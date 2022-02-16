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Instagram'a hikaye beğenme özelliği getiriliyor!

Instagram'ın en çok kullanılan özelliklerinden biri olan hikaye özelliğine, beğenme butonu getirileceği öğrenildi. Yeni özellikle ilgili haberi ise Instagram başkanı Adam Mosseri duyurdu.

16 Şubat 2022 Çarşamba 09:48
Instagram'a hikaye beğenme özelliği getiriliyor!
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Dünyanın en çok tercih edilen uygulamalarından biri olan Instagram, kullanıcıların hikayelerinde etkileşimini değiştirecek olan yeni biz özelliği hayata geçirmeye hazırlanıyor. Uygulamaya gelecek olan 'Özel Hikaye Beğenileri' isimli özellikte beğenme güncellemesini alan tüm kullanıcılar "Direkt Mesaj" ile karşı karşıya kalmadan birinin hikayelerine beğeni gönderebilecekler.

Çok fazla kullanıcının merakla beklediği yeni özelliği ise Instagram Başkanı Adam Mosseri resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Mosseri, yeni özelliğe ilişkin yaptığı açıklamada normalde hikayeler aracılığı ile yapılan tüm etkileşimler kullanıcının direkt olarak mesaj kutusuna gittiğini, fakat yeni sistemde beğeni butonunun DM'den bağımsız olarak çalışacağını söyledi.

Yeni gelecek olan arayüzde hikayelerin görüntülenmesi sırasında bir kalp simgesi de olacak ve bun simgeye dokunulduğunda diğer kullanıcıya özel bir mesaj değil de beğeni bildirimi gitmiş olacak. 



Son Güncelleme: 16.02.2022 09:48
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