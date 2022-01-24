Instagram dil değiştirme nasıl yapılmaktadır?

Instagram uygulamasında, kullanıcılar istediği zaman uygulamanın dilini istedikleri dile çevirebilirler. Fakat,bazen kullanıcılar yanlışlıkla uygulamanın dilini değiştirebilmektedirler.
Instagram dil değiştirme
Instagram hesabınızda,uygulamanın dilini çok basit bir şekilde değiştirebilirsiniz. IOS kullanıcıları ilk olarak Instagram ayarlarına girmelidir. Ayarlara girdikten sonra Uluslararası-Dil seçeneğine tıkladıktan sonra Dil seçeneği kısmından istediği dille değiştirebilmektedirler.
Android kullanıcıları da bu işlemin aynısını yaparak, uygulamanın dilini değiştirebilir.
Bilgisayardan Instagram dili değiştirme
Bilgisayar üzerinden uygulamaya girildiği zaman, profil sayfasına girmeniz gerekmektedir. Profil sayfasından Ayarlar kısmına giriniz. Ayarlar kısmında Hesap-Dil seçeneğini seçin. Bu kısımdan istediğiniz dili seçebilirsiniz.
Instagram’da kullanılan diller
Danca / Nederlands
Farsça /
Fince / Suomi
Fransızca / Français
Almanca / Deutsch
Yunanca /
İbranice /
Macarca / Magyar (Sadece Android)
Endonezce / Bahasa Indonesia
İtalyanca / Italiano
Japonca /
Korece /
Malayca / Bahasa Melayu
Norveççe / Norsk
Afrikanca / Afrikaans
Arapça /
Bulgarca / Български (sadece Android)
Kanada Fransızcası / Français (Kanada) (sadece Android)
Çince /
Hırvatça / Hrvatski
Çekçe / Český
Danca / Dansk
Geleneksel Çince – Hong Kong /
Türkçe
Ukraynaca /
Vietnamca /
Portekizce / Português
Rumence / Română
Rusça /
Slovakça / Slovenčina
İspanyolca / Español
İsveççe / Svenska
Tagalog / Filipino
Tayca /
Instagram uygulaması bazı güncellemeler sonrası dili otomatik olarak İngilizce ayarlamaktadır. Bunu da yukarıda bahsedilen şekilde ayarlardan değiştirebilirsiniz. İşletim sisteminde belirlenen dil ayarlarına göre Instagram uygulamasını Türkçe’ye çevirebilirsiniz.