Brawl Stars elmas hilesi nasıl yapılır? Elmas hilesi yapma yöntemleri

Brawl Stars oyunun nasıl oynandığı ve elmas hilesinin nasıl yapıldığı oyuncular tarafından merak edilemektedir.

Brawl Stars nasıl oynanır?

Brawl Stars oyununda iki şekilde oynamak mümkündür. Bunlardan birisi de pad ile oynamakken diğeri ise yön tuşları ile oynamaktır. İki ateş modu bulunulan oyunda tek atışla bir kişiyi vurabilir ya da basılı tutarak ise birden fazla kişiye ateş etmeniz mümkündür . Bunun dışında sarı tuşa basarak süper atış moduna geçmeniz de mümkündür.

Brawl Stars elmas hilesi nereden yapılır?

Brawl Stars da elmas hilesi yapmak isteyen kişiler ID numarası ve kullanıcı isimleri ile elmas hilesi yapılması mümkündür. Brawl Stars da mail.hilede.com, hilesi.xyz, brawlstarshile.com ve brawlturkiye.com siteleri üzerinden hile yapılması mümkündür.

Hileyi yapmadan önce APK dosyası olarak Brawl Stars oyununu yükleyin. Ardından kurulumu yapılan ve telefon numaranızı girin. APK uygulaması bulunurken storelardan oyun indirmemeniz gerekmektedir. Elmas hilesini girdikten sonra fazlaca elmas sahibi olabilirsiniz.

Brawl Stars elmas hilesi nasıl yapılır? Kodları neler?

MVSKD76L1

55HFQ7CN

64KIAL27

GDSYFD61

STCMN012B

BRNT10STN

SDFLNM78T

937BCGSO21

N434KSD9DK

ADSK527DE

CXZJD231F

KJSADJYV5

WAVM476OPR

FNNXKK347U

S8MVDTLNX

DXCTM24MR

SCX5VTY3M

KA21MZSDI9

TBM3V1NFO

N4KMD9FPC

J780SIPJ

9ORYD7KK

8X5PSQRF

JXHNCIO82

EPHFY63K

YM7XPT1S

KHC2KJKIE

NÖMDWO33A

N1VG3LPK

OLK754JKDP2

KOMDFK82

55HFQ7CN

937BCGSO21

76TJJ8SLD0M

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DFMM098NNI

NÖMDWO33A

NNU76558KM

VCFTYT467MM

PŞLTYNOP234

FKI83JHSD

SJDPFIO38

KFJU47563JE

JSH348KDU2

A4VCXPTV3

ED147SKJF

Brawl Stars’dan nasıl para kazanılır?

Brawl Stars’dan para kazanmak isteyen kişilerin ilk olarak BlueStack isimli uygulamayı indirmesi gerekmektedir. Ardından bot tutorial seçeneğine bastıktan sonra burada yer alan takımlarla maçlara ve tunuvalara girebilirsiniz. Yapmanız gereken önemli bir nokta tunuvaları takip etmenizdir.