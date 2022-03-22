Exxen, Netflix ve Blu Tv Fiyatlarına Zam Bekleniyor! İşte Yeni Abonelik Ücretleri

Türkiye'de hizmet veren 3 önemli dijital yayıncılar Blu Tv, Netflix ve Exxen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 2022 yılı itibari ile 3 dijital site de paketlere yapılacak olan zamlar bekletilirken, artan maliyetler ile birlikte yeni zamların artık uygulanması bekleniyor. Peki buna göre Netflix, Blu Tv ve Exxen paket fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Exxen fiyatlarını 1 Ocak 2022 tarihinde güncellerken Netflix ve Blu Tv tarafında yapılacak olan gelişmeler bekletildi. Vatandaşların zor günler geçirdiği dönemlerde bir zam haberi abonelikleri olumsuz etkileyebilirken bu noktada Netflix ve Blu Tv yeni paket ücretleri daha da merak konusu olmaya başladı. Artan döviz kuru ile birlikte çıkan enflasyon rakamları birçok ürünlerde zamma sebep oldu. Hayat pahalılığı devam ederken keyif/eğlence kategorisine giren bu abonelikler ise insanların her şeyi olarak görülüyor. İşte Exxen, Netflix ve Blu Tv abonelik ücretleri..

EXXEN ABONELİK ÜCRETLERİ

1 Ocak 2022 itibari ile Exxen başlangıç paketi 9,90TL'den 16,60'a yükseltildi.

İşte Exxen yeni sezon paketleri..

Exxen üyelik ücrreti 2022

Reklamlı Yıllık Paket - 16.60 (Aylık Ücret)

Reklamlı Aylık Paket - 19.90

Reklamsız Yıllık Paket - 24.90 TL (Aylık Ücret)

Reklamsız Aylık Paket - 29.90 TL

Exxen + Exxen Spor ücreti 2022

Reklamlı Yıllık Paket - 44.80 TL (Aylık Ücret)

Reklamlı Aylık Paket - 59.80 TL

Reklamsız Yıllık Paket - 54.80 TL (Aylık Ücret)

Reklamsız Aylık Paket - 69.80 TL

Reklamlı Yıllık Paket - 8.32 TL (Aylık Ücret)

Reklamsız Yıllık Paket - 16.66 TL (Aylık Ücret)

Reklamsız Aylık Paket - 19.90 TL

Exxen + Exxen Spor eski fiyat

Reklamlı Sezonluk Paket - 34.80 TL (Aylık Ücret)

Reklamsız Sezonluk Paket - 44.80 TL (Aylık Ücret)

NETFLİX ABONELİK ÜCRETLERİ

Yıllardır Türkiye pazarında hizmet veren Netflix abonelik ücretleri belirli paketlere gelen zamlar doğrultusunda pek değişmiyor.

İşte yeni yıl Netflix abonelik ücretleri..

Temel Plan: Aylık 26,99 TL – Tek cihaz, 480p Çözünürlük

Aylık 26,99 TL – Tek cihaz, 480p Çözünürlük Standart Plan: Aylık 40,99 TL – İki cihaz, 1080p Çözünürlük

Aylık 40,99 TL – İki cihaz, 1080p Çözünürlük Özel Plan: Aylık 54,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR Çözünürlük

BLU TV ABONELİK ÜCRETLERİ

Blu Tv ücretleri ise resmi sitelerinden açıklandı. Buna göre ücretler şu şekilde belirlendi..

Türkiye'de oluşturulacak BluTV üyelikleri için;

BluTV aylık üyelik ücreti; kredi/banka kartı kullanılarak yapılan ödemelerde 29,90 TL, Apple uygulama içi ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde ise 29,99 TL' dir.

Apple uygulama içi ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde ise dir. BluTV yıllık üyelik ücreti; kredi/banka kartına ücreti 190,80 TL'dir. Dilerseniz, kredi kartınız ile 15,90 TL*12 taksit yapabilirsiniz (yıllık üyeliklerde 7 gün ücretsiz deneme hakkı bulunmaktadır). Apple uygulama içi ödeme seçeneği kullanılarak yapılan yıllık ödemeler ise 233,99 TL'dir. Dilerseniz, Apple uygulama içi ödeme ile 19,50 TL*12 taksit yapabilirsiniz (yıllık üyeliklerde 7 gün ücretsiz deneme hakkı bulunmaktadır).

Yurt dışında oluşturulacak BluTV üyelikleri için;