Dünyanın en güvenilir ve en iyi mobil Forex uygulamaları

Forex piyasalarının en büyük avantajlarından biri işlemlerin 5gün 24 saat çevrimiçi olarak gerçekleşmesidir. Forex alım-satım, işlemleri yapabilmek için kullanılan birçok web ve mobil uygulaması bulunmaktadır. Alım satım, kar zarar emirler, tüm yatırım işlemleriniz için en iyi mobil forex uygulamalarına yazımızda yer verdik.

En güvenilir Forex özelikleri neler?

Forex piyasalarının ilk adımı olan aracı kurum seçimler sonrasında, en iyi işlem platformları ile piyasa takibi ve tüm işlemler gerçekleştirilir. Bu platformların başlıca özellikler; bilgisayar, tablet üzerinden veya mobil olarak kolaylıkla indrebilme imkanı,

-Demo hesapları le ücretsiz hesap oluşturma,

-Piyasayı ücretsiz deneme hesapları aracılığıyla sanal paralar le yatırım yaparak tanıma,

-Aracı kurumların verdiği eğitim ve danışman desteklerine ulaşım kolaylığı,

-5/24 işlemleriniz her an her yerde takip edebilme olanağı,

-İler düzeyde alım satım işlemler, piyasa takip ve analz yapmak,

-Anlaşılır ve bast ara yüzler,

-Hesaplarınıza kolayca para yatırma ve çekme işlemler le para kontroller yapabilmek,

-İler düzey emir işlemler,

Analiz ve risk takpler le raporlamanın kolaylıkla yapılabıldiği bu uygulamaları, evden, işten, intenet bağlantılı olan her yerden indireblr, basit ve anlaşılır kullanım kolaylığı le forex piyasasını öncelikle tanıma, hızlı ışlem yapabilme ve takip olanağı sağlar

Forex piyasaların foreks aracı kurumları seçildkten sonra, açılan hesaplarla ilgili tüm şilemler yasal platformlarda gerçekleştrlr. Yatırım işlemler kontrol ettiğimiz forex uygulamaları sayesnde, gerçek hesaplarla çalışmadan önce, ücretsz deneme hesapları açılabilir.

Açılan bu ücretsz demo hesapları gerçek paralar le yatırım yapmadan önce piyasayı tanıma imkânı veriyor. Aracı kurumların tanımladığı ücretsz eğitimler de Foreks pıyasasını tanımak için iyi bir fırsat sunuyor.

Forex için en iyi 7 forex mobil uygulamaları

-Forex Mobl MetaTrader 4

-İnvestAz Moble MetaTrader Uygulamaları

-GCM Forex Mobile Trader

-TradeAll Moble Foreks Uygulaması

-TradeInterceptor Mobl Foreks Tradng Uygulaması

-Trademaster Mobl Uygulama

-FXCM Tradng Staton Moble

İnvestAz Moble MetaTrader Uygulamaları

Foreks piyasaları yasal platformlarından br olan mobile MetaTrader, kullanımı yasal ve güvenli bir uygulama olup, hem web ortamında hem mobil olarak kullanıma açıktır. İnvestAz tarafından geliştirilen, MetaTrader4 uygulaması bilgisayar ve telefona kolaylıkla indirilebilir. Yatırma şlemler 24 saat yapılabılir. MT4 yatırım işlemlerinin, her an al sat işlemlerinın yapıldığı, çoklu dl özelliğ le kolay kullanım sağlayan, çoğu Foreks aracı kurumunun tercih eder.

TradeInterceptor Foreks Tradng Uygulaması

TradeInterceptor adı le bilgisayar, tablet ve mobil olarak indirebilen androd ve ios uyumlu bir trader uygulaması. Bu platformda öncelikle gereklı tüm bilgileriniz ve ticari deneyim bilgilerinizle isterseniz yeni bir demo hesabı açılıp para birimler, teminat tutarları belirlenebilir ve gerçek bir hesap açmadan önce bu ara yüzü le kendiniz deneyebilirisiniz. ThnkTrader olarak Google Play ve Apple mağazalarından mobil olarak ücretsiz indirilebilmektedr. Piyasa takip ve analiz grafiklerine kolaylıkla ulaşılır. Geçmiş fiyat bilgiler le yatırım stratejler imkânı sunar. Demo hesabı, standart hesap ve thnk zero hesap çeşitler le en iyi forex uygulaması listesinde ilk sıralarda yer alır.

Forex Mobl MetaTrader

Forex.com FCA tarafından düzenlenip yetki verılen bir Foreks uygulamasıdır. Güvenilır ticaret platformu olan Forex.com 80’den fazla döviz, altın, gümüş tcaret yapma imkânı verır. 60’dan fazla da teknik gösterge ve analz aracı le gelışmiş br trader olarak Forex piyasasında etkin bir rol oynar. 5/24 uzman danışmanlarla analiz yapabilır, eğitimlerden faydalanabilirsiniz. Hem web uygulaması olarak hem de androd ve ios uyumlu olarak yükleyebilme imkânı olan forex.com uygulaması 2001 yılında kurulmuş, 200 ve üzer piyasa seçeneğiyle dünya çapında en büyük foreks broker olarak karşımıza çıkar. Kendi en y yatırım şirketıniz seçtikden sonra mobil uygulamanızla kolaylıkla bağlanarak alım satım işlemleriniz yapabileceğiniz uygulamadır.

GCM Forex Mobile Trader

GCM Srx Moble uygulaması olarak kullanılan uygulama, şu an GCM Trader olarak web ve mobl kullanımına açıktır. GCM Trader, GCM os, androd destekl cep telefonu, blgsayar ve telefonunuzdan yatırımlarınızı yönetmek çn başarılı hzmet sunan trader uygulamasıdır. GCM Forex uygulaması le demo hesabı oluşturablr. Pyasa gözlem penceres le yatırım araçlarınızı ekleme kaldırma şlemler yapablrsnz.

TradeAll

TradeAll web uygulaması ntenet uygulaması olan her yerden kolaylıkla ndrebleceğnz, AK yatırım güvencesnde gelştrlmş br uygulamadır. TradeAll uygulaması le, TradeAll Up ve TradeAll Fx platformlarına erşm sağlayablr ücretsz deneme hesaplarınızı USD cnsnden açablrsnz. Alış ve satış şlemlen, kolaylıkla para çekm ve yatırma şlemlen, ler düzeyde şlemler, grafk ve raporlama seçenekler le tüm pyasalara ulaşablrsnz. Çoklu dl seçenekler, emr takp edeblme ekranı, güvenlr grafk verler ve pyasayı takp edeblme olanakları le en y foreks mobl uygulaması lstesndedr.

FXCM Trading

FXCM uygulama hesabı çok dll kullanım destekl, forex pyasasında altın, dövz, gümüş, bakır ve br çok emta le alım satım şlemler yapmayı mümkün kılan uygulama. Uygulama sayesnde aynı zamanda detaylı analz grafkler le araçlarını kullanma mkanı sağlar. Mobl uygulamada sağlanan ekonomk takvm özellğ le kşsel portföylenz oluşturablrsnz.

Trademaster

İş yatırım aracılığı hesap açılışı yapanların kullanabldğ moble lsans uygulamasıdır. İş yatırım hesabı olmadan Trademaster FX uygulaması kullanılamamaktadır. İletşm numaraları 0212 350 23 04 -56 aracılığı le blg alablrsnz. mobl uygulama olarak Androd uyumlu ve IOS cep telefonlarına yükleyeblrsnz.

Dünyanın en çok kazandıran ve en büyük pyasalarından olan forex pyasalarında güvenl deneymler kazanmak, doğru analzler le karlı ve doğru yatırımlar yapmak, portföyünüzü kolaylıkla kontrol etmek çn en y forex aracı kurumları seçm yanında, en y mobl ve web uygulamalarına htyaç duyarsınız. En y lk 7 uygulamayı szn çn detaylandırdık. Bu uygulamalar le açılan ücretsz demo hesapları, hem atırımlar hakkında deneme yapmanızı hem de blg sahb olmanızı sağlayacak.