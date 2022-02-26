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Apple ve Google'dan Rusya yaptırım kararı: Yasaklandı

Apple Pay ve Google Pay isimli dijital ödeme yöntemleri, Rusya'ya karşı bir yaptırım kararı aldı. Bu karar kapsamında yaptırıma maruz olan Rus bankalarının tüm müşterileri Apple ve Google Pay'i kullanmaları yasaklandı.

26 Şubat 2022 Cumartesi 14:46
Apple ve Google'dan Rusya yaptırım kararı: Yasaklandı
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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş sonrası ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'ya birçok yaptırım kararı aldı. Bu yaptırımlarla birlikte Rusya'ya birçok konuda kısıtlamalar yapıldı. Hem ABD hem de AB'ye üye ülkelerin Rusya'ya yönelik aldığı ekonomik yaptırımlar sonrası Rusya merkezli bankalar ile gerçekleştirilen dış işlemler de bu kısıtlamaların içine alındı. 

"APPLE VE GOOGLE'DAN YAPTIRIM KARARI"

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırması teknoloji dünyasından da bazı yaptırımları beraberinde getirdi. İlk olarak Apple Pay ve Google Pay hizmetleri Rusya'da çevrimdışı bırakıldı. Alınan yaptırım kararıyla birlikte Rusya'nın en büyük 5 bankasındaki müşterilerin Apple Pay ve Google Pay gibi dijital ödeme yöntemleri ile uluslararası para transferleri yönünde yapacakları işlemler yasaklanmış oldu. 

Söz konusu dijital cüzdanlar, savaş bitene kadar Rusya'da kullanılmayacağı ve yaptırım kapsamında alınan dijital işlemlerde müşterilerin, yurt dışına çıkmaları halinde kartlarını ve sanal cüzdanlarını bir süre kullanamayacakları ifade edildi.



Son Güncelleme: 26.02.2022 14:46
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Anahtar Kelimeler:
Apple PayGoogle PayRusyaYaptırım KararıYasaklama
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