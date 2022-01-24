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Instagram dil değiştirme nasıl yapılmaktadır?

Instagram Uygulaması en fazla kullanılan sosyal medya uygulamalarından biridir. Kullanıcılar, Instagram'da dil değiştirme işleminin nasıl yapıldığını araştırmaktadır. Instagram'da dil değiştirme nasıl yapılır? Bu haberimizde Instagram uygulamasında dil değiştirme adımlarını sizler için derledik. İşte Instagram dil değiştirme adımları...

24 Ocak 2022 Pazartesi 09:10
Instagram dil değiştirme nasıl yapılmaktadır?
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Instagram uygulamasında, kullanıcılar istediği zaman uygulamanın dilini istedikleri dile çevirebilirler. Fakat,bazen kullanıcılar yanlışlıkla uygulamanın dilini değiştirebilmektedirler.

Instagram dil değiştirme

Instagram hesabınızda,uygulamanın dilini çok basit bir şekilde değiştirebilirsiniz. IOS kullanıcıları ilk olarak Instagram ayarlarına girmelidir. Ayarlara girdikten sonra Uluslararası-Dil seçeneğine tıkladıktan sonra Dil seçeneği kısmından istediği dille değiştirebilmektedirler.

Android kullanıcıları da bu işlemin aynısını yaparak, uygulamanın dilini değiştirebilir.

Bilgisayardan Instagram dili değiştirme

Bilgisayar üzerinden uygulamaya girildiği zaman, profil sayfasına girmeniz gerekmektedir. Profil sayfasından Ayarlar kısmına giriniz. Ayarlar kısmında Hesap-Dil seçeneğini seçin. Bu kısımdan istediğiniz dili seçebilirsiniz.

Instagram’da kullanılan diller

Danca / Nederlands

Farsça /

Fince / Suomi

Fransızca / Français

Almanca / Deutsch

Yunanca /

İbranice /

Macarca / Magyar (Sadece Android)

Endonezce / Bahasa Indonesia

İtalyanca / Italiano

Japonca /

Korece /

Malayca / Bahasa Melayu

Norveççe / Norsk

Lehçe / Polski

Afrikanca / Afrikaans

Arapça /

Bulgarca / Български (sadece Android)

Kanada Fransızcası / Français (Kanada) (sadece Android)

Çince /

Hırvatça / Hrvatski

Çekçe / Český

Danca / Dansk

Geleneksel Çince – Hong Kong /

Türkçe

Ukraynaca /

Vietnamca /

Portekizce / Português

Rumence / Română

Rusça /

Slovakça / Slovenčina

İspanyolca / Español

İsveççe / Svenska

Tagalog / Filipino

Tayca /

Instagram uygulaması bazı güncellemeler sonrası dili otomatik olarak İngilizce ayarlamaktadır. Bunu da yukarıda bahsedilen şekilde ayarlardan değiştirebilirsiniz. İşletim sisteminde belirlenen dil ayarlarına göre Instagram uygulamasını Türkçe’ye çevirebilirsiniz.


Son Güncelleme: 24.01.2022 09:10
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Anahtar Kelimeler:
İnstagramInstagram Dil Değiştirme
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