Bilimkurgu türündeki Avatar filmi 2009 senesine damga vurmuştu. Serinin devam filmi olan Avatar 2 uzun süre sevenleri tarafından beklendi. Beklenen haber geldi! Avatar 2 bu sene vizyona girecek. Peki Avatar 2'nin oyuncu kadrosunda kimler var?

2020 senesinde çekimlerine başlandığı açıklanan film, salgın döneminde de devam edildi. Çoğu filmi etkileyen salgın, Avatar 2'nin çekimlerini etkilemedi. James Cameron'ın yönetmenliğini yaptığı film, Yeni Zelanda'da yapılmaya devam etti. Peki merakla beklenen Avatar 2 filminin konusu nedir?

Avatar 2 Filmin Konusu

Avatar 2'nin yönetmeni film hakkında tüyolar veren açıklamalarda bulundu. İpuçları ile dolu açıklaması şu şekildeydi: "Bu, Sully ailesinin ve neyin aileyi bir arada tuttuğunun hikayesi. Jake ve Neytiri bu filmde aile oluyor. Evlerini terk etmeye zorlandılar. Dışarı çıktılar ve suyun üzeri ve altı da dahil olmak üzere Pandora'nın dışındaki yerleri keşfediyorlar. Neden insanların her zamankinden daha fazla eğlenceye yüzlerini döndüklerini düşünüyorum. Bence bu, var olduğumuz dünyadan, hayatlarındaki baskıdan bir kaçış. Bence Avatar'da takip edeceğimiz harika karakterlerle birlikte inanılmaz bir dünyaya kaçma fırsatına sahibiz. Peter Jackson'ın Lord of The Rings'te yapmaya çalıştığı şeyle aynı. Biz de bunu başarmanın peşindeyiz."

Bu açıklama üzere filmin oyuncu kadrosu da merak edilmeye başlandı. Peki Avatar 2 filminin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alacak?

Avatar 2 Oyuncu Kadrosu

Sam Worthington - Jake Sully

Zoe Saldana - Neytiri

Stephen Lang - Albay Quaritch

Sigourney Weaver

Joel David Moore

Dileep Rao

Avatar 2 ekibinin diğer filme göre daha küçük bir ekip ile geleceği öğrenildi. Diğer senelerde gelmesi planan Avatar devam filmlerinde ise ekibe başarılı oyuncuların katılacağı açıklandı. 2023, 2025 ve 2027 tarihlerinde devam filmlerinin gelmesi planlanırken Avatar 2'nin vizyon tarihi en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki Avatar 2 ne zaman vizyona girecek?

Avatar 2 Vizyon Tarihi

2020 senesinde çekimlerine başlanan film duyurulduğu andan itibaren oldukça yankı uyandırdı. Uzun süredir çıkması beklenen filmin duyurusu yapıldığı andan itibaren hayranları gün saymaya başladı. Filmin konusundan, oyuncu kadrosuna kadar her detayı merak eden izleyiciler vizyon tarihi için de sık sık aramalarda bulundu. Peki Avatar 2 ne zaman vizyona girecek?

Bu sene çıkması planan filmin vizyon tarihi sonunda açıklandı. İzleyiciler tarafından geçen senenin sonlarında çıkacağı düşünülen filmin 16 Aralık 2022 tarihinde çıkacağı duyuruldu.