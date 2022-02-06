Tiktok Bot Basma Nasıl Yapılır? Hangi Sitelerden Yapılıyor?

Tik tok bot basma nedir?

Tiktok ses efektleri, görselleri, filtreleri ve dansları ile pek çok kitleye seslenen son zamanların en popüler sosyal medya uygulamasıdır. Kullanıcılar hesaplarında olan takipçi sayısını hızlı bir şekilde artırmak için bu yöntemi kullanırlar. Çoğunlukla bot basma tercihini, canlı yayın açmak isteyen kişiler tercih ederler. Bilindiği üzere TikTok’da canlı yayın açabilmek için en az 1000 takipçi bulunması gerekir. Bu nedenle bot basma hizmeti bayağı önemlidir.

2021 TikTok bot basma siteleri

tiktok.hilede.com’dan ücretsiz bir şekilde bot basılabilir.

bayigram.com

tiktokavm.blogspot.com

sosyaldostum.com

medyamagaza.com

businesmedya.com

sihirlimedya.net

instagramtakipçileri.net

takipkutusu.com

takipcibayiniz.com

takipbonus.com

saglamsosyalmedya.com

medyaclub.com

fenomenpanel.com

gramtakipci.com

Tik tok bot basma nasıl yapılır?

TikTok hesabını aktifleştirmek, takipçi sayısını çoğaltmak ve ilerletmek için gereken işlemleri bahsetmiştik. Tiktok'ta bot takipçi basmak için bazı site ve uygulamalar kullanılıyor. Seçilen sayfa üzerinden giriş yaparak bot basma hizmetlerini seçmek ve Tiktok bot hilesi üzerinden istenilen miktarı seçmek gerekiyor. Sonraki aşamada ise hile yapmak istenilen kullanıcı isminin girilmesi, işlem bitene dek beklenmesi gerekiyor. Ardından botu kapatmak unutulmamalı. Sırası ile bu işlemleri yaparak hesaplardaki takipçi sayısı yükseltilebilir.

Tiktok bedava bot basma

takipbonus.com 100 takipçi fiyatları 10 TL’den başlıyor. 25.000 TL’ye kadar bot basılabilir.

İnstatakipci.com

hilesi.xyz 1000 takipçiden 4000 takipçiye kadar bot basılabilir.

IGsifresiz.net

Takipavm.com’dan 100 takipçiyi 10 TL’ye 10.000 takipçiyi ise 400 TL’den satın alma seçenekleri bulunuyor.

Bot basmak için, bedava sınırlı sayıda ve güvenilir bir şekilde indirebileceğiniz uygulamaları listeledik.

Tiktok bot basma uygulaması 2021

Kullanıcılar hesaplarındaki takipçi sayısını çabucak çoğaltmak için TikTok takipçi bot basma paketlerini araştırmakta. Bunun nedeni ise kişilerin canlı yayın açmaya çalışmasıdır. TikTok tarafından canlı yayın açmak bilindiği gibi en az 1000 takipçinin olması gerekmektedir. Kişiler birbirlerine hediye göndererek bu hediyeleri paraya çevirmektedirler. Bu nedenle takipçi çok önemli bir şeydir.

Tekipçi bot satın alabileceğiniz site listesi: