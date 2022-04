Türkiye'de 14 Haziran'da yayına girecek olan Disney Plus yeni projelerini teker teker açıklamaya devam ediyor. Disney Plus Gri Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Gri Dizi Konusu, Oyuncuları

Türkiye'de 14 Haziran'da yayına girecek olan Disney Plus yeni projelerini teker teker açıklamaya devam ediyor. Türkiye'de birçok ünlü oyuncu ile sözleşme imzalayan Disney Plus yaz ayında kısa süre içerisinde ülkede ki abone sayısını milyonun üzerine çıkarmak istiyor. Disney Plus Gri Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Gri Dizi Konusu, Oyuncuları..

Disney Plus Gri dizisi için geri sayım başladı. Dizinin projeleri basına duyurulurken dizi için platform Timuçin Esen ile de anlaştı. OGM Pictures yapım şirketinin 14 Haziran'da Türkiye faaliyetlerini açıklayacağı Disney Plus için çekmiş olduu Gri dizisi için basına gelişmeler yansımaya devam ediyor. Dizinin yönetmen koltuğu için Taylan Biraderler ile anlaşan yapım şirketi Kenan İmirzalıoğlu ile görüşmeler sürdürüyordu. Kenan İmirzalıoğlu ile anlaşma sağlayamayan ve Atv'de yarışma sunan başarılı oyuncu için planlar iptal olmuştu.

Başrol, Türkiye’nin en iyi oyuncularından Timuçin Esen’in oldu. Yakında okuma provası yapılacak olan dizide başarılı oyuncu Alican Yücesoy da rol alacak. Yücesoy dizide Bora rolüne hayat verecek.

GRİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix, Blu Tv, Exxen, Amazon Prime'in ardından Türkiye'de yayın faaliyetlerine başlayacak olan Disney Plus yaptığı anlaşmalar ile Türkiye gündemine oturmaya devam ediyor. Türkiye faaliyetleri için büyük bir hazırlık yapan Disney Plus, 14 Haziran'da yeni projeleri ile seyircinin karşısına çıkacak.

Gri dizisinin ise 14 Haziran'da açılacak olan platforma ilk bölümünü yetiştirmesi bekleniyor. Buna göre ise Gri dizisinin Haziran ayında yayınlanması bekleniyor.

GRİ DİZİSİ KONUSU

14 Haziran'da yayına başlayacak olan Disney Plus, yapımcı firma olarak projeye OGM pictures imza atarken dizinin senaryosunu ise Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı belirtildi. Dizinin kadrosu ve konusu ile ilgili detaylar hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken usta oyuncunun dizide kendi adını kullanacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.

GRİ DİZİSİ OYUNCULARI

Gri dizisi oyuncuları için Timuçin Esen ile anlaşma sağlandı. Dizinin kadrosunda Alican Yücesoy'da yer alacak. Diğer oyuncular ise belli olduğunda bu sayfada yer alacak.