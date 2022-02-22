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Instagram’dan nasıl para kazanılır?

Son zamanlarda sosyal medya platformlarında para kazanma popüler hale geldi. birçok kişi Instagram üzerinden nasıl para kazanıldığını merak etmeye başladı. Instagram üzerinden nasıl para kazanılacağına dair bilgilere yazımızda yer verdik.

22 Şubat 2022 Salı 17:06
Instagram’dan nasıl para kazanılır?
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Günümüzde sosyal medya platformları yalnızca kişisel paylaşımların yapılması dışında yeni bir para kazanma kapısı haline geldi. Bu alanda da birçok kullanıcı Instagram üzerinden kendilerine ek bir gelir oluşturuyolar.

Instagram üzerinden nasıl para kazanılır?

Milyarlarca kişinin kullandığı uygulama olan Instagram, üzerinden para kazanmanın en çok kullanıldığı iki yöntem vardır. Bunlardan biri takipçi sayısını arttırarak markalarla anlaşarak reklam yapıp gelir sağlama, diğeri ise hesabınızı sanal dükkan olarak kullanarak ticaret yapmaktır.

Takipçi sayısıyla para kazanmak için;

-Takipçilerin bot hesap değil gerçek hesap olmalıdır.

-Belli bir takipçi sayısına ulaştıktan sonra firmalardan reklam teklifleri gelecektir.

-Firmanın reklamını gönderilerde yapabilirsiniz.

-İsterseniz gizli reklam yöntemiyle fotoğraf karesinin içinde ürünün reklamını yapabilirsiniz.

Ticaret yaparak para kazanmak için ise;

-Kendi işinizin reklamını hesabınızdan yapabilirsiniz.

-Böylece daha fazla kişiye ulaşarak kazancınızı arttırabilirsiniz.,

Instagram’da para kazanmak için takipçi sayısı kaç olmalı?

Birçok kişi tarafından merak edilen ‘Instagram’da kaç takipçiden sonra para kazanılır?’ sorusunun net bir cevabı yoktur. Bunun nedeni ise sahte hesaplarla takipçi sayısını yüksek göstermenin mümkün olmasıdır. Reklam verecek firmalar ilk olarak takipçilerinizi gerçek mi yoksa sahte mi olduğuna bakarak reklam teklifi sunanlar. Bu yüzden 10 bin gerçek takipçiye sahip kişinin de para kazanma şansı vardır. Takipçi sayısına göre reklamlardan para kazanma oranları şöyledir;

-5 bin- 10 bin takipçi 40-50TL

-10 bin – 100 bin takipçi 200-500TL

-100 bin- 1milyon takipçi 670-5 bin TL

Instagram’a Trendyol linki koyarak nasıl para kazanılır?

Trendyol, takipçi sayısı yüksek olan Instagram kullanıcılarına satış ortaklığı sunarak reklam veriyor. Affilate marketing, influencer ile iş birliğini ‘partner özelliği’ ile birlikte kullanıcılara sağlıyor. Böylece özel bağlantı linki oluşturup, kullanıcıların bu linkleri hikayelerinde paylaşması için veriyorlar. Bu özel link üzerinden yapılan satışlarda infuncerlara satış üzerinden komisyon veriliyor.

Instagram üzerinden verilen Trendyol linklerinden yapılan satışlarda tutarın %15’i influencere veriliyor. Önek olarak özel link üzerinden  10 bin TL’lik satış yapıldığında bunun 1.500 TL’si influencere verilmektedir.

Instagram’da beğenilerden nasıl para kazanılır?

Instagram hesabında yalnızca beğeni alarak para kazanmak mümkün değildir. Ancak takipçi sayısnın yüksek olması ve alınan beğenileri sayısını çok olması ile beraber reklam teklifleri alabilir böylecede para kazanabilirsiniz. Reklam verecek firmaların  dikkate aldığı durumlar şöyle;

-Takipçilerin gerçek kişi olması

-Beğenilerin hileyle olmaması

-Hesabın etkileşimin fazla olması

-Takipçilerle iletişimin kuvvetli olması

-Fotoğraf ve video kaliteleri

-Paylaşımlarda kullanılan etiketlerin güncel olması

-Paylaşımların takipçilerin etkin olduğu saatler içerisinde paylaşılması

Instagram canlı yayından gelir elde ediliyor mu?

Instagram fenomenlerinin en çok kullanılan özelliklerden biri olan canlı yayınlarda takipçilerden gelen rozetlerle gelir elde edilebiliryor. Canlı yayınlardan para kazanmak kısa süre içinde tüm kullanıcıların kullanımına açılacak. Bu özellikten yararlanmak için bazı koşullar var. Bu koşullar şöyle;

-18 yaşından büyük olmak

-En az 10 bin takipçi sayısı olmak

-Yayında +18 kurallarına uymak

-Suça özendiren yayınlar yapmamak

Instagram’da ne kadar para kazanılır?

Firmaların reklamlarını yapan kullanıcılar takipçi sayılarına göre reklamdan alacak ücretleri kendileri belirliyor. Takipçi sayısı 5-20bin arası olan hesaplar genelde 20-50dolar arasında bir reklamdan para kazanırken 100bin üzerinde takipçi sayısı bulunan hesaplar reklamlardan binlerce dolar ücret alabiliyorlar.

Yaptığınız reklamlardan paylaşım başına elde edeceğiz ücret firmaya ve etkileşime göre farklılık göstermektedir. Ancak etkileşim oranlarınız diğer reklam yapan kullanıcılara önek alarak tahmini bir ücret belirleyebilirsiniz.

Instagram para kazanma butonu

Instagram üzerinden sermayeye ihtiyaç duymadan para kazanabilirsiniz. Instagram para kazanma butonunnu aktif hale getirerek makyaj malzemeleri, dizayn eşyaları gibi ürünlerin fotoğraf veya videosunu çekerek satışa sunabilirsiniz. Bu ürünlerde belli markaların reklamını yaparak para kazanma butonu aktif hale getireceksiniz.

Takipçi sayısına ve alınan reklama göre değişen ücretlerde genel olarak ortalama kazançlar şu şekildedir;

-100bin takipçi 3-4bin TL

-500bin takipçi 10-11bin TL

-Bir milyon takipçi 20-25bin TL

Instagram sayfaları ne kadar kazanıyor?

Instagram üzerinden bobi veya haber amacıyla hesaplar açarak birçok takipçiye ulaşabilme mümkün hale geliyor. Sayfada ne kadar güncel gelişmelere yer verilirse etkileşim o kadar artacaktır. Böylece takipçi sayısı artacak ve reklam teklifleri gelmeye başlayacaktır. Önek olarak yemek tarifleri, el işiyle yapılan ürünler, makyaj malzemeleri ve sporla ilgili şeyler yaparak takipçi kazanabilirsiniz. Bu alanda kazançlarını arttırmak isteyenler reklam tekliflerinin gelmesini beklemeden şunları yapabilirler;

-Markalarla satış ortaklığı teklifleri sunun

-Diğer sosyal medya platformlarından Instagram sayfasına takipçi çekebilirsiniz.

-Birden fazla sayfa ile şansınızı arttırabilirsiniz.

-Kendinize ait logo ve fotoğraflarla kullanıcıların dikkati çekebilirsiniz.



Son Güncelleme: 22.02.2022 17:06
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