İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Brawl Stars elmas hilesi nasıl yapılır? Elmas hilesi yapma yöntemleri

Supercell tarafından geliştirilen sevilen mobil oyun Brawl Stars oyununda elmas hilesinin nasıl yapıldığı oyuncular tarafından merak edilmektedir.

16 Şubat 2022 Çarşamba 12:01
Brawl Stars elmas hilesi nasıl yapılır? Elmas hilesi yapma yöntemleri
Takip Et:

Brawl Stars oyunun nasıl oynandığı ve elmas hilesinin nasıl yapıldığı oyuncular tarafından merak edilemektedir.

Brawl Stars nasıl oynanır?

Brawl Stars oyununda iki şekilde oynamak mümkündür. Bunlardan birisi de pad ile oynamakken diğeri ise yön tuşları ile oynamaktır. İki ateş modu bulunulan oyunda tek atışla bir kişiyi vurabilir ya da basılı tutarak ise birden fazla kişiye ateş etmeniz mümkündür . Bunun dışında sarı tuşa basarak süper atış moduna geçmeniz de mümkündür.

Brawl Stars elmas hilesi nereden yapılır?

Brawl Stars da elmas hilesi yapmak isteyen kişiler ID numarası ve kullanıcı isimleri ile elmas hilesi yapılması mümkündür. Brawl Stars da mail.hilede.com, hilesi.xyz, brawlstarshile.com ve brawlturkiye.com siteleri üzerinden hile yapılması mümkündür.

Hileyi yapmadan önce APK dosyası olarak Brawl Stars oyununu yükleyin. Ardından kurulumu yapılan ve telefon numaranızı girin. APK uygulaması bulunurken storelardan oyun indirmemeniz gerekmektedir. Elmas hilesini girdikten sonra fazlaca elmas sahibi olabilirsiniz.

Brawl Stars elmas hilesi nasıl yapılır? Kodları neler?

MVSKD76L1

55HFQ7CN

64KIAL27

GDSYFD61

STCMN012B

BRNT10STN

SDFLNM78T

937BCGSO21

N434KSD9DK

ADSK527DE

CXZJD231F

KJSADJYV5

WAVM476OPR

FNNXKK347U

S8MVDTLNX

DXCTM24MR

SCX5VTY3M

KA21MZSDI9

TBM3V1NFO

N4KMD9FPC

J780SIPJ

9ORYD7KK

8X5PSQRF

JXHNCIO82

EPHFY63K

YM7XPT1S

KHC2KJKIE

NÖMDWO33A

N1VG3LPK

OLK754JKDP2

KOMDFK82

55HFQ7CN

937BCGSO21

76TJJ8SLD0M

874HDHS2JMN

76TJJ8SLD0M

ŞLOMKJIKN7

OIUYTJM013

POYHBNQN1

456KJGMMIO

ĞHBMÖ765O

DFMM098NNI

NÖMDWO33A

NNU76558KM

VCFTYT467MM

PŞLTYNOP234

FKI83JHSD

SJDPFIO38

KFJU47563JE

JSH348KDU2

A4VCXPTV3

ED147SKJF

Brawl Stars’dan nasıl para kazanılır?

Brawl Stars’dan para kazanmak isteyen kişilerin ilk olarak BlueStack isimli uygulamayı indirmesi gerekmektedir. Ardından bot tutorial seçeneğine bastıktan sonra burada yer alan takımlarla maçlara ve tunuvalara girebilirsiniz. Yapmanız gereken önemli bir nokta tunuvaları takip etmenizdir.



Son Güncelleme: 16.02.2022 12:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BrawlStars
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Radyo dalgaları nedir? Radyo dalga teknolojisi nasıl gelişti? Radyo dalgalarının özellikleri nedir?
Radyo dalgaları nedir? Radyo dalga teknolojisi nasıl gelişti? Radyo dalgalarının özellikleri nedir?
Tiktok Bot Basma Nasıl Yapılır? Hangi Sitelerden Yapılıyor?
Tiktok Bot Basma Nasıl Yapılır? Hangi Sitelerden Yapılıyor?
Şok Homend Pottoman Türk kahve makinesi nasıl, alınır mı? Kullanıcı yorumları
Şok Homend Pottoman Türk kahve makinesi nasıl, alınır mı? Kullanıcı yorumları
Brawl Stars 2000 elmas nasıl alınır? 2021 Elmas kodları nelerdir?
Brawl Stars 2000 elmas nasıl alınır? 2021 Elmas kodları nelerdir?
Şok fantom şarjlı dik süpürge iyi mi? Alınır mı?
Şok fantom şarjlı dik süpürge iyi mi? Alınır mı?
Popüler olan en iyi bluetooth kulaklık modelleri hangileri ?
Popüler olan en iyi bluetooth kulaklık modelleri hangileri ?

Popüler Haberler

Brawl Stars elmas hilesi nasıl yapılır? Elmas hilesi yapma yöntemleri
Beril Eda Yeşil kimdir? Hangi projelerde rol almıştır?
Yağmur Kaşifoğlu kimdir? Nerelidir? Yağmur Kaşifoğlu nerede oturuyor?
Oyuncu Kürşat Alnıaçık kimdir? Nerelidir? Kürşat Alnıaçık nerede yaşıyor?
Bir Başkadır Funda Eryiğit kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Serhat Teoman kimdir, kaç yaşındadır? Serhat Teoman’ın biyografisi
Rüya Günderen kimdir? Kaç yaşındadır?
Sarp Apak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sarp Apak hakkında bilgiler
Cenk Ertan kimdir? Cenk Ertan hakkında bilgiler
Eda Şölenci kimdir? Eda Şölenci hakkında bilgiler
Sermayesiz en fazla para kazandıran iş fikirleri nelerdir ?
Türkiye'de kaç EYT'li kaç kişi var?
Bir Zamanlar Kıbrıs Grivis kimdir?
Kubilay Tunçer kimdir? Kubilay Tunçer hakkında merak edilenler
4A SSK çalışanı şirket kurabilir mi?
Kaymakamlık, Belediye ve Valiliklerin yaptığı yardımlar nelerdir? Yardımların başvuru şartları nelerdir?
Işıl Yücesoy kimdir, nerede doğmuştur? Işıl Yücesoy evli mi? Işıl Yücesoy kaç yaşında?
1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 15 Şubat 2022 Salı Bitcoin ne kadar oldu?
Kardeşlerim Mazlum kimdir? Kaan Sevi kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çocuk yıldızı Mine kimdir?
Cansın Özyosun kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.