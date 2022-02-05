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Şok fantom şarjlı dik süpürge iyi mi? Alınır mı?

Şok marketlerde aktüel ürün kapsamında Fantom markalı quantum şarjlı dik süpürge 1899 TL’den satışa sunulmakta. Birçok kişi ise Şok marketlerde satılan bu süpürgenin işlevi ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Şok fantom şarjlı dik süpürge iyi mi? Alınır mı? Cevabı haberimizde.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:13
Şok fantom şarjlı dik süpürge iyi mi? Alınır mı?
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Şok marketlerde aktüel ürün kapsamında Fantom markalı quantum şarjlı dik süpürge 1899 TL’den satılıyor. Ürün intenet sitelerinde de 1899 TL’ye kadar fiyatlar ile satışa sunuluyor. Ürünü kart kampanyası ve çekler ile daha uygun bir fiyata alma imkanınız da oluyor.

Ürünün satışa sunulan fiyatı bir hayli yüksek. Bu işlevlerde kendini ispatlamış BOSCH BCS61113 model süpürge dahi 1899 TL’den satılıyor. Ayrıca, 1000 TL’ye bu üründen çok daha iyi süpürgeler satılmakta. Ürünün fiyatının 899 TL olması gerekiyor. Gerçi öyle olsa dahi 730 TL’ye Deerma VC25 gibi bir ürün piyasada bulunurken yine bu süpürge alınmaz.

Süpürgede, 22.2V pil bulunuyor, 500 ml toz haznesi ile 250W gücü var. Çalışma süresi ise 3 ile 4 saat aralığında değişiyor. Süpürge aslında kötü bir ürün değil fakat fiyatı çok fazla abartılmış. O yüzden bu fiyata bu ürün asla alınmamalı.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:13
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