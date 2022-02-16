Brawl Stars elmas hilesi nasıl yapılır? Elmas hilesi yapma yöntemleri

Brawl Stars oyunun nasıl oynandığı ve elmas hilesinin nasıl yapıldığı oyuncular tarafından merak edilemektedir.
Brawl Stars nasıl oynanır?
Brawl Stars oyununda iki şekilde oynamak mümkündür. Bunlardan birisi de pad ile oynamakken diğeri ise yön tuşları ile oynamaktır. İki ateş modu bulunulan oyunda tek atışla bir kişiyi vurabilir ya da basılı tutarak ise birden fazla kişiye ateş etmeniz mümkündür . Bunun dışında sarı tuşa basarak süper atış moduna geçmeniz de mümkündür.
Brawl Stars elmas hilesi nereden yapılır?
Brawl Stars da elmas hilesi yapmak isteyen kişiler ID numarası ve kullanıcı isimleri ile elmas hilesi yapılması mümkündür. Brawl Stars da mail.hilede.com, hilesi.xyz, brawlstarshile.com ve brawlturkiye.com siteleri üzerinden hile yapılması mümkündür.
Hileyi yapmadan önce APK dosyası olarak Brawl Stars oyununu yükleyin. Ardından kurulumu yapılan ve telefon numaranızı girin. APK uygulaması bulunurken storelardan oyun indirmemeniz gerekmektedir. Elmas hilesini girdikten sonra fazlaca elmas sahibi olabilirsiniz.
Brawl Stars elmas hilesi nasıl yapılır? Kodları neler?
MVSKD76L1
55HFQ7CN
64KIAL27
GDSYFD61
STCMN012B
BRNT10STN
SDFLNM78T
937BCGSO21
N434KSD9DK
ADSK527DE
CXZJD231F
KJSADJYV5
WAVM476OPR
FNNXKK347U
S8MVDTLNX
DXCTM24MR
SCX5VTY3M
KA21MZSDI9
TBM3V1NFO
N4KMD9FPC
J780SIPJ
9ORYD7KK
8X5PSQRF
JXHNCIO82
YM7XPT1S
KHC2KJKIE
NÖMDWO33A
N1VG3LPK
OLK754JKDP2
KOMDFK82
55HFQ7CN
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DFMM098NNI
NÖMDWO33A
NNU76558KM
VCFTYT467MM
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SJDPFIO38
KFJU47563JE
JSH348KDU2
A4VCXPTV3
ED147SKJF
Brawl Stars’dan nasıl para kazanılır?
Brawl Stars’dan para kazanmak isteyen kişilerin ilk olarak BlueStack isimli uygulamayı indirmesi gerekmektedir. Ardından bot tutorial seçeneğine bastıktan sonra burada yer alan takımlarla maçlara ve tunuvalara girebilirsiniz. Yapmanız gereken önemli bir nokta tunuvaları takip etmenizdir.