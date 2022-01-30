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Android telefonlarındaki kötü amaçlı bir uygulama tehdit saçıyor!

Android'in uygulama mağazası olan Google Play Store'de yer alan ve bu güne kadar 10 binden fazla kişilerin telefonuna yüklenen '2FA Authenticator' isimli uygulamanın kötü amaçlı bir mobil uygulama olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, bu uygulamanın yüklü olan telefonlardan hemen kaldırılması gerektiği konusunda bir uyarı yayınladı.

30 Ocak 2022 Pazar 20:23
Android telefonlarındaki kötü amaçlı bir uygulama tehdit saçıyor!
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Android yada iOS, her iki işletim sistemi zararlı yazılımlar tarafından sürekli tehdit ediliyor. Bazı zamanlarda ise işletim sistemlerinin uygulama mağazalarında zarar içeren yazılımların olduğuna dair haberler de basında sürekli yer alıyor. 

Yapılan son bir araştırmada ise Android'in uygulama mağazası olan Google Play Store'de 10 binde fazla indirilen '2FA Authenticator' isimli bir uygulamanın kullanıcıları tehdit ettiği ortaya çıktı. 

Mobil alanından güvenlik hizmeti veren Pradeo tarafından yayınlanan bir raporda 2FA Authenticator adlı uygulamanın kötü amaçlı bir uygulama olduğu ve uygulamanın, siber korsanların  kullanıcıların mobil telefonlarına gizlice girerek kötü amaçlı yazılım yüklemek için kullanıldığı tespit edildi. Yapılan analizlerde ise kritik izinler için erişim sağlanmasını isteyen söz konusu uygulamanın, kullanıcıların özellikle banka giriş bilgilerini çalan 'Vultur' isimli kötü amaçlı bir yazılımı telefonlara otomatik olarak yüklediği belirlendi.

GOOGLE UYGULAMAYI KALDIRDI!

2FA Authenticator isimli uygulamanın telefonlardan hemen silinmesi yönünde yapılan uyarılar sonrası Google'ın uygulamayla ilgili uyarıldığı bilgisi paylaşıldı. Uyarıyı dikkate alan Google, kötü amaç taşıyan uygulamayı geçtiğimiz gün Google Play mağazası üzerinden hemen kaldırdı.

Uzmanlar, kullanıcılara Google tarafından mağazadan kaldırılan uygulamanın eklenen cihazlardan da silindiği anlamına gelmediğini ve bazı Android telefonlarda yüklü olarak durabilen 2FA Authenticator adı uygulama cihazda görünmesi halinde hemen silinmesi gerektiğini söylüyorlar.



Son Güncelleme: 30.01.2022 20:23
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Anahtar Kelimeler:
Android2FA AuthenticatorUygulamaKötü Amaçlı Yazılım
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