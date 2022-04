Instagram'da tüm dünyaya giden güncelleme ile birlikte bugün kullanıcıların telefonlarına "Add Your Birthday" ekranı açılmaya başlandı. Instagram Add Your Birthday Nasıl Kapatılır?

Instagram'da tüm dünyaya giden güncelleme ile birlikte bugün kullanıcıların telefonlarına "Add Your Birthday" ekranı açılmaya başlandı. Add Your Birthday güncellemesinin Türkiye'ye ve telefonlara gelmesi ile birlikte kullanıcılar ne olduğunu, neden geldiğini ve nasıl kapatılacağını araştırmaya başladı. Peki Add Your Birthday Instagram nasıl kapatılır?

Add Your Birthday Nedir?

Instagram yeni çıkardığı güncelleme ile birlikte Add Your Birthday eklemesi gerçekleştirdi. Bu güncelleme ile birlikte kullanıcılardan doğum gününü eklemesi talep ediliyor.

Instagram doğum günlerini eklemelerini istedikten sonra birçok kişi bir hata mesajı alıyor ve neler olduğu konusunda kafanız karıştıysa, tüm detayları aldık.

Instagram, herkesin eğlenebileceği güvenli bir yer olmasını sağlamak için platforma yeni değişiklikler getiriyor. Korumak adına herkesin hoşuna gitmeyebilecek değişiklikleri de beraberinde getirmiştir.

Son zamanlarda, birkaç kullanıcı Instagram doğum günlerini yazmalarını istediğinde bir hata mesajı aldıklarını ve bu nedenle hesaplarının devre dışı bırakıldığını ortaya çıkarmak için Twitter'a gitti.

Birkaç kişi, doğum günlerini sisteme girdiklerinde, hesabı devre dışı bırakmadan önce beklenmedik bir hata oluştuğunu belirtti.

Bu genellikle, kullanıcı, Facebook'unuzda sağlanan doğum günüyle eşleşmeyen bir doğum günü girdiğinde olur.

Instagram'ın resmi sayfasında şu notlar yer alıyor: “Instagram'da seçtiğiniz doğum tarihi, Facebook hesabınızdaki tarihle eşleşmiyorsa bir hatayla karşılaşabilirsiniz. Daha sonra yaşınızı belirleme konusunda yardım almak için Bize Ulaşın istenecektir.”

INSTAGRAM NEDEN DOĞUM GÜNÜNÜZÜ KOYMANIZI İSTİYOR?

Kafası karışanlar için bu, platformun getirdiği yeni bir değişiklik değil. Aslında Instagram'ı daha güvenli bir yer haline getirme konusunda tartışmalar vardı ve bu nedenle doğum gününüzü girmeniz isteniyordu.

Ağustos 2021'de Instagram, blog gönderilerinde bu haberi doğrulamıştı : "Bu bilgi, gençler için yeni güvenlik özellikleri oluşturmamıza ve doğru yaş grubuna doğru deneyimleri sunmamıza yardımcı oluyor."

Blog gönderisinde ayrıca şunlar kaydedildi: “Son örnekler, yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen 18 yaşından küçük kişilere mesaj göndermesini önlemek için Mart ayında yaptığımız değişiklikleri içeriyor ve geçen ay 16 yaşından küçük kişilere ait yeni hesapları varsayılan olarak varsayılan olarak kullanmaya başladık.