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Instagram'da çekiliş nasıl yapılır?

Sosyal medya uygulaması olan Instagram’daki kullanıcılar ve şirketler, daha fazla takipçi kazanmak amacıyla yılın belirli dönemlerinde çekilişler düzenliyor. Peki bu çekilişler nedir ve nasıl yapılır? Yanıtı haberimizde…

13 Ocak 2022 Perşembe 15:08
Instagram'da çekiliş nasıl yapılır?
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Milyonlarca kullanıcısı olan dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması Instagram, yaptığı yeniliklerle kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor. Instagram bulunan kullanıcı ve firma, tanınırlığını ve takipçi sayısını arttırmak için çeşitli zamanlarda çekilişler düzenliyor. Bu çekilişlerde çeşitli hediyeler veriliyor. Bunun üzerine insanlar Instagram çekilişin nasıl yapıldığını merak etmeye başladı.

Instagram’da çekiliş yapabilmek için kişinin yöneldiği alan hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip olması gerekir. Bu şartlara sahip olunması halinde rahatlıkla çekilişler düzenlenebilir.

Instagram’da yapılan çekilişler daha popüler olmak, marka tanıtımı yapmak ve yeni açılan bir hesabın takipçi sayısını hızlı bir şekilde yükseltmek için yapılan bir pazarlama etkinliğidir. Bu çalışmalar sayesinde teknoloji, gıda, giyim, sağlık gibi sektörde bulunan birçok firma satışlarını yükseltmekte ve kendilerini tanıtmaktalar.

Instagram’da Çekiliş Nasıl Yapılır?

Birçok kişi, Instagram’da çekilişlerin nasıl yapıldığı sorusu, en çok araştırılan konulardan bir tanesi. Çekiliş yapmak için belirli şartlara uyulması gerekiyor. Bu şartlar şunlardır:

- Çekilişin amacı

- Çekiliş sonunda verilecek ödülün belli olması

- Katılma şartlarını belirlemek

- Çekilişin zamanına karar vermek

- Doğru etiketleri kullanmak

- Adaletli olarak çekilişi gerçekleştirmek

 

Çekilişin Amacı

Çekiliş yaparak ilk yapılması gereken şey çekiliş ne amaçla yapıldığının belirlenmesidir. Hesaplar takipçi kazanmak, beğeni ve yorum isteği, e-posta üzerinde abone gelmesi, kendi blog ve intenet sitelerine tıklama almak gibi farklı amaçlarla çekilişler düzenlerler.

Çekiliş Sonunda Verilecek Ödülün Belli Olması

Çekiliş yapılmadan önce o çekilişin ne amaçla yapıldığı belirlenmelidir. Çekilişin ilgi görmesi için ilk olarak verilecek ödülün ilgi çekici olması gerekir. Dikkat çekecek bir ödülün olması, o çekilişe katılım sayısını arttıracaktır. Bu ödülün çekiliş öncesinde mevcut takipçilere duyurulması önem arz etmektedir. Bu ödül para, indirim çeki veya hediye şeklinde olabilir.

Katılım Şartlarını Belirlemek

Instagram’da çekiliş yapmanın bir şartı da katılım şartlarını belirlemektir. Katılım koşullarının basit olması çekilişe katılım oranını yükseltecektir. Şartlar ne kadar detaylı ve zor olursa takipçilerin sayısı da o kadar azalacaktır. Basit katılım şartları çekiliş yapmanın önemli noktalarından bir tanesidir. Doğru şartları belirlemek takipçileri ve popülerliği arttıracaktır.

Çekilişin Zamanına Karar Vermek

Çekiliş süresinin belli olması çekiliş yapmanın en önemli şartlarından birisidir. Çok uzun süreli çekilişlerin yapılması hatalı bir harekettir. Takipçiler kısa süreli çekilişleri daha çok severler. Ancak aşırı kısa çekilişler de olumsuz bir etki yaratabilir. Ortalama 1 ile 3 gün arası, bir çekiliş için yeterlidir.

Doğru Etiketleri Kullanmak

Instagram’da çekiliş yapmak için doğru etiketleri kullanmak önemlidir. Sosyal medya üzerinden yapılacak çekilişlerde doğru etiketlerin kullanılması, çekilişin yayılmasını hızlandıracak ve böylece daha fazla takipçiye ulaşmasını sağlayacaktır. Alakasız etiketlerin kullanılması, çekilişin alakasız takipçilere ulaşmasına neden olacak ve çekilişin beklenen sonuçları karşılayamamasına neden olacaktır.

Adaletli Olarak Çekilişi Gerçekleştirmek

Instagram’da çekilişlerde adaletli olarak çekilişin gerçekleştirilmesi, çekilişi yapan Instagram hesabının güvenilirliğini arttıracaktır. Adil olarak çekilişin ödülünün kazanan takipçiye verilmesi önem taşımaktadır. Rastgele ve adaletsiz şekilde çekili yapılması halinde kişiler, çekilişi yapan hesaba olan güvenini kaybedecektir. Sonuç olarak çekilişe katılma oranı azalacak ve tanıtım oranı da düşecektir.


Son Güncelleme: 13.01.2022 15:08
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Anahtar Kelimeler:
İnstagramçekiliş
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