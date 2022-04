Her filmi merakla beklenen Görevimiz Tehlike'nin yeni filmi çıkıyor! Peki Görevimiz Tehlike 7 ne zaman vizyona girecek?

Görevimiz Tehlike film, gösterime giren film serileri ile en çok beklenen ve sevilen filmler arasına girdi. Muhteşem oyuncu kadrosu ile izleyenlerin gönüllerinde yer edinen Görevimiz Tehlike filminin yeni çıkacak olan filmi oldukça merak konusu oldu. Ayrıca söylentiler arasında iki filmin bir arada vizyona gireceği de vardı. Peki Görevimiz Tehlike 7 ne zaman çıkacak?

Her filmi ile gişe rekorları kıran ve izleyicilerden tam not alan Görevimiz Tehlike filminin bir yenisinin gösterime gireciği açıklanması ile birlikte sosyal medyada film olay oldu! Her filmi sevilerek izlenen serinin yedincisinin konusu ve oyuncu kadrosu ise internette şimdiden en çok arananlar arasına girdi. Peki Görevimiz Tehlike 7 filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Görevimiz Tehlike 7 Oyuncu Kadrosu

Tom Cruise - Ethan Hunt

Rebecca Ferguson - Ilsa Faust

Hayley Atwell - Greace

Ving Rhames - Luther Stickell

Pom Klementieff

Simon Pegg - Benji Dunn

Nicholas Hoult

Esai Morales

Indira Varma

Cary Elwes

Son derece sevilen ve başarısını kanıtlamış kişilerin bulunduğu oyuncu kadrosunun açıklanmasının ardından filmin konusu da en çok merak edilenler arasındaydı. Önceki filminden sonra verilen ara sonrasında yeni filmde neler olacağı oldukça merak edildi. Peki Görevimiz Tehlike 7 filminde neler olacak?

Görevimiz Tehlike 7 Konusu

Daha önce pandemi sebiyle ertelenen filmin konusuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bir arada çekilen film hakkında henüz net bir açıklama yapılmamışken, oyuncu kadrosunun yıldız isimlerle dolu olması filme duyulan ilgiyi bir kez daha artırdı. Pandemi döneminde her filmin yaşadığı hayal kırıklığını Görevimiz Tehlike filmini bekleyen seyirciler de yaşadı. Daha önce çıkması beklenen filmin ertelenmesi filmin ve özellikle Tom Cruise hayranlarını son derece üzdü. Peki Görevimiz Tehlike 7 ne zaman vizyona girecek?

Görevimiz Tehlike 7 Ne Zaman Vizyona Girecek?

Uzun süredir beklenen filmin çekimlerinin yapıldığı haberi 2020 yılında duyurulmuştu. Bunun üzerine pandemi döneminde gösterim tarihinin ertelenediği haberi herkesi üzdü. Görevimiz Tehlike filminin ne zaman vizyona gireceği de yeniden merak konsu oldu. Görevimiz Tehlike 7 filminin, 14 Temmuz 2023'te vizyona gireceği duyuruldu.