Disney Plus bugün yaptığı duyuru ile birlikte ilk Türk içeriğini izleyiciler ile paylaştı. Yapılan açıklama ile birlikte Kaçış dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve ne zaman yayına gireceği bilgisi geldi. Senaryosunu Engin Akyürek'in yazdığı ve oynadığı Kaçış dizisi Disney Plus platformunun açılması ile birlikte izleyicilerin karşısına çıkacak. Disney Plus Kaçış Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Disney Plus Kaçış Dizi Konusu, Oyuncuları.. Kaçış dizisine dair gelişmeler ve bilgiler gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Disney Plus'da yayınlanacak olan Kaçış dizisinin yapımcılığını 03 Medya ve Same Film üstleniyor. Dizinin hikayesini Engin Akyürek kaleme alırken, senaryoyu ise Ali Doğançay yazdı. Dizi aksiyon ve macera türünde yayına alınırken dizinin yönetmen koltuğuna ise Yağız Alp Akaydın oturdu.

DİSNEY PLUS KAÇIŞ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Disney Plus 14 Haziran'da Türkiye'de ki faaliyetlerine başlayacağını bildirdi. Marvel serisinden birçok filme kadar Disney Plus'da yer alacak iken Türkiye'de başlayacak olan yapımlar ise her gün açıklanmaya devam ediyor.

Disney Plus Kaçış dizisi ile birlikte Türkçe içerik sayısı 10'a ulaştı. 14 Haziran'a kadar birçok projeden bilgiler gelmeye devam edecek iken Kaçış dizisine dair detaylarda paylaşılıyor.

Disney Plus için ilk hazır olan diziler arasında yer alan Kaçış Dizisi 14 Haziran'da platformun açılması ile birlikte seyircilerin karşısına geçecek.

DİSNEY PLUS KAÇIŞ DİZİ KONUSU

'Kaçış'; savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin; araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleri ile başlıyor. Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikayeleri heyecan dolu bir dille anlatılıyor. Araştırma ekibinin kurtulmak için vereceği zorlu mücadeleyi anlatırken Orta Doğu’da yaşanan insanlık dramına da farklı bir bakış açısı sunacak olan ‘Kaçış’ çok yakında sadece Disney Plus’ta yayınlanacak.

DİSNEY PLUS KAÇIŞ DİZİ OYUNCULARI

Disney Plus'da yayınlanacak olan Kaçış dizi oyuncuları da belli oldu. Diziden ilk görüntüler gelirken izleyiciler ise heyecanlı bir bekleyişe geçti.