Plakadan araç sahibini öğrenmek mümkün müdür? E-Devlet sorgulama işlemi

2. el araçlara olan ilginin artmasıyla birlikte plakadan araç sahibi sorgulama ve öğrenme, E-Devlet ve GİB sorgusu, sms ile plaka işlemleri, hasar kaydı öğrenme gibi işlemler merak edilmektedir.

Plakadan araç sahibi sorgulama işlemi

2. el araç almak isteyen kişiler öncelikle olası bir kaza durumunda alacakları aracın değer düşüklüğüne karşı elde edecekleri bilgi ile aracın plakasından sahibini sorgulama, plaka kimin üstüne bulma vb. işlemleri merak etmektedir.

Her taşıtta zorunlu olan plaka üzerine birçok veri bulunmaktadır. Plaka üzerine yapılacak sorgulamada birçok kategoriye dair bilgiler bulunur. Aracın kaskosu, hasar kaydı gibi farklı konularda detaylı bilgi söz konusudur. Kişiler, şahsi bilgilerin korunması ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda plaka ile araç sahibini öğrenme işlemi yapamamaktadır. Plaka üzerinden sorgulama ile araca dair birçok bilgi edinilebilir. Bu uygulama araç almak isteyen kişiler haricinde hırsızlık ya da çalıntı gibi durumlarda da Emniyet Genel Müdürlüğünce kullanılır. Plakası bilinen araç kime aittir? Araç sorgulama kategorileri şunlardır:

E-Devlet Plaka Sorgulama

Tramer Sorgulama

Sigorta şirketleri ve acenteleri

Tüvtürk muayene istasyonları

Trafik tescil müdürlüğü ve emniyet müdürlükleri

Sms ile plaka sorgulama

Kasko şirketleri tarafından araç plaka sorgulanması

GİB plaka sorgu

Online plaka sorgulama EGM

E-Devlet plakadan araç sahibi sorgulama

PTT şifresi ile E-Devlet sistemine giriş yaparak birçok hizmetten faydalanılabilir. EGM menüsü açılarak ‘’Araç Plaka Sorgulama’’ bölümü seçilmelidir. Boş alanlar doldurularak sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sorgulama sırasında alınan bilgiler, araca yöneliktir ve kaza, çarpma durumlarını gösterir. Dikkat edilmesi gereken konu ise sorgulama işlemi, araca yöneliktir.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra arama butonuna araç plakası yazılır. EGM sayfası açılır. Açılan sayfada araca dair bilgiler bulunur.

Tramer araç sorgulama

Araç hasar kaydı sorgulama

Kaza yapan araçların kaza tespit tutanağı

Tutanak sonrası kusur oranları hesaplama

Araç kasko poliçe sorgulama

Mağdur bilgileri sorgulama

Araç trafik poliçesi sorgulama

Kasko şirketi tarafından araç plaka sorgu

Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi, araca dair tüm sigorta bilgilerinin toplanıp işlendiği bir sistemdir. Bu sorgulama ile aracın kaza ve çarpma durumunu, hasarını öğrenebilirsiniz. Kazaya dair bilgiler de bulunmaktadır.

Bazı kasko şirketleri tarafından yapılmaktadır. Kasko şirketleri ve EGM arasında gerçekleşen bazı konularla sigorta şirketleri plaka üzerinden kişisel bilgilere erişebilir. Kasko şirketleri, araç sahibine dair kişisel bilgilere de erişebilir fakat bu durum yasal değildir. Bireysel olarak kasko veya sigorta şirketlerinden bu bilgileri almanız mümkün değildir. Fakat durum polise bildirildiği durumda gerekli bilgiler alınabilir. Herhangi bir durumda kasko şirketlerinden bilgi talep edilmemelidir gereken bilgi EGM kaynaklı değilse alınamaz. Plaka sahibinin şikayeti durumunda herhangi bir izin kullanmadan bilgi sahibi olan kişi hakkında hukuki bir süreç başlatılabilir.

GİB araç plaka sorgulama

Sorgulama işlemi resmi intenet sitesinden yapılır. Elde edilecek veriler şunlardır:

Plaka, sorgulanmak istenen aracın plakası yazılır.

Özel plaka, aracın şirket adı veya kişi adı içermesi durumunda yazılır.

T.C. kimlik numarası, sorgulama sırasında bu bilgi gereklidir.

Vergi numarası, sorgulayan kişinin yabancı ve tüzel kişilerce sorgulanması durumunda gerekir.

Tescil tarihi, 2. El araçlarda noter satış sözleşmesindeki satış tarih veya araç ruhsatı, yeni araçlarda ise trafiğe çıkış tarihi gerekir.

SMS ile plaka sorgu

8,5 TL karşılığında tüm mobil operatörlerden sorgulama işlemi yapılabilir. Araç plakası birleşik olarak yazılıp 5664’e mesaj gönderilmelidir. Sorgulanacak aracın plakası değişse de eski hasar bilgilerine ulaşılabilir.

Sorgulama işleminin SMS ile yapılması oldukça pratiktir bu yüzden çok tercih edilir. SMS sorgulaması Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından oluşturulmuştur. Bu yol sayesinde aracın hasar kaydına ulaşmanız mümkündür. Hasar kaydı için HASAR S ŞASİ NO yazılarak 5564’e mesaj atılmalıdır. Detaylı bilgi almak için HASAR kelimesi yerine DETAYLI yazılmalıdır. Detaylı bilgilendirmede şu konulara yer verilir:

Araç marka ve model bilgisi

Trafiğe çıkış tarihi ve aracın son sahibi

Araç kaskosuna dair bilgi

Sahip olan son kişinin araç kullanım süresi ve plaka değişim durumu

11880 sorgusu

Bilinmeyen numaralar sisteminden plakadan araç sorgulama yapılmamaktadır. Türk Telekom’a ait olan bu numaradan oto kurtarma, çekici, servis vb. yerlere ulaşılabilir.

Hasar kaydı öğrenme

Plaka yerine Şase numarası ile sorgulama işlemi gerçekleşecekse SMS yolu tercih edilmelidir. Ancak bu mesajın ücreti 5 TL olur.

Araç modeli ve markası

Trafiğe çıkış tarihi

Kasko süresi ve kaskoya dair detaylı bilgi

Plaka değişimi

Aracın sahibi olan son kişi

Sahip olan son kişinin aracı kullanma süresi

Araç plaka sorgu ekranı

Günümüzde birçok kişi tarafından toplu taşıma araçları yerine şahsi araçlar tercih ediliyor. Sıfır kilometre araçların çok pahalı olması sebebiyle 2. El araçlar tercih ediliyor. Alınacak aracın hasarlı olup olmadığını E-devlet sisteminden öğrenmeniz mümkündür.