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Tiktok Bot Basma Nasıl Yapılır? Hangi Sitelerden Yapılıyor?

Tiktok en büyükten en küçüğe kadar herkesin sevdiği ve ilgi duyduğu bir uygulamadır. Yayınlanan videoların daha fazla beğenilmesi, izlenmesi ve takipçilerinin çoğalmasının kişi profili için büyük bir önemi bulunuyor. Bu sebeple kullanıcılar, daha fazla takipçi sayısına ulaşmak için bot basma yöntemini tercih edebiliyorlar. TikTok’da bot basma nedir, nasıl yapılır? Ücretsiz ve bedava bot basma sitesi hakkında bütün bilgileri bir araya getirdik.

06 Şubat 2022 Pazar 03:14
Tiktok Bot Basma Nasıl Yapılır? Hangi Sitelerden Yapılıyor?
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Tik tok bot basma nedir?

Tiktok ses efektleri, görselleri, filtreleri ve dansları ile pek çok kitleye seslenen son zamanların en popüler sosyal medya uygulamasıdır. Kullanıcılar hesaplarında olan takipçi sayısını hızlı bir şekilde artırmak için bu yöntemi kullanırlar.  Çoğunlukla bot basma tercihini, canlı yayın açmak isteyen kişiler tercih ederler. Bilindiği üzere TikTok’da canlı yayın açabilmek için en az 1000 takipçi bulunması gerekir. Bu nedenle bot basma hizmeti bayağı önemlidir.

2021 TikTok bot basma siteleri

  • tiktok.hilede.com’dan ücretsiz bir şekilde bot basılabilir.
  • bayigram.com
  • tiktokavm.blogspot.com
  • sosyaldostum.com
  • medyamagaza.com
  • businesmedya.com
  • sihirlimedya.net
  • instagramtakipçileri.net
  • takipkutusu.com
  • takipcibayiniz.com
  • takipbonus.com
  • saglamsosyalmedya.com
  • medyaclub.com
  • fenomenpanel.com
  • gramtakipci.com

Tik tok bot basma nasıl yapılır?

TikTok hesabını aktifleştirmek, takipçi sayısını çoğaltmak ve ilerletmek için gereken işlemleri bahsetmiştik. Tiktok'ta bot takipçi basmak için bazı site ve uygulamalar kullanılıyor. Seçilen sayfa üzerinden giriş yaparak bot basma hizmetlerini seçmek ve Tiktok bot hilesi üzerinden istenilen miktarı seçmek gerekiyor. Sonraki aşamada ise hile yapmak istenilen kullanıcı isminin girilmesi, işlem bitene dek beklenmesi gerekiyor.  Ardından botu kapatmak unutulmamalı. Sırası ile bu işlemleri yaparak hesaplardaki takipçi sayısı yükseltilebilir.

 

Tiktok bedava bot basma

Bot basmak için, bedava sınırlı sayıda ve güvenilir bir şekilde indirebileceğiniz uygulamaları listeledik.

  • takipbonus.com 100 takipçi fiyatları 10 TL’den başlıyor.  25.000 TL’ye kadar bot basılabilir.
  • İnstatakipci.com
  • hilesi.xyz 1000 takipçiden 4000 takipçiye kadar bot basılabilir.
  • IGsifresiz.net
  • Takipavm.com’dan 100 takipçiyi 10 TL’ye 10.000 takipçiyi ise 400 TL’den satın alma seçenekleri bulunuyor.

Tiktok bot basma uygulaması 2021

Kullanıcılar hesaplarındaki takipçi sayısını çabucak çoğaltmak için TikTok takipçi bot basma paketlerini araştırmakta. Bunun nedeni ise kişilerin canlı yayın açmaya çalışmasıdır. TikTok tarafından canlı yayın açmak bilindiği gibi en az 1000 takipçinin olması gerekmektedir. Kişiler birbirlerine hediye göndererek bu hediyeleri paraya çevirmektedirler. Bu nedenle takipçi çok önemli bir şeydir.

Tekipçi bot satın alabileceğiniz site listesi:

  • TikPlus
  • TikFamous
  • TikMaster
  • TikFons


Son Güncelleme: 06.02.2022 03:14
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Anahtar Kelimeler:
Tiktok Bot BasmaTikTok
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