenizi başlatarak takipçi elde edebilirsiniz.
Canlı yayın açmak için 1.000 kişi koşulu olduğu için 1.000 takipçili paketler bulunmakadır.
Paketlerden kişi sayınızı seçip kullanızı adınıza doldurmalısınız.
Daha sonra otomatik şekilde takpiçiniz aktarılacaktır.
Aktifleştirmeyi unutmayın
Daha sonra doğrula ekranı gelecektir. Bu doğrulama aiamalarınızı doğru şekilde tamamlamalısınız.
Hatalı doldurma işlemi olursa takipçi hilesi çalışmayacaktır.
5 adım olan doğrulama işlemi şu şekildedir;
İlk olarak ekrandaki linke tıklayarak siteye girin. Daha sonra adımları takip ederek ilk sıradaki siteye giriş yapın ve 2 dakika boyunca bekleyin ve ilginizi çeken bir reklama tıklayın.
Son olarak da verilen sayfalara üye olarak, doğrulamayı kontrol et butonuna tıklayın.
Tüm bu aşamaları doğru şekilde yaptığınız hileniz başlayacaktır.
Tiktok takipçisi satın al
Bir başka takipçi satın alma sitesi instatakipci.com'dur. Kullanıcı adı ve gerekli bilgileri doldurarak istedğiniz paketi satın alabilirsiniz. Ödeme işleminden sonra takipçileriniz hesabınıza yüklenecektir. İşte takipçi fiyatları:
100 takipçi: 9,95 TL
250:24,88 TL
500:49,75
1.000:99.50 TL
2.500:248,75 TL
5.000:497,50 TL
10.000:995 TL
Güvenli ödeme yöntemleriyle hiç bir sıkıntı yaşamdan takipçi satın alabilirsiniz. Aynı zamanda takipçi fiyatlarında zaman zaman indiriler de uygulanmakdatır. Bunun için detaylıyı bilgiyi siteyi ziyaret ederek alabilirsiniz.
Tiktok takipçi hilesi yüzde yüz çalışıyor
Takipavm sitesinden satın alabileceğiniz Tiktok takipçi fiyatları;
100 takipçi: 10 TL
500: 50 TL
1.000: 75 TL
2.5000:100 TL
5.000: 200 TL
10:000: 400 TL
20.000: 750 TL
50.000: 1.500 TL
Uygun fiyatlı takipçi satın almak için takipavm sitesini kullanabilirsiniz. Kredi ve banka kartınız ile güvemli ödeme yaparak istediğiniz takipçi paketini satın alabilirsiniz.
takipbonus Tiktok hilesi
Bir başka takipçi satın alma sitesi takipbonus'tur. takipbonus sitesinden satın alabileceğiniz Tiktok takipçi fiyatları;
100 takipçi: 10 TL
250: 25 TL
500: 50 TL
1.000: 75 TL
5.000: 150 TL-250 TL
10:000: 350 TL
20.000: 700 TL
50.000: 1.249 TL
100.000 2.000 TL
Uygun fiyatlı takipçi satın almak için takipavm sitesini kullanabilirsiniz. Kredi ve banka kartınız ile güvemli ödeme yaparak istediğiniz takipçi paketini satın alabilirsiniz.
instatakipci.com ile beğeni ve takipçi kasma
instatakipci.com üzerinden takipçi satın almanın yanında beğeni de satın alabilirsiniz. Videolarınızda beğeni sayınız fazla oldukça keşfete düşme oranınız o kadar fazla olacaktır.Tiktok beğeni paketleri satın alma adımları;
Sitede "Tiktok Hizmetleri" menüsüne tıkalyın ve "Beğeni Satın Al" sayfasına gidin.
Buradan almak istedğiniz pakaeti seçin ve ödeme işlemine gidin.
Daha sonra satın aldığınız beğeniler otomatik olarak yüklenecektir.
Ödeme yöntemlerinde EFT, Pay TR gibi pek çok seçenek mevcuttur. İstedğini mobil ödemini kullanrak ödenem yapabilirsiniz.
2021 Tiktok takipçi artırma hilesi uygulamaları
Takipçi sayınızı artırmak için aşağıdaki uygulamalrdan birini kullanarak ister ücretsiz ister ücretli şekilde takipçinizi artırabilirsiniz. İşte Tiktok takipçi hilesi uygulamaları;
TikFamous
TikFnas tiktok followers
TikPlus
instatakipci
gramtakipci
takipavm
blogamca
TikMaster
tiktokhilede
medyaclub
sosyalmedyaofisi
sosyalajansınız
iyismm
businesmedya
TikPlus yıldız hilesi
saglamsosyalmedya
tr.mmedya
yekmedya
takipçipaketleri
sihirlimedya
takipcimedya
medyaclub
takipcibayiniz
entakipci
takip2018
oiyi.net
instagramtakpiciler.net
munuya
esosyal.org
igşifresiz.net
oakmedya
takipkutusu
klasgame
sosyomedya
medyadio
grupsosyal
sosyalmerlin
fenomenpanel
tiktokhizmetleri.club
bayigram.com
takipci hilesi ücretsiz Türkçe
Tiktok'ta pek çok ücretli olarak satın alabileceğiniz beğeni ve takipçi programı mevcuttur. Bu hile programlarını kullanrak çok sauıda beğeni ve takipçi elde edebilirsiniz. Şifresiz, hilesiz yeni Tiktok takipçi artırma uygulamarını Google Play ve App Store'Da yükleyebilirsiniz.
Tiktok takipçi artırma yöntemleri
Tiktok'ta keşfete dşmek ve fenomen olmak için ücretli yada ücretsiz takipçi hilesi kullanabilirsiniz. Daha sonra aktif hesabınıza diğer sosyal hesaplarınızı bağlayarak etkişeliminizi yükseltebilirsiniz. Takipçilerin arttıktan sonra gündemle ilgili videolar ve içerikler üreterek dikkat çekin. Bu içeriklerinizi tüm sosyal medya hesabınızdan paylaşın. Bu sayede sosyal medyda pek çok kişinin ilgisini çekerek tanınmış olacaksınız.
Tiktok'ta fenomen olma yöntemleri
İlk olarak hedef kitlenizi belirleyin
Hesabınız güncel ve dikkat çekici yapın
Güncel müzki uygulama ve reklamları takip edin
Akımlara uyun
Özgün olun ve ilgi çekici içerkler üretin
Videolarınızı güncel saatlerde paylaşın
Tiktok fenomenlerim videolarını takip edin
Kendi akımınızı yaratın
HD sayınızı çoğaltın
Çekiliş ve canlı yayınlara katılın
Yaratıcı ve ilgi çekici videolar çekin
Trend akımları takip ederek uygulayın
Adınızı dikkat çekici yapın
İçten ve samimi olun
Efektlerİ kullanın
Işık ve görüntü kalitesine dikkat edin
Her gün paylaşım yapmayha çalışın
Pozitif olmaya çalışın
Diğer sosyal medyalarınız da adınızı duyurun
Etiket kullanın
Tiktok'ta ağır çekim yapın
Düet yapma ve efektleri kullanın
Tiktok takpçi sayacı analiz aracı
Tiktok APK kasma yoluyla şifresiz ve ücretsiz şekilde takipçi kasabilirsiniz. Takipçi APK ile istediğiniz kadar kişiye sahip olabilirsiniz. Ancak bazı durumlar erişim sıkıntısı olabilir. Keşfete düşmeme gibi durumlarda en iyi yol organik takipçidir. B sebeple tiktok apk takipçi kasma ve kazanma gibi uygulamaları kullanmamanızı tavsiye ederiz.
Ücretsiz bir şekilde takipçi beğeni ve izlenme sayısı artışına sahip olabileceğiniz bir başka program anındabegeni.com. Güvenilir şekilde ücretli yada ücretsiz olarak Tiktok takipçinizi artırabilirsiniz.
En populer Tiktok akımları
Tiktok'ta takipçi artırmanın en önemli kuralı akımları takip etmektir. Bu akımları uygulayarak pek çok kiş tarafından dikkat çekebilirsiniz. Organik olarak elde ettiğniz bu takipçilerle hile kullanmanıza gerek kalmayacaktır. İşte popüler Tiktok akımları;
Makyah Challengeları
Sürpriz yüz efekti
Filtre
Dans challengeları
Şarkı sözü veya replik canlandırma
Tatlı, içecek, yemek videoları
Şarkı veya replik canlandırma
Hobi videso
Yemek yapma
Batik boyama
Kıyafet boyama
Evcil hayvanlarla yapılan videolar