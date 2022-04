Spider-Man İnto The Spider-Verse 2 filminin fragmanı yayınlandı! Bunun üzerine Spider-Man filmi severler film hakkındaki detayları merak etmeye başladı. Peki Spider-Man İnto The Spider-Verse 2 ne zaman vizyona girecek?

Spider-Man İnto The Spider-Verse filminin birincisi oldukça sevilmişti. Bunun üzerine ikinci filmi dört gözle bekleyen seyirciler film hakkındaki tüm detayları merak etti. Filmin konusu ve ne zaman vizyona gireceği sosyal medyada en çok merak edilenler arasına girdi. Peki Spider-Man İnto The Spider-Verse 2 konusu nedir?

Spider-Man İnto The Spider-Verse 2 Film Konusu

Çizgi romandan uyarlanan animasyon Spider-Man İnto The Spider-Verse filminde alışılagelmiş Örümcek Adam filmleri gibiydi. Fakat filme farklılık katan pek çok özellik de bulunmaktaydı. Birden fazla Spider-Man bulunurken bunun yanı sıra ilk kez bir Spider-Man filminde siyahi bir Spider-Man'da bulunmaktaydı. Ayrıca ilk kez bir kadın Spider-Man'in bulunması da filmi ilgi çeken konular arasındaydı. Bu özellikleri ve konusu ile oldukça sevilen Spider-Man İnto The Spider-Verse filminin devam filmi de çekildi.

Devam filminde neler olacağı merak konusu iken filmin ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanda kısa bir kesit gösterilirken bu kesit izleyicileri heyecanlandırmaya yetti. Bunun yanı sıra Spider-Man No Way Home filminin başrolleri Zendaya ve Tom Holland filme katılmak istediklerini bir konuşma programında açıkladı. Bunun üzerine filmin yapımcısı olan Christopher Miller'ın Twitter üzerinden "Call Me" adlı paylaşımı oldukça ilgi çekti. Hem filmin hem de Zendaya ve Tom Holland hayranlarını bu gelişme oldukça heyecanlandırdı. Filmde yer alıp almadıkları ise hala merak konusu olarak kaldı. Filmin ilgi çeken ve merak uyandıran bu detayları ise filmin kadrosu ve vizyon tarihi hakkında daha çok meraklanmaya yol açtı. Peki Spider-Man İnto The Spider-Verse 2 filmin kadrosunda kimler var?

Spider-Man İnto The Spider-Verse 2 Kadrosu

Oscar Isaac - Spider Man 2009

Hailee Steinfeld - Gwen Stacy

Shameik Moore - Miles Morales

Jake Johnson - Peter B. Parker

Issa Rae - Spider Woman

Spider-Man İnto The Spider-Verse 2 Ne Zaman Vizyona Ne Zaman Girecek?

Çok beklenen filmin ne zaman vizyona gireceği en çok merak edilen konular arasındaydı. Filmin bu sene vizyona gireceği konuşulurken fragmanın yayınlanması herkesi heyecanlandırdı. Filmin ise 7 Ekim 2022 tarihinde vizyona gireceği öğrenildi.