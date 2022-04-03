İnternet aboneliklerini iptal etmek isteyen kişiler, müşteri hizmetlerine ulaşmada zorluk yaşamaktadırlar. E-devletin sunduğu hizmet sayesinde internet üzerinden abonelik feshi başvurusunda bulunabilirsiniz.

İnternet aboneliklerini iptal etmek isteyen kişiler, müşteri hizmetlerine ulaşmada zorluk yaşamaktadırlar. E-devletin sunduğu hizmet sayesinde internet üzerinden abonelik feshi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Son zamanlarda müşteri hizmetlerine bağlanmada sorun yaşayan ve abonelik iptalini gerçekleştiremeyen kişi sayısı çoğalmış durumda. İnternet sağlayıcıları vatandaşlara internet bağlama konusunda oldukça ısrarcı olsalarda, iş iptal etmeye geldiğinde bazı problemler çıkabilmektedir. Bu problemlerin çözümünü gerçekleştirmeyen internet sağlayıcıları kullanıcılar tarafından abonelik iptali için aranmaktadırlar. Müşteri hizmetlerine bağlanmak günümüzde oldukça zor bir durum. İnternet kullanıcıları sorunlarını iletmek için müşteri hizmetleri üzerinden iletişime geçerek sorunlarını aktarmaktadırlar. Fakat bazı durumlarda yoğunluktan dolayı müşteri hizmetleri size cevap vermede geçikebilecektir.

Abonelik Fesih Başvurusu Nasıl Yapılmaktadır?

Müşteri hizmetlerinin bu durumlar karşısında gerekli işlemleri gerçekleştirmesiyle sorun çözülebilmektedir. Bazı durumlarda altyapı eksikliği veya ihmarkarlık nedeniyle sorunlar çözümlenmeyebilir. Bunun karşısında internet kullanıcıları aboneliklerini iptal etmek istemektedir. Bu durumda müşteri hizmetleriyle irtibata geçmeye çalışan kullanıcılar bazı durumlarda müşteri hizmetlerine ulaşamamaktadır. Kullanıcılar yoğun zamanlarda aradıklarında yüksek bekleme süresiyle karşılaşarak zamanları boş yere gidebilmektedir. Bu sorunlarla uğraşmak istemeyenler için e-devlet tarafından verilen abonelik feshi başvurusu sayesinde işlemler hızlandırılabilmektedir. E-devlet ile yapılan abonelik sözleşmesi başvuruları sürecin hızlanmasına ve müşteri hizmetlerinin size ulaşmasına imkan sağlamaktadır.

E-devlet Üzerinden En Kolay Güvenli Giriş Hangisi?

E-devlet üzerinden abonelik feshi başvurusunda bulunmak için daha güvenli bir kimlik doğrulama yöntemiyle giriş yapılması gerekmekte. Bu giriş yöntemleri şu şekilde sıralanabilir; Mobil İmza, elektronik İmza, T.C. Kimlik Kartı, İnternet Bankacılığı. Bu yöntemlerden en hızlı şekilde giriş yapabileceğiniz yöntem İnternet Bankacılığı yöntemidir. Bu yöntem ile telefonunuzda bulunan mobil internet uygulaması sayesinde doğrulama gerçekleştirilerek giriş işlemi yapılabiliyor. E-devletin istediği bilgileri girerek telefonunuzun mobil bankacılık uygulaması üzerinden doğrulama yaparak giriş yapabilirsiniz. Sonrasında abonelik feshi başvurusu için bir resim dosyası girmeniz gerekmektedir. Bu resim dosyası hazırladığınız bir kağıda abonelik iptali yapacağınız kuruma hitap edilecek şeklinde bir dilekçe yazmanız gerekmektedir. E-devlet üzerinden bu kağıdın örneklerine bakarak bir yenisini hazırlayabilirsiniz. Resim yüklemenizle birlikte abonelik feshi başvurunuz yapacağınız adımlarla birlikte kabul olacaktır. Sonrasında internet sağlayıcınız sizi telefon numaranız üzerinden arayabilmektedir. Yaptığınız işleme sonrasında başvuru işleminiz en kısa süre içerisinde sonuçlandırılacaktır.