2021 akıllı robot süpürgeler

Robot süpürgeler, son yıllarda çok fazla popüler oldu. Farklı özelliklere sahip olan robot süpürgeler, piyasalarda yerini almaktadır. Fakat,robot süpürge seçerken bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor.
Robot süpürgelerin farklı çalışma süreleri, emiş güçleri ve batarya kapasiteleri bulunmaktadır. Bundan dolayı almadan önce incelemek gerekiyor.
En iyi akıllı robot süpürge modelleri
- Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Robot Süpürge
En iyi akıllı robot süpürge modelleri arasında gösterilmektedir. Son teknoloji özellikleriyle hazırlanmıştır. Yüksek hassasiyet sensörleri bulunmaktadır. Akıllı robotun özellikleri şu şekildedir;
3 farklı temizlik modu
Hepa filtre
160 dk çalışma süresi
3 lt su tankı
45 lt toz kapasitesi
60 dB ses seviyesi
Akıllı navigasyon, toz sensörü, uzaktan kumanda
Wİ-Fİ
5200 mAh batarya kapasitesi
1800 Pa emme gücü
Lazer mesafe sensörü
- REİDMİ EVE PLUS AKILLI ÇÖP İSTASYONLU ROBOT SÜPÜRGE
Bu model, toz haznesi dolsa bile çalışmaya devam etmektedir. Temas haline geçmeden kendi kendine sarj istasyonuna gidip kendini sarj etmektedir. Temizlediği yere göre vakum gücünü kendi ayarlamaktadır. Modelin özellikleri şu şekildedir;
Güç 50 W.
Emiş Gücü 2700 Pa.
Pil Tipi Li-ion.
Pil Kapasitesi 5200 mAh.
Çalışma Süresi 250 dk.
Temizlenebilir Alan 250 m²
Gürültü Seviyesi 68 db.
Otomatik Şarj
Haritalama
Düşme Engelleyici
- XİAOMİ Mİ ROBOT VACUUM MOP PRO CLEANER ROBOT SÜPÜRGE
Bu model, süpürme görevini yaparken paspas yapma görevini de yerine getirmektedir. Çok düşük ses seviyelerine sahiptir. Harita çıkararak kendisini düşme tehlikesinden korumaktadır. Uzaktan kumanda ile ayarlanabilmektedir. Modelin özellikleri şu şekildedir;
Güç 35 W.
Emiş Gücü 2100 Pa.
Pil Tipi Li-ion.
Pil Kapasitesi 3200 mAh.
Şarj Süresi 4 Saat.
Çalışma Süresi 110 dk.
Gürültü Seviyesi 65 db.
Haritalama
Düşme Engelleyici
Wifi Bağlantısı
Aşılabilir Yükseklik 20mm
- ROBOROCK VACUUM CLEANER S5 MAX ROBOT SÜPÜRGE
Temizlediği alanın kirliliğine göre vakum oranını otomatik olarak ayarlamaktadır. Lazer sensörler sayesinde evin haritasını çıkarmaktadır.birçok temizle modu bulunmaktadır. Modelin özellikleri şu şekildedir;
Batarya: 5200 mAh.
Haritalama
Çalışma / Şarj Süresi: 180 dk / 2,5 saat.
Motor Gücü / Emiş Gücü: 58 W / 2000 pa.
Mobil Uygulama: Mi Home.
Ses Seviyesi: 55 db
- VİOMİ V3 VACUUM CLEANER LAZER SENSÖR ROBOT SÜPÜRGE
Her türlü engeli aşma özelliğine sahiptir. 2 saat aralıksız çalışma özelliği bulunmaktadır. 3 farklı çalışma modu vardır. Düşük ses seviyesinde çalışır. Modelin özellikleri şu şekildedir;
Emiş Gücü 2600Pa
Güç 40 W
Pil kapasitesi 4900 mAh.
Çalışma Süresi 150 dk.
Haritalama
Gürültü Seviyesi 65 dB
3 Farklı Çalışma Modu
Akıllı Telefon ile Kontrol
HEPA Filtre
Temizleme Alanı 250 m2
- ROBOROCK S6 MAXV AI DUAL KURU VE ISLAK ROBOT SÜPÜRGE
Modelde çift kamera özelliği vardır. Toz ve kiri gözden kaçırmamaktadır. Çöplerin büyüklüğünü tahmin edebilme özelliğine sahiptir. Tüm eşyaları algılama ve ona göre çalışma özelliği dikkat çekmektedir. Modelin özellikleri şu şekildedir;
Ürün Tipi Robot Süpürge+Mop.
Güç 66 W.
Emiş Gücü 2500 Pa.
Pil Tipi Li-ion.
Pil Kapasitesi 5200 mAh.
Şarj Süresi 6 Saat.
Çalışma Süresi 180 dk.
Temizlenebilir Alan 250 m²
- VİOMİ ROBOT VACUUM S9 ROBOT SÜPÜRGE
Modelde 3 katmanlı HEPA filtre bulunmaktadır. Uzun ömrü ve yüksek verimlilik ile çalışmaktadır. Islak ve kuru yüzeylerde kullanılmaktadır. Engel ölçümü de yapabilmektedir. Modelin özellikleri şu şekildedir;
Pil Li-ion
Güç 50 W
Yedekli Haritalama
Emiş Gücü 2700 Pa
Düşme Engelleyici Sensör
Islak Mop
Wi-Fi
- DREAMME VACUUM MOP F9 ROBOT SÜPÜRGE
Modelde özel zamanlama ayarı bulunmaktadır. Bu ayar sayesinde istenilen zamanda süpürme özelliği bulunmaktadır. Kişi evde olmasa bile süpürme işlemi gerçekleşmektedir. Sıvı olan yüzeyler de temizlenmektedir. Modelin özellikleri şu şekildedir;
Emiş Gücü: 2500 Pa.
Emiş Gücü Kontrolü: Otomatik.
Çalışma Süresi: 150 dk.
Şarj Süresi: 6 Saat.
Aşılabilir Yükseklik: 20 mm.
Wi-fi
Haritalama
Akıllı Navigasyon
- LENOVO ROBOT VACUUM CLEANER ROBOT SÜPÜRGE
Model, mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilmektedir. Sessiz çalışma özelliğine sahiptir. Evin haritasını çıkarak tüm evi temizleme özelliği bulunmaktadır. Modelin özellikleri şu şekildedir;
Emiş Gücü 2700 Pa.
Pil Tipi Li-ion.
Pil Kapasitesi 5200 mAh.
Şarj Süresi 5 Saat.
Çalışma Süresi 160 dk.
Temizlenebilir Alan 200 m²
Gürültü Seviyesi 70 db.
Otomatik Şarj
Düşme Engelleyici
Wifi Bağlantısı
Haritalama
- ARÇELİK S9680 AKILLI ROBOT SÜPÜRGE
80 dakika kablosuz kullanım özelliği bulunmaktadır. Yüksek emiş gücü ve merdiven algılama özelliği bulunmaktadır. Süpürge kendi kendini sarj edebilmektedir. Modelin özellikleri şu şekildedir;
60 W motor gücü
8 L toz hacmi
2850 mAh batarya kapasitesi
47 kg ağırlık
80 dakika kablosuz çalışma süresi
- İROBOT ROOMBA İ7+ ROBOT SÜPÜRGE
Modelde akıllı navigasyon sistemi bulunmaktadır. Otomatik hazne boşaltma özelliği ile dikkat çekmektedir. Toz haznesi yıkanabilir özelliktedir. 30 temizliğe kadar hazne boşaltmadan kullanılabilir. Modelin özellikleri şu şekildedir;
75 dk çalışma zamanı
Wİ-Fi özelliği
Aero Force yıkanabilir toz haznesi
Hassas temaslı tampon
1800 mAh batarya
4 kg ağırlık
- SAMSUNG POWERBOT KURU VE ISLAK ROBOT SÜPÜRGE
Model,köşe bucak temizlik gerçekleştirebilmektedir. Alanı tarama ve zor yerlere ulaşabilme özelliği bulunmaktadır. Wifi ile kontrol edilebilmektedir. Alana göre farklı emiş güçleri kullanmaktadır. Modelin özellikleri şu şekildedir;
60 dk temizlik süresi
80 Watt
72 dB ses seviyesi
3 L toz kapasitesi
- DYSON 360 HEURİST ROBOT SÜPÜRGE
Model 4 çekirdekli işlemciye sahiptir. Evin haritasını çıkartarak süpürme işlemi gerçekleştirmektedir. Evin her köşesinde temizlik gerçekleştirebilmektedir. Evin havasını da temizlemektedir. Alerjik maddeleri saklama özelliği vardır. Telefon uygulaması ile kolayca kontrol edilmektedir. Modelin özellikleri şu şekildedir;
72 dB ses seviyesi
240 mm boy
230 mm en
120 mm derinlik
5 kg ağırlık
EPA/HEPA Filtre
75 dk çalışma süresi
- ANKER EUFY ROBOVAC 35C ROBOT SÜPÜRGE
Model dokunmatik ekran özelliğine sahiptir. Akıllı telefon ile kolayca kontrol edilebilmektedir. Yüksek emiş gücüne sahiptir. Modelin özellikleri şu şekildedir;
6 L toz kapasitesi
1500 Pa emiş gücü
Boost IQ teknolojisi
100 dk çalışma süresi
55 dB ses seviyesi
4 kg ağırlık
- ILIFE V5S PRO AKILLI ROBOT SÜPÜRGE
Yıkanabilir filtre bulunmaktadır. Uzun süre çalışma özelliği ve düşük ses seviyesine sahiptir. Emiş gücünü ortama göre hazırlamaktadır. Modelin özellikleri şu şekildedir;
Emiş Gücü: 850 Pa.
Emiş Gücü Kontrolü: Kızılötesi Kumanda İle.
Çalışma Süresi: 120 dk.
Şarj Süresi: 5 Saat.
Aşılabilir Yükseklik: 12 mm.
Wi-fi
Haritalama
Düşme Engelleyici Sensör