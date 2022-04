Netflix Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer alan Fatih Terim ile ilgili belgesel hakkında ilk açıklama geldi. Uzun süredir beklenen Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak? Netflix Fatih Terim Belgeseli Ne Zaman Yayınlanacak? Terim Belgeseli İçin Geri Sayım Başladı! İşte Yayın Tarihi..

Taraftarların merakla beklediği belgeseller arasında yer alan Fatih Terim için Galatasaray'dan ayrılma süreci ile birlikte çekimlerin durduğu iddia edilmişti. Projenin yarıda kalıp kalmadığı taraftarlar arasında sorgulanırken Netflix tarafında ise bu konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Uzun aradan sonra Netflix Türkiye'nin bir kullanıcıya verdiği yanıt sonrasında tekrar taraftarlar heyecanlanırken belgesel tarihi de kesinleşiyor. Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim belgeseli için geri sayım artık başladı. İşte detaylar haberin devamında..

TERİM BELGESELİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer alacak olan Fatih Terim belgeselinin fragmanı için Nisan ayında tanıtım gerçekleştirilmesi ve Ramazan bayramı sonrasında da Netflix'te yayınlanması bekleniyor. Terim belgeseli için toplamda 5'ten fazla dilde çevirisi gerçekleştirirken belgesel 290'dan fazla ülkede yayına girecek.

Terim belgeselinin resmi olarak Mayıs ayında yayına girmesi bekleniyor.

BELGESELİN ADI "TERİM"

Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in hayatını konu edinecek belgesel için ismin "TERİM" olduğu öğrenildi. Netflix Türkiye resmi hesabından yapılan açıklama ile birlikte belgesel adının belli olması, çekimlerinin tamamlanması ile birlikte artık proje için geri sayım startı verildi.

TERİM BELGESELİ TWİTTER HESABINDAN DUYURULDU

Netflix'te çekimleri başlayan ve sonrasında haber alınamayan Fatih Terim belgeseli için açıklamalar gecikse de sonunda duyurusu gerçekleştirildi.

Bir izleyicinin Netflix hesabına sorduğu soru sonrasında Netflix'ten gelen yanıt taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte o açıklama.. "Muhammed duydukların doğru, ama bir sor neden? Seni yeni gelecek yüzlerce kaliteli içerikle buluşturmak için. Şu gelenlere bak; Stranger Things S4, The Witcher: Blood Origin, Erşan Kuneri, The Sandman, Another Self, Aşıklar Bayramı, Sıcak Kafa, Enola Holmes 2, TERİM..."

