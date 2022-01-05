Periscope uygulaması nedir? Periscope nasıl kullanılıyor?

Canlı yayın uygulaması olarak bilinen Periscope, kısa bir üre önce sosyal paylaşım platformu dev şirketlerinden bir tanesi olan Twitter tarafından satın alındı ve satın alma işleminin tamamlanmasının ardından da Periscope uygulamasına olan ilgi kullanıcılar tarafından daha da artmaya başladı.

Periscope uygulaması nedir?

Periscope, Twitter kullanan kişilerin Twitter camiası üzerinden görüntülü bir şekilde canlı yayın yapabilmelerini sağlayan bir sosyal medya uygulamasıdır. Mevcutta ki Twitter hesabının bağlanması ile birlikte otomatik bir şekilde kayıt olunabilen bu mobil uygulama üzerinden canlı olarak yayın yapma imkanı sağlamaktadır. Üstelik Periscope uygulaması üzerinden milyonlarca kullanıcıyı takip edebilirsiniz, yapılan canlı yayınları izleyebilirsiniz ve hatta milyonlarca kişiye canlı olarak da ulaşabilirsiniz.

Bu uygulama özellikle de video çekip takipçiler ile paylaşmak yerine o anları canlı bir şekilde takipçilerine göstermek isteyen Twitter kullanıcılarının çokça tercih ettikleri bir uygulamadır. Özel zamanlarda anlık olarak video çekmek ve çekilen bu videoları da paylaşmak ile zaman kaybetmek istemeyen kişiler, Periscope uygulaması ile hemen takipçilerine bir canlı yayın açarak o özel anları bütün takipçileri ile beraber anında yaşama şansını elde etmektedirler.

Periscope uygulamasının avantajları ve dezavantajları nedir?

Periscope ‘un da tıpkı diğer sosyal medya uygulamalarında olduğu gibi bir takım avantajları ve dezavantajları vardır. Periscope ‘u kullanmak isteyen kişilerin de uygulamanın sahip olduğu bu avantajlarının ve dezavantajlarının neler olduğunu bilerek kullanmaya başlamaları daha akıllıca bir hareket olacaktır.

Periscope uygulamasının sahip olduğu avantajlar ve dezavantajlar ise şu şekildedir;

Periscope ‘un sahip olduğu avantajlar:

Bulunulan ortamı veya yaşanılan bir olayı hiç vakit kaybetmeden anında canlı yayın yaparak herkese izletebilme şansı vardır.

Uygulama üzerinden takipçilere canlı yayın açmak son derece kolaydır.

Uygulama kullanıcıları açılan canlı yayını diledikleri gibi özele ya da genele izletebilme şansına sahiptirler.

Periscope ‘un sahip olduğu dezavantajlar:

Yapılan canlı yayın ile bir suç işliyor olunabilir veya ihlal yapıyor da olunabilmektedir.

Uygulama kişiler arasında özel olarak görüntülü konuşmak için kullanılamamaktadır.

Uygulama üzerinde canlı yayın açan kullanıcı, canlı yayını izleyen takipçilerinin konuşmalarını duyamamaktadır.

Yapılan canlı yayın, amacını aşarak uygulama kullanıcısının teşhir olmasını sağlayabilir.

Periscope üzerinden kullanıcı kişinin bir bilgisi olmadan amaç dışında açılan bazı canlı yayınlar yapılabilir.

Periscope uygulaması nasıl kullanılmaktadır?

Periscope uygulamasını kullanabilmek için ilk önce kişiye ait bir Twitter hesabı olmalı ve aynı zamanda da İOS işletim sistemine sahip olmalıdır. Periscope uygulamasının büyüklüğü ise tam olarak 14,8 MB ve kurulumu da son derece hızlı yapılmaktadır.

Periscope uygulaması kullanım adımları ise şu şekildedir;

İlk adım: Periscope uygulaması öncelikle kullanılmak istenen cep telefonuna indirilir ve ardından da uygulamanın kurulum işlemleri tamamlanmalıdır.

Periscope uygulaması öncelikle kullanılmak istenen cep telefonuna indirilir ve ardından da uygulamanın kurulum işlemleri tamamlanmalıdır. İkinci adım: Twitter uygulaması üzerinden Periscope sistemine giriş yapılmalıdır. Giriş yapıldıktan sonra da Twitter uygulaması üzerinden takip edilen ve Periscope uygulamasını halihazırda kullanmakta olan kişilerin hesapları da otomatik bir şekilde Periscope uygulamasına eklenecektir.

Twitter uygulaması üzerinden Periscope sistemine giriş yapılmalıdır. Giriş yapıldıktan sonra da Twitter uygulaması üzerinden takip edilen ve Periscope uygulamasını halihazırda kullanmakta olan kişilerin hesapları da otomatik bir şekilde Periscope uygulamasına eklenecektir. Üçüncü adım: Periscope üzerinde kullanıcılar için 3 farklı seçenek bulunmaktadır. Bu seçenekler ise; ‘’ Watch Menüsü ‘’, ‘’ Broadcast Menüsü ‘’ ve ‘’ People Menüsü ‘’ dür. Watch menüsü üzerinden kullanıcı canlı yayın açarak takipçilerine anlık olarak canlı izleyebilme fırsatını sunmaktadır. Broadcast menüsü üzerinden Periscope kamerası, mikrofonu ile kişinin bulunduğu konumu kullanılarak canlı olan görüntüler sisteme kayıt ediliyor ve daha sonra da takipçilerin bu görüntüleri izleyebilmeleri sağlanmaktadır. People menüsü üzerinden de kişi en çok takip eden kullanıcıları görüntüleyebilmektedir ve aynı zamanda bu kullanıcıların profillerine de giriş yapabilmektedir.

Periscope üzerinden nasıl canlı yayın açılmaktadır?

Periscope üzerinden canlı yayın açabilmek için izlemeniz gereken bazı adımlar vardır. Bu adımlar ise şu şekilde sıralanıyor;