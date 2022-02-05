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Brawl Stars 2000 elmas nasıl alınır? 2021 Elmas kodları nelerdir?

Brawl Stars son zamanlarda genelde çocuk nesli tarafınca oynanan en iyi mobil oyunlar arasında kendine yer bulmaktadır. Elmas kodları nelerdir? 2000 elmas nasıl alınır? Soruları oyun karakterlerini geliştirebilmek için oyuncular tarafından merakla araştırılıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:18
Brawl Stars 2000 elmas nasıl alınır? 2021 Elmas kodları nelerdir?
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Brawl Stars son zamanlarda genelde çocuk nesli tarafınca oynanan en iyi mobil oyunlar arasında kendine yer bulmaktadır. Rekabetle savaşarak rakipleri alt etmeli ve kazanmalısınız. Rekabet ve başarının sırrı emeklerin yanında kullanılabilecek elmaslarla mümkün hale geliyor. Oyuna yeni başlayan oyuncular veya daha fazla imkana sahip olmak isteyen oyuncular için elmas kodları ve en güncel olan elmas desteği kodlarını kullanabileceksiniz.

 

Brawl Stars elmas kodunu nasıl alabiliriz?

Brawl Stars elmas kodları oyun içinde oyunculara baya büyük bir avantaj sağlıyor. Oyunda saatlerce oynayarak kazanabileceğiniz elmasları kod yardımı ile anında kazanabilirsiniz. Elmas kodu nereye yazılmalı nasıl kullanılmalı? Diye merak edenler aşağıda yer alan adımları uygulamalı;

  • Öncelikle kodları kullanabilmek için bir program indirmelisiniz.
  • İndirdiğiniz dosyayı telefonunuza kurmalısınız.
  • Kurmadan önce telefonunuzdaki oyunu kaldırmalısınız
  • Programı kurup “İzin Ver” butonuna tıklayın
  • Onaydan sonra program telefonunuza kurulacaktır.
  • Daha sonra oyunu tekrar indirip giriş yapın
  • Elmas bölümünü kontrol edip dosya bağlantısını eklemelisiniz.

Bunu yaptıktan sonra sınırsız elmasa sahip olursunuz. Oyunda hile yapabilmek için hile programını indirip giriş yapmanız gerekecektir.

Brawl Stars elmas kodu nereye yazılmalı?

Brawl Stars elmas kodunun nereye yazılması gerektiğini bilmeyen birçok oyuncu bulunuyor. 9 karakterden oluşan bu kodu uygulama içinden yazarak aktif hale getirebilirsiniz. Bilmeyen oyuncular için kodun yazılacağı yer;

  • Öncelikle oyuna giriş yapmalısınız.
  • Elmas ticareti yazan yere tıklayın.
  • Bu alana kodu yazın ve onaylayın.

Brawl Stars elmas hilesi nedir?

Brawl Stars oyununda 30’dan fazla karakter yer almaktadır. Bu karakterlerin hepsi çeşit çeşit özelliklere ve güçlere sahiptir. Oyuncular en güçlü karaktere sahip olabilmek için hem oyunda hem de oyun dışında birbirleriyle savaşa giriyor. Bu yüzden elmas ve altın arayışı oluyor. Karakteri istediğiniz gibi düzenlemeniz için taş ve elmasa ihtiyacınız olacaktır. Brawl Stars elmas kodu yardımı için aşağıdaki uygulamalardan faydalanabilirsiniz.

  • brawlturkiye.com
  • brawlstarshile.com
  • mail.hilede.com
  • hilesi.xyz

Yukardaki sitelere ID numaranızı ve kullanıcı adınızı yazarak saniyeler içerisinde binlerce elması hesabınıza gönderebilirsiniz.

2021 Brawl Stars elmas hilesi kodları

7’den 70’e tüm yaşlara hitap eden bu oyun, kendi içinde bazı ayrıcalıklara yer veriyor. Ekstra olarak elmas satın alabilir ya da tamamen ücretsiz olan kodları kullanabilirsiniz. Milyonlarca oyuncu bu fırsattan yararlanıyor. İşte güncel kodlardan bazıları;

  • MVSKD76L1
  • 55HFQ7CN
  • OLK754JKDP2
  • 7KDFK32TR39
  • N434KSD9DK
  • 937BCGSO21
  • SDFLNM78T
  • BRNT10STN
  • STCMN012B
  • GDSYFD61
  • 64KIAL27
  • KOMDFK82
  • 874HDHS2JMN
  • 76TJJ8SLD0M
  • ŞLOMKJIKN7
  • OIUYTJM013
  • POYHBNQN1
  • 456KJGMMIO
  • ĞHBMÖ7650
  • DFMM098NNI
  • NÖMDWO33A
  • NNU765588KM
  • VCFTYT467MM
  • PŞLTYNOP234
  • FKI83JHSD
  • SJDPFIO38
  • KFJU47563JE
  • JSH348KDU2
  • A4VCXPTV3
  • ED147SKJF
  • LE74368FD
  • ADSK527DE
  • CXZJD231F
  • KJSADJYV5
  • WAVM476OPR
  • FNNXKK347U
  • S8MVDTLNX
  • DXCTM24MR
  • SCX5VTY3M
  • KA21MZSDI9
  • TBM3V1NFO
  • N4KMD9FPC
  • J780SIPJ
  • 9ORYD7KK
  • 76TJJ8SLD0M
  • 937BCGSO21
  • 55HFQ7CN
  • JSDK892NC
  • N1VG3LPK
  • NÖMDWO33A
  • KHC2KJKIE
  • YM7XPT1S
  • EPHFY63K
  • JXHNCIO82
  • 8X5PSQRF

Eğer yeşil taşa veya altına çevirmek istediğiniz kodu girdiğinizde uyarı aldıysanız ya zamanı geçmiştir ya da kod daha önce kullanılmıştır. Kodlar tek kullanımlık ve sürelidir. Sizin gibi binlerce oyuncunun kodlara erişim sağlamaya çalıştığını unutmayın. Brawl Stars kodları sürekli güncellenecektir.

Brawl Stars 2000 Taş kodu nasıl alınır?

Brawl Stars 2000 taş kodu sayesinde bedava elmaslara yani yeşil renkli taşlara sahip olabilirsiniz. Bu taşlarla Brawl Pass, mesaj kutuları, semboller alabilirsiniz. Ayrıca karakterinizin kostümünü değiştirip hayalinizdeki kahramanı yaratabilirsiniz. Brawl Stars 2000 taşa sahip olabilmek için uygulamanız gereken adımlar;

  • Uygulamada en güvenilir ve sağlam çalışan sadece bir taş hilesi yer alır.
  • Taş hilesi yapabilmek için de 60 saniyeniz olacaktır.
  • Bunun için oyunda hile yapılan alana girmelisiniz.
  • İstediğiniz taş miktarını girerek Brawl Stars ID adresinizi yazın.
  • Taşlara ücretsiz şekilde sahip olacaksınız.

Bu yöntem dışında kesin sonuç veren başka bir yöntem yoktur. Sizlere sınırsız taş ve elmas veren uygulamalar risk yaratabilir. Hesabınız ban yiyebilir veya hesabınız kapanabilir.

Brawl Stars 100.000 Elmas hilesi nasıl yapılır?

Brawl Stars 100.000 elmas hilesi için söylenen kodlarla sınırsız taşa veya elmasa ulaşamazsınız. Uygulamada aynı gün içinde en fazla 90.000 elmasa veya 1.000.000 altına sahip olabilirsiniz. Ancak her gün kodlardan yararlanan bir oyuncu için yeşil taşlar veya altınlar sınırsız gibi oluyor. 5 gün boyunca sürekli olarak kodları takip edip hile yapan bir oyuncunun  500.000 taşı ve 5.000.000 altına sahip olacaktır.

Brawl Stars elmas destek kodları güncellendiğinde çok hızlı bir şekilde kullanıldığından acele etmeniz gerekecek. Kodu daha basit ve hızlı bir şekilde kullanmak için kodu direkt olarak kopyalayıp ilgili alana girerek kullanılabilirlik durumunu kontrol edebilirsiniz. 9 basamaklı harf ve sayılardan oluşan bu kodlarda belirsiz olarak tanımlanmış elmas kodları yer alır. Farklı olması sizleri şaşırtmasın.

Brawl Stars elmas hilesi yapmadan kazandıran uygulama hangisi?

Sınırsız ve ücretsiz hile kodlarını kullanmadan da kesin ve güvenilir bir şekilde binlerce yeşil taşa ve altına sahip olabilirsiniz. Kullanacağınız Brawl Stars elmas kodunun süresi geçtiyse üzülmeyin ve kodsuz kazandıran uygulamayı deneyin.

Binlerce taşa ve elmasa sahip olabileceğiniz uygulamalardan birisi “Google Surveys”tir. Programda yer alan günlük ve haftalık anketlere katılarak Google Play puanı kazanabilir ve kazandığınız bu puanları Brawl Stars oyununda istediğiniz kadar kullanabilirsiniz.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:18
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Anahtar Kelimeler:
Brawl StarsElmas2000 Elmas
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