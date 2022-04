Hızlı ve Öfkeli film serisinin yeni gelecek olan filminin ismi ve logosu belli oldu. İşte Hızlı ve Öfkeli filminin logosu! Detaylar gursesgazetesi.com'da...

Son dönemin en çok izlenen ve merak edilen filmlerinden olan Hızlı ve Öfkeli, yeni filminin duyurusunun yapmasının ardından sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Heryecanla beklenen filmin konusu ve özellikle oyuncuları oldukça merak edildi. Filmin ne zaman gösterime gireceği konuşulurken, film hakkında bir gelişme yaşandı. Filmin yapımcıları tarafından film ile ilgili bir görsel yayınlandı. Serinin 10. filmi olacak olan filmin logosu ve ismi belli oldu. Bunun üzerine filmi merakla bekleyen izleyiciler, filmin yayın tarihini de merak etmeye başladı. İşte Hızlı ve Öfkeli 10 filmi ile ilgili tüm detaylar...

Hızlı ve Öfkeli 10 Film Konusu

Serinin son filmi olan Hızlı ve Öfkeli 9 filminin sonu izleyicilerde büyük bir etki bırakmıştı. Filmde Brian karakteri ile özdeşleşen aracın son sahnede görülmesi, izleyicilerde "Brian geri mi dönüyor?" sorusunu sordurdu. Bunun üzerine filmin sıkı takipçileri yeni gelen filmi daha da büyük bir merak içinde beklemeye başladı. Filmin bu konu üzerinden gelişeceği beklenirken, filmin konusu ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Fakat filmin kadrosu izleyicileri heyecanlandırmaya yetti. İşte Hızlı ve Öfkeli 10 oyuncu kadrosu:

Hızlı ve Öfkeli 10 Oyuncu Kadrosu

Vin Diesel - Dominic Toretto

Sung Kang - Han Lue

Lucas Black - Sean Boswell

Bow Wow - Twinkie

Michelle Rodriguez - Letty Ortiz

Jordana Brewster - Mia Toretto

Tyrese Gibson - Roman Pearce

Ludacris - Tej Parker

Hızlı ve Öfkeli 10 Logosu

Film ile ilgili yeni yeni gelişmeler yaşanırken filmin logosu yayınlandı. Bunun üzerine filmin sıkı takipçileri oldukça heyecanlandı. Özellikle filmin konusu merak edilirken, yayınlanan görsel oldukça ilgi çekti.

Serinin 10'ncu filminde Fast And Furious ismi yerine yalnızca Fast isminin kullanılacağı anccak filmin yine Fast And Furious adı ile sinema salonlarında yer bulacağı iddia edildi. Brian o'Conner karakterine can veren Paul Walker'ın kardeşinin de filmde Biran ya da Brian'ın gizli kardeşine hayat vereceği iddia edilen filmin afişi iddia edilen görselde "Fast X" yazıyor olması sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Filmin resmi afişi olduğu iddia edilen görsel ile ilgili sosyal medyada pek çok iddia öne sürülürken yapım tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.