Dijital dünyanın gelişmesi ile birlikte dijital platformlara bir yenisi de Apple Tv eklendi. iPhone, iMac, Mac ve iPad kullanıcılarının kolaylıkla eriştiği Apple Tv + kısa süre içerisinde milyonlarca aboneye ulaştı. Platform ABD'de ki etkinliklerini arttırırken yeni çıkan dizi ve yapımları ile de birlikte tüm dünya tarafından takip edilmeye başlandı. Özellikle platformda farklı ve benzersiz işlerin yapılması izleyicileri Netflix alternatifi bir dijital platforma itmeye başladı. Bu süreçte ise Apple Tv'e dair bilgiler, Apple tv nasıl izlenir ve Apple tv aylık abonelik ücretleri merak edilmeye başlandı. İşte detaylar gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Apple TV Plus, Apple'ın Netflix, Hulu, Amazon Prime Video ve diğerlerini almaya çalışan premium abonelik akış hizmetidir. Apple TV Plus içindeki içerik ve eklenti akış hizmetlerine yönelik promosyonlar dışında tamamen reklamsızdır. Platform, Apple Originals programı kapsamında yapılmış bir dizi orijinal şov ve film içeriyor.

APPLE TV AYLIK TÜRKİYE ABONELİK ÜCRETİ

Apple Tv Plus yayın hayatına başladı. Çoğu ülkede kullanıma sunulan bu hizmet şu an için Türkiye’ de aktif değil. Aktif olduğunda ise Apple TV Plus Türkiye fiyatı 29 Türk Lirası civarında olması bekleniyor. Ayrıca, çoklu dil desteği ile Türkçe dil desteği de yer alacak. Çoğu ülkede şimdilik 4.99 dolar aylık ücreti ve ücretsiz free trial yani 1 hafta deneme hizmeti bulunmaktadır.

APPLE TV NASIL İZLENİR?

Apple TV+, Türkiye'de kullanıma sunulmasa da Türkiye'den izlenebiliyor. Bunun için Apple TV+ uyumlu bir cihaz ve adresi Apple TV+'ın bulunduğu ülkelerden birine kayıtlı Apple hesabı yeterli oluyor. Örneğin ABD adresiyle yeni bir Apple hesabı oluşturarak Apple TV+'ı ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

Bu, Apple'ın diğer akış servislerine de erişmenizi sağlayan bir set üstü akış kutusu olan mevcut Apple TV'sini destekler. Buradaki fikir, birden fazla hesabı ve şifreyi hatırlamak zorunda kalmadan tüm akış hizmetlerinizi tek bir yere getirebilmenizdir.

Apple TV başlığı altındaki birkaç hizmet ve ürünle kafa karıştırıcı olduğunu bildiğimiz için, işte üçünün bir dökümü:

Apple TV (ürün) : iTunes, Amazon Prime Video, ESPN, Hulu, Netflix ve diğer akış hizmetlerinden video akışı yapmanızı sağlayan bir set üstü kutu. Şu anda biri HD diğeri 4K olmak üzere iki model var. Her iki model de Apple TV uygulamasını çalıştırır.

: iTunes, Amazon Prime Video, ESPN, Hulu, Netflix ve diğer akış hizmetlerinden video akışı yapmanızı sağlayan bir set üstü kutu. Şu anda biri HD diğeri 4K olmak üzere iki model var. Her iki model de Apple TV uygulamasını çalıştırır. Apple TV uygulaması : Apple TV Plus dahil olmak üzere çeşitli akış hizmetlerinden içerik için bir merkez görevi gören ücretsiz bir uygulama/hizmet. Ayrıca, belirli kanallara bireysel aboneliklerin yanı sıra film kiralama veya satın alma işlemlerine de izin verir. Uygulama, Apple TV alıcı kutusuna önceden yüklenmiş olarak gelir.

: Apple TV Plus dahil olmak üzere çeşitli akış hizmetlerinden içerik için bir merkez görevi gören ücretsiz bir uygulama/hizmet. Ayrıca, belirli kanallara bireysel aboneliklerin yanı sıra film kiralama veya satın alma işlemlerine de izin verir. Uygulama, Apple TV alıcı kutusuna önceden yüklenmiş olarak gelir. Apple TV Plus: Apple Originals ile Netflix benzeri bir abonelik hizmeti: Apple tarafından ve/veya Apple için üretilen diziler ve filmler.

Apple TV Plus, ciddi TV bağımlıları için abonelik ücretine değebilecek bazı harika orijinal içeriklere sahiptir. Bunlar arasında Isaac Asimov'un klasik romanlarına dayanan bilimkurgu destanı Foundation; Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carell'in başrollerini paylaştığı The Morning Show; Jason Momoa ve Alfre Woodard'ın başrollerini paylaştığı destansı bir bilimkurgu draması olan bakın; M. Night Shyamalan'ın korku dizisi Servant; Ve daha fazlası..

Akış dünyasındaki diğer büyük hitlerle karşılaştırıldığında, Apple TV Plus, yeni gişe rekorları kıran filmlere veya hayranların en sevdiği klasiklere erişim sunmayacak, ancak büyük bütçeli orijinal içeriğe bu kadar odaklanan tek hizmet. Apple'ın üst düzey yetenekleri çekmek için milyarlarca dolar harcadığı ve platformun zaman geçtikçe çalışmasını sağlamak için derin ceplere sahip olduğu bildiriliyor.

