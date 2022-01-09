Dünya genelinde en çok tercih edilen uygulamalar nelerdir ?

2000’lerden sonra dünya teknoloji alanında çok hızlı gelişme gösterdi. Akıllı cep telefonları ve bilgisayarlar artık insan hayatının bir parçası haline dönüştü. Akıllı cihazlarda yer alan uygulamalar sayesinde artık yakınımızdaki insanlarla daha kolay iletişime geçebiliyor, hayatımınız belirli kesimini anlık olarak paylaşabiliyoruz. Her geçen gün bir yenisinin eklendiği bu uygulamalar arsında önde gelen, milyonlarca kişinin iletişim aracı ve sosyal medya da paylaşımı yapmak için kullandığı, 10 uygulamayı sizin için detaylı araştırdık. İşte dünya genelinde en çok tercih edilen 10 uygulama.

TikTok

TikTok son zamanlarda dünya genelinde en çok kullanılan uygulamalardan birisidir. İlk defa 2015 yılında Çin’de kullanılmaya başlayan uygulama kısa sürede dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaşarak en çok indirilen App’lerden birisi oldu. TikTok kullanıcıları bu uygulamayla 15 saniyelik müzik, dans ve komedi türündeki videolarla içerik üretmeyi sağlamaktadır. Dünya genelinde geniş kullanıcı kitlesine sahip uygulama 150’den fazla ülkede kullanılıyor.

Facebook

Facebook 2003 tarihinde Mark Zuckerberg tarafından geliştiren bir uygulamadır. Dünya genelinde en eski uygulama olan Facebook en çok indirilen uygulamalardan birisi olmuştur. Kişilerin profil oluşturarak fotoğraf, video ve çeşitli içerikler paylaşabileceği uygulama milyarlarca kişi tarafından kullanılır durumda. Uzun yıllardır kullanılan uygulama her geçen yıl geliştirerek kullanıcılarına geniş imkânlar sağlayabiliyor.

Instagram

Instagram 2010 yılında Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından geliştirilen bir sosyal medya uygulamasıdır. 2012 yılında Facebook tarafından satın alınan App dünyada en çok kullanılan ve indirilen uygulamalardan birisi oldu. Özellikle son zamanlarda çok popüler olan Instagram kullanıcılarına, video fotoğraf paylaşma imkânının yanı sıra canlı yayınlar yapma, uygulama üzerinden ürün satışı yapma, anlık hikâye oluşturma gibi çok çeşitli imkânlar sunuyor. Dünya genelinde birçok ülkede kullanılan uygulamanın şu an da 1 milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor.

Whatsapp

Facebook Messenger

Whatsapp akılı telefonlar için geliştirilen bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Uygulama 2010 yılında Jan Koum, Brian Acton tarafından geliştirilmiş 2014 yılında Facebook tarafından satın alınmıştır. Bireysel ya da grup konuşmalarına imkân veren uygulamada fotoğraf, video, sesli mesaj göndermek, görüntülü konuşma yapmak mümkündür. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan uygulama mesajlaşma uygulamaları arasında akla ilk gelen App’lerden birisidir.

Facebook Messenger, Facebook kullanıcılarının anlık mesajlaşması için geliştirilen mesajlaşma uygulamasıdır. Hemen hemen tüm Facebook kullanıcıları tarafında kullanılan mesajlaşma uygulaması dünya genelinde en çok indirilen uygulamalardan birisidir. Uygulama üzerinden anlık mesajlaşmak, fotoğraf göndermek, video göndermek, görüntülü konuşmak mümkündür.

Snapchat

Snapchat, Snap Inc. tarafından 2011 yılında geliştirilen bir multimedya mesajlaşma uygulamasıdır. Uygulamanın en büyük özelliği paylaşılan video ve fotoğrafların kısa süre sonra erişiminin olmamasıdır. Kullanıcıların, arkadaşlarının ve ünlü isimlerin 24 saatlik hikâye paylaşımlarını takip etmeyi sağlayan uygulama milyonlarca kişi tarafından kullanılmaktadır.

Zoom

Son zamanlar uzaktan eğitimin gerçekleştiği bu dönemde kullanıcısı gittikçe artan Zoom uygulaması 2011 yılında geliştirilen bir görüntülü konuşma uygulamasıdır. Birden fazla kişi tarafından aynı anda canlı bağlantı kurma, ekran görüntüsün paylaşma, sesli görüntülü sohbet etme imkânı sağlayan uygulama son zamanların en çok indirilen App’lerden biri olmuştur. Sadece canlı ders için değil aynı zamanda telekonferans, Webinar, uzaktan çalışma ve sosyal ilişkiler için en çok tercih edilen uygulamalardan birisidir.

Telegram

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CapCut

Telegram açık kaynak kodlu, bulut tabanlı bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. 2013 yılında Nikolai ve Pavel Durov kardeşler tarafından geliştirilmiştirSon zamanlarda Watsapp’ın kullanıcılarına zorunlu sunduğu sözleşmeden sonra Telegram uygulamasına geçen kişilerin sayısı giderek arttı. Özellikle üçüncü kişilerle veri paylaşımı yapmaması ve açık kaynak kodlu olması sebebiyle veri güvenliğini önemseyen birçok kişi tarafından tercih edilmeye başlandı. Telegram uygulaması kullanıcılarına; anlık mesajlaşma, çoklu görüntülü konuşma, grup içinde sesli konuşmalar yapma, eğlenceli emojiler paylaşma, fotoğraf ve video paylaşma gibi çok çeşitli imkânlar sunmaktadır. Telegram’ın dünya genelinde yaklaşık 500 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

Capcut uygulaması özellikle sosyal medyada video içeriği hazırlayanlar için geliştirilmiş bir video edit uygulamasıdır. Edit programları içerisinde son zamanlarda en çok indirilen uygulamalar arasında yer alan Capcut kullanıcılarına ücretsiz video oluşturma imkânı sunmaktadır. Kısa sürede video editlemeyi sağlayan uygulama özellikle sosyal medyada video paylaşmayı seven milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Google Meet

Google Meet, Alphabet ve Google şirketi tarafından 2017 yılında geliştirilen bir video konferans uygulamasıdır. İyi çözünürlükte görüntülü konuşma imkanı sunan uygulama son zamanların en çok tercih edilen görüntülü konuşma uygulamasıdır. Zoom’da olduğu gibi son zamanlarda eğitimin uzaktan olması sebebiyle öğrenciler ve öğretmenlerin canlı ders için en çok tercih ettiği uygulamalardan birisi olmuştur.