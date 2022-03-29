İstanbul'lu vatandaşlar ulaşım için İstanbulkart'ı kullanmaktadır. İstanbul kart bakiye sorgulama işlemi nasıl yapılır ve akbilimde ne kadar para var sorusunun yanıtını sizler için içeriğimiz de derledik.

İstanbullu vatandaşlar toplu taşıma araçlarında İstanbul Kart’ı kullanmaktadır. Ulaşımın yapılabilmesi için kart içerisinde belli tutarda bir para olması gerekmektedir. İçinde nakdi para olmayan akbil ile yolculuk yapılamayacaktır.

İstanbul Kart nedir?

İstanbul Kart, toplu taşıma araçlarıyla yolculuk yapabilmek için kullanılan bir kişisel karttır. Kartın kullanım şartları ve abonman ücreti UKOME tarafından belirlenmektedir. Akbili kullanabilmek için içerisine para yüklenmesi gerekmektedir.

İstanbul Kart nasıl alınır?

İstanbul Kart, pek çok toplu taşımada aktif olarak kullanılabilmektedir. Bundan dolayı bu araçları kullanan kişiler İstanbul Kart almalıdır. Kullanımı kolay olan akbile sahip olabilmek için kişinin kimlik kartıyla son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğrafıyla başvuru yapması gerekmektedir. İstanbul kart başvuruları İstanbulkart Başvuru Merkezi üzerinden yapılır.

İstanbulkart Akbil başvuru şartları nelerdir?

https://bireysel.istanbulkart.istanbul/ adresi üzerinden siteye üye olarak başvuru yapılabilir.

İETT 2022 ÜCRET TARİFESİ

Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya yükseltildi.

Zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya yükseltildi.

Metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.

İstanbul kart nerelerde kullanılır?

Akbili kullanabilmek için para yüklenmesi gerekmektedir. Her kullanışlarda tespit edilen ücret kadar bakiye akbilden düşer. Akbil bakiye sorgulamaları;

Gözden kaçırmayın Yemeksepeti Siparişlerini Artık Robot Dağıtacak! Yeni Dönemde Teslimat Hızlı Ve Güvenli Olacak

İntenet sitesi veya mobil uygulama üzerinden yapılabilir.

İntenet sitesinden Akbil sorgulama detayları

İntenetten Akbil sorgulamaları https://www.istanbulkart.istanbul/ üzerinden yapılır. Siteyi kullanabilmek için üye olduktan sonra sahip olunan akbil ve tüm bilgilere ulaşmak mümkündür. Site üzerinden akbil bakiye sorgulama işlemleri yapılabilir.

Mobil uygulamayla akbil bakiye sorgulaması nasıl yapılır?

Mobil uygulamayla akbil bakiye sorgulamaları daha fazla tercih edilmektedir. Telefonda bakiye görüntüleyebilmek için birçok kişi mobil uygulamayı kullanır. Mobil uygulamayla bakiye sorgulamaları için Android veya IOS mağazalarından İstanbulkart uygulaması indirilmelidir.

Android kullanıcıları https://play.google.com/store/apps/details?id=com.belbim.istanbulkart adresinden,

IOS kullanıcıları https://apps.apple.com/tr/app/istanbulkart/id1352307391 adresinden İstanbulkart uygulamasını indirebilir.

İstanbulkart bakiye sorgulaması nasıl yapılır?

İstanbulkart bakiye sorgulaması için uygulama mağazadan indirilir ve üyelik açılır. Bakiye sorgulayabilmek için sayfanın üst kısmındaki ‘’Bakiye görüntüleme’’ sekmesine tıklanır. Akbil, NFC özelliği bulunan akıllı telefonun arka yüzüne yaklaştırılır.