Apple, kablosuz şarj devrimini başlatmaya hazırlanıyor!

Merkezi ABD'de bulunan ve dünyanın en büyük teknoloji markalarının başında gelen Apple, son zamanlarda Avrupa Birliği ve diğer otoriterlerden şarj giriş standartları yönünden talepler almaya başladı.

Uzun süredir gelen taleplere yanı vermeyen Apple, İphone serilerinde 'lightning'ten 'Type-C'ye geçmesi ve diğer rakip şirketlerle birlikte ortak bir şarj girişinin standardının belirlenmesine yönelik gelen çağrıları değerlendirmeye aldığı konuşuluyor.

Apple'ın ortaya atılan iddialara göre standart şarj girişi ile tamamen vedalaşmaya hazırlandığı belirtilirken şirketin yeni hamlesiyle bundan sonraki serilerin tamamen kablosuz şarj olarak üreteceği öne sürülüyor.

Apple CEO'su Tim Cook'un bir açıklamasında iPhone'larda bulunan şarj bağlantı noktalarının tamamen ortadan kaldırılmasının planlandığı yönünde ifade kullanması şirketin gerçek anlamda kablosuz şarj devrimini başlatacağı ve aynı zamanda da yeni nesil iPhone'larda sadece kablosuz şarj teknolojisinin kullanacağı söyleniyor.