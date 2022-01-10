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Huawei telefon modellerinde kamerasıyla fark yaratan hangisi?

Bir telefon devi markası olan Huawei, telefon satışları ülkemizde de hızla devam ediliyor. Özellikle kamera tasarımı benzersiz olan Huawei'nin telefonları sıkça tercih ediliyor. Huawei hangi telefon serisinin kamerası daha işlevli? Kullanıcılar tarafından merak edilen bu sorunun yanıtını haberimizde veriyoruz!

10 Ocak 2022 Pazartesi 11:06
Huawei telefon modellerinde kamerasıyla fark yaratan hangisi?
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Huawei telefon devi markasında kamera özellikleriyle kullanıcıları cezbeden özellikleri sayesinde ülkemizde satış oranlarını epey yükseltti. Huawei markasında kamera özellikleri eşsiz olan seri hangisi? 

Fiyatları, işletim sistemi ve kamera özellikleriyle piyasaya göre daha ekonomik olması sebebiyle de en çok tercih edilen markaların başında geliyor. Kamerasıyla benzersiz görüntüler çekmenize yardımcı olan seriyi siz değerli okuyucularımız için tanıtacağız. 

Yüksek çözünürlüğe sahip kamerasıyla özellikle fotoğraf severlerin ilk seçtiği marka haline geldi. En iyilerini sıralayacak olursak şu şekilde; 

-Huawei P30 Pro:

kamera sistemi en iyi olanlardandır. Android ve V9 Pie işletimi olan telefonda sensör özelliği bir numaradır. 3D özelliği ve ön kamerasının 32 MP olması kendini sattırması için yeterlidir. 6,47 inç bulunur. OLED ekranıyla piyasada bulunanlara fark atar. 

-Huawei Mate 20 Pro:

Yine kamerası en iyi olanlardandır. İlgi çeken tasarımı göz dolduran model olağanüstü kamerası ile çok net görüntüler çekmeyi başarıyor.  6,39 inç ekranı ile kullancılıarı farklı bir heyecan yaşatan modelin  1440 x 3120 piksel çözünürlüğe sahip olması ise ayrı bir başarı konusudur. 4K video bile çektiğiniz model ön kamerası 24 MP'dir.

-Huawei P30:

Kamera denince akla ilk gelen modellerin başına gelen P30 4K video çekme özelliği ile sizlere farklı duygular yaratır. Ön kamerası ise 32 MP olan modelin görüntü kalitesi oldukça yüksektir.

-Huawei Mate 40 Pro:

Sekiz GB2lık Ram ve 512 GB'lık dahili hafıza özelliği sizlere adeta taşınabilir kamera özelliği yaşatan Mate 40 Pro aynı zamanda 6.76 inç ekran özelliği ile de ayrıca göz dolduruyor. 4K video özelliği ile de ayrı bir tecrübe yaşatan modelde yüksek çözünürlük göz kamaştırmaya devam ediyor.

-Huawei P40 Pro: 

Arka kamerasının 50 MP olması nedeniyle oldukça tercih edilen modellerin başında gelen P40 Pro 50, 12 ve 40 MP çözünürlüğe sahip olan üç kamerası ile adeta alanında tek olmayı başarıyor. Ön kamerası ise 32 MP olan modelde 4K özelliği tabiki de bulunuyor.

-Huawei P40: 

 Kamerası oldukça iyi olan bu modelde 6.1 inç ekran özelliği var. Ayrıca 256 GB dahili hafıza ve 8 GB Ram bulunan modelde 50 MP 4K Çözünürlüğe sahip ana kamera bulunuyor. Üç kamerası bulunan 50 8 16 MP arka kameralarının yanında 32 MP ön kamerası da ayrıca bulunuyor.

-Huawei Mate 30 Pro:

40 8 40 MP çözünürlüğe sahip arka üç kamerası bulunan model de 32 MP ön kamera bulunuyor.

-Huawei P40 Pro Plus:

50 8 8 40 MP çözünürlüğe sahip dört adet kamerası bulunan bu modelde ön kamera 32 MP'dir. Aynı zamanda 6.58 inç ekrana sahip bu model en iyi çözünürlüğe sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

-Huawei Mate 20:

Kamerası iyi olna bu modelde 6.53 inç ekran bulunurken aynı zamanda 16 MP arka kamera bulunuyor. Ön kamerası ise 24 MP olan bu model 1080p boyutunda kaliteli videolar çekmek oldukça mümkündür.

-Huawei P20 Pro:

6.10 inç ekran modeli ile dikkat çeken bu telefon 40 GB'lık arka kamera çözünürlüğü ile oldukça yüksek kaliteli çekimler yapma imkanına sahip olabilirsiniz. Ön kamerası ise 24 MP'dir.

-Huawei P30 Lite:

Kamerası ile adeta göz dolduran bu model 6.15 inç ekrana sahiptir. Bu modelde ayrıca 48 MP arka bir kamera bulunmaktadır. 4 GB RAM'e sahip olan bu model iki farklı ön kamera özelliği ile dikkat çekiyor. Ön kameralar ise 24 MP ve 32 MP'dir. 

-Huawei Mate Xs: 8.0 İnç ekrana sahip olması ile dikkatleri üzerine çeken bu son model ayrıca 40 MP arka kamerası özelliği ile heyecan verici videolar çekmenize yardımcı olur. Bu modelle yarıca 4K videolar çekebilir ve anı yaşayabilirsiniz.

 

 


Son Güncelleme: 10.01.2022 11:06
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Anahtar Kelimeler:
HuaweiTelefonKamera
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