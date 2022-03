Uzun süredir merakla beklenen Disney Plus platformunun ne zaman hizmet vermeye başlayacağı ve fiyatları belli oldu. Disney Plus abonelik ücretleri, Disney Plus hizmet tarihi, disney plus ücretleri, disney plus abone ücretleri ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Uzun süredir merakla beklenen Disney Plus platformunun ne zaman hizmet vermeye başlayacağı ve fiyatları belli oldu. Disney Plus abonelik ücretleri, Disney Plus hizmet tarihi, disney plus ücretleri, disney plus abone ücretleri ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

The Walt Disney Company uzun bir süre önce Disney+ olarak markalaştırılan platformun kısa süre içerisinde Türkiye'de hizmet vereceğini açıklamıştı. Disney'in Türkiye'ye gelmesi ile birlikte birçok ünlü oyuncu ile şimdiden anlaşmalar imzalanırken, Türkiye'de büyük ses getireceğe benziyor. Özellikle Türkiye'nin en önemli oyuncuları arasında yer alan başarılı isimlerin Disney+ ile sözleşme imzalaması sonrasında merak seviyesi en üst seviyeye ulaştı. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu arasında yer alan Netflix, Disney Plus'ın Türkiye'ye gelmesi ile birlikte neler yapacak merak ediliyor. Bir süredir merakla beklenen Disney'in Türkiye hizmet tarihi ve abonelik ücretleri ise bugün belli oldu. İşte bilgiler..

Disney Plus Türkiye Hizmete Açılış Tarihi

Platform yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, Disney+'ın Türkiye'deki resmi yayın tarihinin 14 Haziran olduğu ifade edildi.

Disney Plus Türkiye Abonelik Ücretleri

Disney Plus Türkiye platformu tarafından gelen açıklamalar doğrultusunda bu platformlar arasında abone olmak isteyen kullanıcılar, farklı paketler ile karşı karşıya kalıyor. Bu tercihleri nasıl yapacaklarını bilmeyen kullanıcılar aboneliklerini ister aylık ister ise yıllık pakette kullanılmasını sağlayacaktır.

Disney+'ı daha uygun bir fiyat karşılığında kullanabilecekler. Peki Disney+'ın Türkiye fiyatı ne kadar olacak?