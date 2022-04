Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformlarından birisi olan Disney Plus ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. Disney Plus Türkiye hizmet tarihi ve abonelik ücretleri açıklandı. İşte detaylar ve daha fazlası haberde yer alıyor.

Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformlarından birisi olan Disney Plus ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. Disney Plus Türkiye hizmet tarihi ve abonelik ücretleri açıklandı.

Disney Plus Türkiye hizmet tarihi, abonelik ücretleri son günlerde oldukça araştırılmaya başlandı. Daha öncesinde Disney Plus'ın Türkiye hizmet tarihi, RTÜK lisans işlemleri tamamlanırken açıklanma süresi merak edilmekteydi. Abonelik ücretleri ve hizmete açılış tarihi kesinleşirken detaylar ise Gürses Gazetesi'nde yer aldı.

Netflix'in ardından dünyanın en büyük dizi film izleme platformları arasında yer alan Disney Plus ile ilgili hizmet tarihi, abonelik ücretleri araştırılmaya devam ediyor.

Disney Plus Türkiye Hizmet Tarihi

En büyük dijital dizi ve film izleme platformları arasında yer alan Disney Plus Türkiye hizmet tarihi belirlendi. 14 Haziran tarihinde Disney Plus, Türkiye'de tam erişeme açılacak. Disney Plus 14 Haziran tarihi ile Türkiye'de ki milyonlarca kullanıcısına hizmet verecek.

Netflix, Blu Tv, Exxen, Gain ve Puhu gibi birçok dijital dizi ve film izleme platformlarının ardından Türkiye'de ki etkinliklerini arttırmak isteyen Disney Plus gelişmeleri en fazla aratılanlarda yer alıyor.

Disney Plus Abonelik Ücretleri

En yakın rakibi Netflix'in ardından merak edilen dijital platformlar arasında yer alan Disney Plus abonelik ücretleri yıllık ve aylık olmak üzere 2 ayrı pakette açıklandı.

Netflix'e göre fiyatların uygun olması Disney Plus'ı şimdiden çekici hale getirirken abonelik ücretleri de belli oldu.