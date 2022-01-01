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Netflix The Movies That Made Us dizisi konusu nedir?

Belgesel türünde dizi izlemeyi severler için Netflix harika bir yapımla geldi. Netflix’te yayınlanan The Movies That Made Us isimli dizi belgesel türü dizileri sevenler için oldukça ideal bir film. Peki, Netflix The Movies That Made Us dizisinin konusu nedir? Detaylar haberimizde…

01 Ocak 2022 Cumartesi 17:22
Netflix The Movies That Made Us dizisi konusu nedir?
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The Movies That Made Us dizisinin konsepti 2017’de yayınlanmış olan The Toys That Made Us isimli diziye benziyor.  Yayınlandığı üç sezonunda, akıllara gelebilecek birçok oyuncağın, (Power Rangers, LEGO, Star Wars) gibi çıkış hikayelerinden gelişimlerine dek pek çok etkileyici bilgi şöleni sunmakta olan bu dizi şimdi yerini 1980’li senelerden sonra ortaya çıkmış olan dört filmin perde arkasından izlenim sunmakta. Film dört ayrı bölümden oluşuyor. Filmin bölümleri şu şekildedir;

  • İlk Aşk İlk Dans (Dirty Dancing)
  • Evde Tek Başına (Home Alone)
  • Hayalet Avcıları (Ghostbusters)
  • Zor Ölüm (Die Hard)

The Movies That Made Us dizisinin yorumu

Yukarda belirtilen başlıklarda görüldüğü gibi dizide evrensel sinemayla izleyici bir araya getiriliyor. Gelişmiş olan kültür, teknoloji ve kaynaklardan bağımsız olarak 1980’lere ışık tutan ve hala dinamik olan sayfalarca filmden yalnızca 4 tanesini paylaşıp yapımların çekim öncesiyle sonrası yaşanmış olan gelişmelerine ışık tutuyor.

Dizide, röportajlar, eski set kasetleri, çekim hataları ve sette yaşanan krizlere dek pek çok detay izleyiciye sunuluyor ve bu da efsane modelin yaratılmasını sağlıyor.

Dizinin IMDB bölümü: 7,8’dir.

The Movies That Made Us fragmanı



Son Güncelleme: 01.01.2022 17:22
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The Movies That Made Us DizisiThe Movies That Made Us Dizisinin Konusu
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