Türkiye pazarına girmeye hazırlanan Disney Plus, Atatürk projesi ile bombayı patlatıyor. 14 Haziran'da platform açılacak iken Disney Plus şimdiden birçok oyuncu ile anlaşmaya vardı. Atatürk dizisinin Disney Plus'da yer alacağı açıklanırken şimdiden izleyicileri heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor. Dizinin başrolünde Aras Bulut İynemli oynanacağı açıklanmıştı. Bugün basına düşen gelişmeler ile birlikte Atatürk dizisine Hollywood karakteri geliyor. Aras Bulut İynemli'nin partneri için Emma Watson düşünülüyordu. Gelişmeler sonrası neler olacak merak ediliyor. Disney Plus Atatürk Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Disney Plus Atatürk Dizisi Yayınlanma Tarihi! İşte detaylar ve daha fazlası haberde yer alıyor.

Dünyanın en büyük dijital dizi ve film izleme platformu olan Disney Plus, Türkiye pazarı için 4 aydır çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Platform ünlü oyuncular ile anlaşma yaparken her geçen gün yeni gelişmeler geliyor. Netflix'in en büyük rakibi olan Disney Plus için ise Türkiye platformunda Atatürk dizisinin çekileceği açıklanmıştı. İzleyicileri mest eden bu gelişmeler sonrasında ise Aras Bulut İynemli'nin partneri için o ünlü yıldız konuşuluyor.

Disney Plus Atatürk Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?

14 Haziran'da hizmete açılacak olan Disney Plus için Atatürk dizisi hakkında gelişmeler gelmeye devam ediyor. Atatürk dizi projesinin platformun açılışına yetiştirilmesi beklenirken bölümlerin ise Temmuz ayında her hafta yayınlanması bekleniyor. Yaşanan gelişmeler gursesgazetesi.com adresinde yer alacak.

Disney Plus Atatürk Dizi Oyuncu Kadrosu

Disney Plus’ın merakla beklenen yapımlarından biri olan Atatürk dizisinin kadrosuna, Hollywood yıldızı Emma Watson katıldı.

Atatürk dizisi için Aras Bulut İynemli ile anlaşma sağlanmıştı. Başarılı Türk oyuncunun partneri ise Emma Watson oldu.

Aras Bulut İynemli ise Atatürk projesi hakkında şu ifadelere yer vermişti .Emma Watson'un da kadroya katılması ile birlikte izleyiciler şimdiden heyecanlandı.

“Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatan bir projemiz olacak. Ben de Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracağım. Çok heyecanlıyım. Çünkü böyle bir rolü canlandırmak büyük bir onur ve gururdur. Projeyle ilgili çok bilgi veremiyorum. Yapım şirketi zamanı gelince açıklama yapacaktır. Atatürk’ü elimizden geldiğince en iyi şekilde anlatmak tek amacımız.”