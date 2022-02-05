PUBG farklı isim yazma - PUBG şekilli nick nasıl yapılır?

Online oyun tutkunları her zaman farklarını ortaya koyacak, tarzları ile uyumlu, karakterlerini temsil eden ve havalı görünmelerini sağlayan şekilli nick sahibi olmak ister. Bu sebeple profesyonel PUBG Mobile oyuncuları arasında oldukça popüler olan PUBG şekilli nick, çoğunlukla klavyelerde yer almayan, farklı ve havalı görünen semboller ile oluşturulan ve oyunda kullanılan ad ve takma adları ifade eder.

PUBG Nick Ne Demek?

PUBG Mobile oyun içi karakter adı, oyun içinde görünen addır. Oyuncular kendi tercihlerine göre ayarlayabilirler.

PUBG Nick Nasıl Yapılır?

PUBG Mobile, oyuncularının yeni bir hesapla kaydolduktan sonra karakter adlarını belirlemelerine yalnızca bir kez izin verir. Bir oyuncu oyun içi adını sonradan tekrar değiştirmek isterse, “Yeniden Adlandırma Kartı" kullanmalıdır.

Oyun içi karakter isimlerinde özel sembollerin kullanılması ise isimlerin havalı görünmesine ve dikkat çekmesini sağlar.

Klavyelerde genellikle özel karakterler bulunmaz. Bu sebeple de PUBG şekilli nick için özel olarak tasarlanmış çeşitli semboller kullanan İnternet sitelerinden birisini kullanmanız gerekir.

PUBG İsim Şekilleri Nasıl Yapılır?

PUBG şekilli nick yazma aracı için https://ozdemirburak.com/pubg-sekilli-nick sayfasını inceleyebilirsiniz. Bu sitede PUBG Mobile'de kullanabileceğiniz şekilli isimlerin otomatik olarak oluşturulduğunu göreceksiniz.

Tamamen benzersiz bir PUBG şekilli nick sahibi olmak son derece kolaydır. Yapmanız gereken, profesyonel PUBG oyuncularına şekilli nick sahibi olmalarında yardımcı olmak için kurulmuş PUBG şekilli isim yazma araçlarından herhangi biri ile kendi kullanıcı adınızı oluşturmakıtr. Burada unutmamanız gereken, oluşturacağınız havalı ve özgün kullanıcı adınızın 14 karakteri geçmemesi gerektiğidir.

PUBG şekilli nick oluştururken dikkat etmeniz gereken nokta ise, doğru sembolleri ve karakterleri dolayısıyla da doğru PUBG isimleri şekilli yazma aracını kullanmaktır. Çünkü İnternet’te yer alan birçok site ile oluşturulan şekilli nickler, PUBG mobile oyunu ile uyum göstermez.

PUBG şekilli nick yazma ile oluşturulan ve en fazla 14 karakterden oluşan tüm PUBG şekilli nickler, PUBG Mobile oyunu ile %100 uyumlu olup; başka online oyunlarda ve sosyal medya hesaplarında da rahatlıkla kullanılabilir.

PUBG Gülücük Nick Nasıl Yapılır?

シ karakterini kopyalayıp, nick değiştirme ekranında yapıştırarak, PUBG gülücüklü nick oluşturabilirsiniz.