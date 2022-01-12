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Instagram gönderilerinde yer değiştirme özelliği geliyor!

Instagram için hazırlanan yeni özellik içerisinde kullanıcıları profillerinde yer alan gönderilerin istenildiği zaman yerlerini değiştirebilmeleri sağlanacak.

12 Ocak 2022 Çarşamba 16:40
Instagram gönderilerinde yer değiştirme özelliği geliyor!
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Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf ve video paylaşma platformu Instagram, kullanıcıları için vazgeçilmeyecek bir özelliği getirmeye hazırlanıyor. Geliştirici Alessandro Paluzzi'nin ortaya çıkardığı yeni özellikte ise Instagram kullanıcılarının profillerinde yer alan gönderilerde istenildiği zamanlarda değişiklik yapılmasına olanak tanıyacak.

GÖNDERİLER YER DEĞİŞTEREBİLECEK!

Daha öncesinde paylaşılmış olan profil sayfasında ayarlar kısmına gelecek olan 'ızgarayı düzenle' seçeneğiyle kullanıcılar, profillinde yer alan gönderilerin yerlerini istedikleri gibi değiştirebilecekler.

Şu anda paylaşma tarihine göre sıralanan gönderiler yeni özellikle birlikte daha önceden paylaşılmış olanlarla birlikte ilk sıralara kadar taşınacak. Bu yeni özellik özellikle içerik üreticilerinin işine yarayacak ve çok fazla beğeniye sahip olan veya sponsorla birlikte yayınlanan gönderileri ön plana çıkararak takipçilerine kolaylık sağlayabilecekler.

Henüz yeni özelliğin test aşamasına bile başlamayan Instagram'ın yeni gönderi düzenleme özelliğini kullanıcılarına sunması için önünde biraz daha zaman var olarak düşünülüyor.


Son Güncelleme: 12.01.2022 16:40
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