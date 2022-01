Netflix 2022 yılı ücretleri nedir? Netflix'e nasıl üye olunur?

Dünyanın en çok üyesi olan dijital dizi ve film izleme platformlarının arasında şüphesiz ki Netflix ilk sıralarda yer almaktadır. Her kesime hitap eden içerik kataloğu ile oldukça geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Netflix herkesin cebine uygun paketler sunmakta ve her keseye uygun ödeme planları sağlamaktadır. Dizi ve film severler Netflix’e üye olmadan önce birbirinden farklı içeriklere ulaşmak için kendi kesesine uygun paketi araştırıyor. Netflix’in ücreti ne kadardır, ödeme planları nasıldır, Netflix’e nasıl üye olunur soruları ile ilgili cevapları sizler için araştırdık, işte 2020 yılı Netflix ücretleri nedir?

Netflix’ nasıl üye olunur?

Netflix üyeliği almak istiyorsanız öncelikle Android, bilgisayar, İPhone, İpod, İPad Touch, Akıllı TV ve medya alıcıları, alıcı kutularından en birine sahip olmanız gerekmektedir. Çünkü Netflix’i bu cihazalar desteklemektedir. Ardından yapılacak adımlar sırası ile;

Netflix’in sağlamış olmadığı üç paketten size en uygun olanını seçmeniz gerekir. Bu paketler; Temel, Standart ve Özel olmak üzere üç tanedir. Planlara göre aylık ücretler değişkenlik göstermektedir.

Yaptığınız tercihin ardından devam et seçeneğine tıklamanız gerekir.

Kurulumu tamamla aşamasına gelindiğinde devam et seçeneğine tıklanır.

Gelecek olan ekranda e-posta bilgileriniz ve şifreniz istenir.

Hesap oluştuktan sonra ödeme aşamasına geçilir. Gelecek olan ekrandan kart bilgilerinizi girmeniz gerekir ve ardından 1Kullanım Şartlarını Kabul Ediyorum” butonuna basılır.

Bu aşamaya gelene kadar karşınıza bir uyarı gelmemişse eğer üyelik işlemleriniz başarıyla gerçekleşmiştir.

Yukarıda izlenen adımlar sonrasında Netflix üyelik işlemleri gerçekleştirilmiş olur. Aşamalar esnasında yer alan cep telefonu kısmına cep telefon numarası girilmelidir. Bu sayede üyelik şifrenizi unutmanız halinde cep telefonunuz işe yarayacaktır.

Netflix üyelik ücreti ne kadardır?

Netflix platformunda her kesime hitap edebilecek ödeme paketleri bulunmaktadır.

Temel Plan; Bu plan tek kişi tarafından tek ekran kullanılmaktadır ve aylık ücreti 26,99 TL’dir.

Standart Plan; Bu planda aynı anda iki ekran aktif olarak kullanılmaktadır ve aylık ücreti, 40,99 TL’dir.

Özel Plan; bu plan dört ekran tarafından kullanılmakta ve aylık ücreti 54,99 TL’dir.

Netflix üye girişi

Netflix’e üye olduktan sonra cihazınızdan e-postanız ve şifrenizle giriş yaparak kullanmaya başlayabilirsiniz.

-Netflix platformunda öğrenciler için özel bir paket yer almamaktadır.; temel paket en uygun ücretli plandır. Bu plan bireyseldir ve yalnızca aynı anda tek ekranda izlenmektedir. Ücreti 26,99 TL olmakta ve 640x480 çözünürlükte görüntü kalitesi sağlamaktadır. Kullanıcı adı birden fazla oluşturulabilir ancak bu kullanıcılar aynı anda giriş yapamaz ve yalnızca bir kullanıcı izleyebilir. Farklı kullanıcılar birbirinden farklı zamanlarda giriş yapmalıdır.bu planda aynı anda iki ekran açık olabilir. Aynı şekilde birden fazla kullanıcı açılması halinde aralarından yalnızca iki kullanıcı aynı anda giriş yapabilir. Aylık ücreti ise, 40,99 TL’dir ve 720x1080 görüntü kalitesinde sağlamaktadır.bu planda aynı anda dört ekran açık olabilir. Aynı şekilde birden fazla kullanıcı açılması halinde aralarından yalnızca dört kullanıcı aynı anda giriş yapabilir. Aylık ücreti ise 54,99 TL’dir ve 1080/4K görüntü kalitesinde sağlamaktadır.

-Netflix platformunda fatura günü değişikliği imkânı bulunmaktadır. Ayarlar kısmından faturalama gününüzü değiştirebilirsiniz. Ayrıca üyeliğinizi de yine aynı ayarlar kısmından iptal edebilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri

Yaşanılan herhangi bir sorun, şikâyette ya da öneride 08503907444 numaralı çağrı merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Çağrı merkezi 7724 İngilizce olarak hizmet vermekte, Pazar ve Pazartesi günleri saat 11.00 ve 23.00 arasında hizmet vermektedir.

-Eğer hala Netflix’e abone değilseniz size uygun paketi hemen seçerek birbirinden farklı binlerce içeriğe sahip olabilirsiniz. Netflix her zevke ve her kesime hitap etmektedir. Diziden belgesele, filmden çizgi filme kadar binlerce içerikten oluşan geniş bir arşivi bulunmaktadır. Ayrıca her ay kendini yenilemekte en çok sevilen dizi ve filmleri kataloğuna eklemektedir. Netflix’te ayrıca yerli içerikler de bulunmaktadır. Türkiye’nin en sevilen dizi ve filmlerine ulaşmanın yanı sıra Netflix’in orijinal içeriklerine ulaşmak mümkün. Atiye, Hakan Muhafız, Fatma, Elli Metrekare, Bir Başkadır bunlardan yalnızca birkaçı. Sağlamış olduğu farklı planları ile ister ailenizle ister arkadaşlarınızla ister sevgilinizle ortak paket alabilirsiniz. Böylece hem ödeme kolaylığı sağlamış olur hem de keyifli anları paylaştıkça çoğaltabilirsiniz.