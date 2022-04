Gamepass platformuna rakip olarak görülen PS Plus'ın ne zaman çıkarılacağı oyuncular tarafından merak ediliyor. Birçok avantajı aynı anda sunacak platformun çıkış tarihi geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla birlikte belli oldu.

Sony tarafından yapılan açıklamayla birlikte birçok özelliği bünyesinde bulunduran PS Plus sisteminin çıkış tarihi duyuruldu. Farklı bölgelerde değişiklik gösteren çıkış tarihi firma tarafından açıklandı. Sony yaptığı platformla birlikte abonelik hizmetini kullanıcılarına sunmuş olacak. Üç farklı abonelik paketinin bulunduğu PS Plus sistemi geçtiğimiz günlerde duyuruldu.

PS Plus Platformu Ne Zaman Çıkacak?

Sony tarafından yayımlanacak PS Plus sistemi PlayStation Plus, PlayStation Now hizmetlerini de bünyesinde bulunduracak. Yeni abonelik sistemi sayesinde birçok hizmetten faydalanacak oyuncular platformun çıkmasını sabırsızlıkla beklemeye başladı.

Asya pazarına 23 Mayıs 2022 tarihinde çıkacağı açıklanan platform Avrupa pazarına ise 22 Haziran 2022 tarihinde çıkarılacak. Sony tarafından yapılan açıklamaya göre Amerika pazarına 13 Haziran 2022 tarihinde PS Plus platformu çıkarılacak.

PS Plus platformu, verilen bilgilere göre en erken Asya pazarına çıkış yaparken en geç ise Avrupa pazarında faaliyetlere başlayacak. Sony’nin yeni çıkartacağı platform sayesinde oyuncular uygun fiyata birçok oyunu oynayabilecek.

Kütüphanesinde yaklaşık 400 oyun bulunacak platform tüm oyuncular tarafından bekleniyor. Abonelik hizmeti Essential, Extra, Premium ve PS Now’ın aktif olmadığı ülkeler için Deluxe paketiyle abonelerin karşısına çıkartılacak.

PlayStation Plus Hizmeti Hangi Ülkelerde Çıkacak?

PS Plus sisteminin hangi ülkelerde faaliyet göstereceği henüz tam olarak resmi olarak açıklanmadı. Ülkemizdeki kullanıcılar için Deluxe paketi sunulacak. Deluxe paketi Premium pakete göre daha düşük fiyatlı olarak çıkış yapacak. Aylık, 3 aylık ve yıllık olarak satın alınabilen abonelik hizmeti farklı fiyatlandırma üzerinden kullanıcılarla buluşacak.

PS Plus Fiyatlandırma Nasıl Olacak?

PlayStationn Plus Avrupa paketi Essential, Extra, Premium ve Deluxe olarak 4’e ayrılacak. Essential abonelik fiyatları 8,99 euro ile 59,00 euro fiyatlarında beklenirken. Extra paketi 13,99 euro ve 99,99 euro fiyatları arasında sunulacak. Premium paket fiyatları 16,99 euro ile 119,99 euro arasında değişim göstermekte. Deluxe paketi fiyatları ise henüz belirtilmemiş durumda.