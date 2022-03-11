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Home-Office Çalışma

Covid-19 virüsünün Mart 2020’de pandemi ilan edilmesiyle birlikte, global olarak binlerce şirket, binlerce çalışanını home-office çalışma modeline geçirdi. İnternet hakkında çok bilgisi olmayan kişiler bile bir anda tamamen dijital olarak çalışmaya başladı. Binlerce kişi online video konferansları yapmaya başladı. Basit güvenlik tehditleri hakkında bilinçsiz olan internet kullanıcıları, siber saldırılara uğradı.

11 Mart 2022 Cuma 10:22
Home-Office Çalışma
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Covid-19 virüsünün Mart 2020’de pandemi ilan edilmesiyle birlikte, global olarak binlerce şirket, binlerce çalışanını home-office çalışma modeline geçirdi. İntenet hakkında çok bilgisi olmayan kişiler bile bir anda tamamen dijital olarak çalışmaya başladı. Binlerce kişi online video konferansları yapmaya başladı. Basit güvenlik tehditleri hakkında bilinçsiz olan intenet kullanıcıları, siber saldırılara uğradı.

Home-office çalışmaya devam ediyorsanız, aşağıdaki önerileri, yaygın olan siber tehditlere karşı cihazlarınızı korumak için uygulayabilirsiniz.

1.VPN (Sanal Özel Ağ)

Önde gelen VPN şirketlerinden ExpressVPN, online gizliliğiniz sizin için önemliyse, intenete her bağlandığınızda VPN kullanmanızı tavsiye ediyor. Home-office birçok çalışan, şirket VPN’i kullanıyor. Kurumsal olarak geçen bu VPN, home-office veya uzaktan çalışan kişilerin şirket ofis ağına dünyanın herhangi bir yerinden güvenli bir ağ üzerinden bağlanmasını sağlıyor.

Home-office çalışırken, şirket VPN’i kullanmıyorsanız, kişisel olarak bir VPN programı kullanarak ağ trafiğinizi şifreleyebilirsiniz. VPN programları, ağ trafiğinizi şifreleyerek sizin dışınızda herhangi bir üçüncü partinin çevrimiçi aktivitelerinizi görmesini engeller. Ayrıca, şifresiz ve güvenilir olmayan ortak ağlara VPN ile güvenle bağlanabilirsiniz. Şifresiz ortak Wi-Fi ağlardaki aktiviteleriniz ağ operatörü haricinde siber saldırganlar tarafından görülebilir.

Ortadaki adam (Mitm) saldırılarında, siber saldırganlar ortak Wi-Fi ağlar üzerinden kişilerin cihaz bağlantılarını görebilirler. Gönderdiğiniz veya aldığınız mesaj ve e-postalar gibi her çevrimiçi aktiviteniz, ortak Wi-Fi ağlarda siber saldırganlar tarafından görülebilir, kaydedilebilir ve değiştirilebilir.

VPN programları aynı zamanda güvenlik duvarı görevi görür. VPN programları ile cihazınıza yapılan istenmeyen erişim isteklerini engellersiniz.

2.Antivirüs, Anti-Fidye Yazılımı gibi Güvenlik Yazılımları

Home-office çalışıyorsanız veya boş vakitlerinizde kullandığınız bir bilgisayara sahipseniz bile, lisanslı bir güvenlik yazılımı edinmelisiniz. Antivirüs ve anti-fidye yazılımı gibi güvenlik programları, virüsler, solucanlar, Trojanlar, reklam yazılımları ve birçok zararlı yazılımı engellemek, tespit etmek ve yok etmek için tasarlanmıştır.

İntenette gezinirken tıkladığınız bir linkten veya güvenilir olmayan bir kaynaktan indirdiğiniz bir dosya ekinden cihazınıza zararlı yazılım indirilebilir.

Güvenlik yazılımları, dosyalarınızı herhangi bir zararlı yazılıma karşı otomatik olarak düzenli aralıklarla tarar. Zararlı web sitelere girmeden ve zararlı linklere tıklamadan önce sizi uyarır.

Home-office çalışıyorsanız, kesinlikle lisanslı bir antivirüs programı edinmelisiniz. Anti-fidye yazılımları da sizi phishing saldırılarından koruyacaktır. Phishing (oltalama) adı verilen siber saldırılar ile cihazınıza fidye yazılımı gibi yazılımlar yerleştirilmeye çalışılır. Anti-fidye yazılımları, belgelerini yedekler ve saldırganlar cihazınızı ele geçirse bile, belgelerinizin kaybolmamasını sağlar.

3.Parola Yöneticileri

Parola yöneticisi, bireylerin ve kurumların hesap bilgilerini güvenli bir şekilde kaydetmesini ve yönetmesini sağlayan bir araçtır. Parola yöneticileri, web uygulamaları için güçlü, güvenli ve eşsiz parolalar oluşturmak için kullanılır. Oluşturulan parolalar, parola yöneticisi uygulamasında şifreli bir şekilde saklanır.

Lastpass, ücretsiz versiyona da sahip bir parola yöneticisidir. Online hesaplarınızın parolalarını Lastpass ile oluşturabilirsiniz. Home-office çalışırken LastPass ile dijital olarak parolaları çalışma arkadaşlarınızla uygulama üzerinden paylaşabilirsiniz. Parola yöneticisi haricinde authenticator (doğrulama) uygulamaları ile hesaplarınızda iki faktörlü kimlik doğrulama kullanın. Bu şekilde, hesaplarınıza başkaları tarafından giriş yapılmasını engelleyebilirsiniz.

4.Tarayıcı Eklentileri

Tarayıcının, bilgisayarınızda en çok kullandığınız bir ‘’program’’ olduğunu biliyor muydunuz? Tarayıcınızı güvenli hale getirmek için kullanabileceğiniz bazı eklentileri aşağıda bulabilirsiniz.

HTTPS Everywhere

HTTPS Everywhere, Firefox, Edge, Opera ve Chrome tarayıcılarında kullanabileceğiniz bir tarayıcı eklentisidir. Brave ve Tor tarayıcılarında ise yerleşik bir tarayıcı eklentisidir. Birçok web site ile olan iletişiminizi şifreleyerek intenette gezinme deneyiminizi daha güvenli hale getirir. Ücretsizdir.

HTTPS Everywhere, HTTP olan yani şifrelemeye sahip olmayan web siteler ile bağlantınızı şifreler ve web sitenin HTTPS versiyonuna sizi yönlendirir. HTTPS Everywhere eklentisi, bazı VPN tarayıcı eklentileri ile birlikte tarayıcınıza kurulur.

uBlock Origin

uBlock Origin, açık kaynak koduna sahip bir reklam engelleme ve içerik filtreleme eklentisidir.  Chrome, Firefox, Edge ve Opera tarayıcılarında ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Web deneyiminiz için güvenli olmayan içerikleri engellerken, reklamlara maruz kalmanızı engeller.

Privacy Badger

Privacy Badger, online aktivitelerinizi gizlice takip eden ve kaydeden reklamcıları ve diğer üçüncü parti çerezleri engelleyen bir tarayıcı eklentisidir. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera gibi tarayıcılarda kullanabilirsiniz. Ücretsizdir.

Privacy Badger’ın amacı, kişisel veri ve bilgilerinizin reklam amaçlı takip edilip, kaydedilmesi ve üçüncü partiler ile paylaşılmasını önlemektir.



Son Güncelleme: 11.03.2022 10:22
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