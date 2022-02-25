Pasha Fencer ücretsiz hediye kodları nasıl alınır?

Pasha Fencer, bir savaş ve aksiyon oyunundan beklediklerinizin hemen hemen hepsini karşılayacak bir şekilde oyunseverlerin beğenisine sunuluyor. Can Yaman tasarımlı Pasha Fencer son zamanlarda oldukça popüler bir hale gelerek hızla gelişimini sürdürüyor.

Pasha Fender adlı bu oyunda farklı tiplerde kahraman ve sayısız yetenek imkanları sunuluyor. Bunların yanında başka birçok özelliği de barındırıyor. İşte Pasha Fencer adlı oyundaki diğer ilgi çekici özellikler:

Arkadaşlarınızı oyuna davet ederek arkadaşlarınızla birlikte ittifaka katılabilirsiniz.

Oyun çevrim dışı oynandığında bile size puan kazandırır ve böylece oyunda fazla vakit kaybetmeden kahramanınızı güçlendirebilirsiniz.

Kahramanınız XP kazanarak bir üst level’a geçebilir.

Düşmanlara ve kötülüğe savaş açarak barışı sağlayabilirsiniz.

Kahramanınıza güzel kostümler seçebilirsiniz.

Evcil hayvan ve havalı araçlara sahip olabilirsiniz.

Pasha Fencer hediye kodu almak için ne yapılmalı?

Milyonlarca kullanıcıya ve izleyiciye ulaşmış olan Pasha Fencer oyununda oyunseverler bazı avantajlardan faydalanmak için hediye kodlarına ihtiyaç duyuyor. Herkesin merakla beklediği kodlara ulaşmak için ise aşağıda verilen adımları takip edebilirsiniz:

Öncelikle oyuna giriş yapın

Ekranın sol tarafından bulunan hediye şeklindeki “avantaj” butonuna tıklayın.

Çıkan seçenekler içinden “hediye takası” yazan kısma tıklayın.

İstediğiniz hediye kodunu verilen alana yazın.

“Ödülü al” yazan yere tıklayın.

Artık istediğiniz hediye kodu hesabınıza yüklenmiş olacak.

Ücretsiz güncel hediye kodları

Hediye kodları size oyun sırasından elmas, altın vb. birçok sürprize ulaşma imkanı verirken aynı zamanda gücünüze güç katacak. Vereceğimiz ücretsiz hediye kodları ile siz de bu avantajlardan faydalanabilirsiniz.

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Bu mükemmel hediye kodları 2021 senesinin sonuna kadar geçerli olacak. İlerleyen zamanlarda güncel kodları paylaşmaya devam edeceğiz.

Hediye kodunu nereye yazmamız gerekiyor?

Oyun ekranındaki sol kısımda olan “ avantaj “ bölümüne öneğin pf7666 kodunu yazarak ödülü al seçeneğine tıklayarak aktifleştirebilirsiniz.

Ayrıca yaralanma öncesinde önlem olarak B- Diamond ile Mağazası’ndan Anti-Injury satın alabilirsiniz. Yaralanma önlemi aldığınız bu şansla birlikte güçünüz katlanarak %20 daha fazla kuvvete sahip olmuş olacaksınız.

Android ve IOS cihazlarınıza indirip ücretsiz kullanabildiğiniz Pasha Fencer, ekranı yan çevirmeden de oynama imkanı sunuyor. Program telefonunuzu ve cihazınızı da yormayacak bir şekilde geliştirilmiştir.

Elmas kodu için:

Oyun ekranında çanta tarafına girin.

Kendi kahramanınıza göre olmayan ve eski eşyaları kırmızı olarak göreceksiniz

Bu kırmızı eşyaların üzerine tıklayın.

Sonrasında satışa koy seçeneğine tıklayın.

Eşyalarınız için bir fiyat belirtin.

Satışa sunduğunuz eşyanın bedeli olan elmas miktarını yazın.

Onaylayıp satışa sunun.

Elmas kazanma işleminiz tamamlanmış olacak.

Elmas hilesi için bir uygulama veya program yoktur. Hatta bazı sitelerde elmas hilesi vaat ederek kullanıcıları kandırabilir. Bu isteler reklam içeriklidir ve cihazınıza zarar verebilir. Bu sitelere inanmamanızı öneririz.

Güç arttıran etkenler

Pasha Fencer oyununda gücünüzü arttırarak adınızı listenin en üst kısımlarında görebilirsiniz. Böylece başarınızı da artırmış olacaksınız. İşte güçünüzü arttırmak için gerekli olan adımlar:

Eşyalarınızın seviyesini maximum seviyeye ulaştırın.

Eşyalarınızın yıldızlarını artırın.

Görevleri zamanında bitirin.

Cin dökümünü geliştirin.

Mühür bölümünü geliştirin.

Hayvan bölümünü geliştirin.

B-Elmas ile Anti yaralanma satın alın.

Oyunun sol alt köşesindeki görevleri eksiksiz yapın.

Böylece seviyeniz yükselecek.

Sahip olduğunuz eşyaları daha kolay kullanabilirsiniz.

2 yıldızlı eşyaları özenli kullanıp biriktirin.

Biriken eşyaları sentez bölümünde 3 yıldızlı eşya şeklinde kullanabilirsiniz.

Kumardan gelen parayı eritme bölümünden eşyalarınızın seviyelerini artırmak için kullanabilirsiniz.

Zindan bölümünde boss öldürün ve sıklıkla ziyaret edin.

Boss sayesinde kazandığınız Runik özü ile kuvvetlenebilirsiniz.

Tek yıldızlı eşyalarınızı hayvanların gelimi için kullanabilirsinzi.

Boss bölgesi bölümünden Mühür alanınızı çantanıza alabilirsiniz.

Mühür bölümündeki gereksiz ve seviyesi düşük olanları ayırarak kristal elde edebilirsiniz.

Böylece kristallerle yapıştırılmış mühürlerin oranını dengeleyebilirisiniz.

Uygulamayı App Store veya Play Store’dan indirebilirsiniz.

Oyunun iletişim adresleri

Facebook.com/PashaFencer/

Twitter.com/PashaFencertr

destek@pashafencertr.com