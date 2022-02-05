Şok fantom şarjlı dik süpürge iyi mi? Alınır mı?

Şok marketlerde aktüel ürün kapsamında Fantom markalı quantum şarjlı dik süpürge 1899 TL’den satılıyor. Ürün intenet sitelerinde de 1899 TL’ye kadar fiyatlar ile satışa sunuluyor. Ürünü kart kampanyası ve çekler ile daha uygun bir fiyata alma imkanınız da oluyor.
Süpürgede, 22.2V pil bulunuyor, 500 ml toz haznesi ile 250W gücü var. Çalışma süresi ise 3 ile 4 saat aralığında değişiyor. Süpürge aslında kötü bir ürün değil fakat fiyatı çok fazla abartılmış. O yüzden bu fiyata bu ürün asla alınmamalı.
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:13