2022 yaz tatilinde nereye gideceğiz sorusu yavaş yavaş gündeme gelmeye başladı. Tatil planlarının yapıldığı şu günlerde pek çok insan seyahat edecekleri yerlerin kararını vermeye çalışıyor. Bu yılın en gözde tatil mekanları olması beklenen yerleri sizin için derledik.

Advertorial - 2022 yaz tatilinde nereye gideceğiz sorusu yavaş yavaş gündeme gelmeye başladı. Tatil planlarının yapıldığı şu günlerde pek çok insan seyahat edecekleri yerlerin kararını vermeye çalışıyor. Bu yılın en gözde tatil mekanları olması beklenen yerleri sizin için derledik:

1 – Kaş

Antalya’nın en güzel köşelerinden biri olan Kaş, özellikle 2015 yılından beri Türkiye’nin en popüler yaz destinasyonlarından biri. Enfes doğası, birbirinden şık butik otelleri ile her yıl tatilcilerin gözdesi olan Kaş, 2022 yılında da popüler tatil destinasyonları arasında yer almaya devam edecek.

2 – Datça

Pandeminin etkisiyle birlikte doğa tatillerinin ön plana çıkması, Datça’yı da popüler hale getirdi. Muğla’nın en güzel destinasyonları arasında gösterilen Datça, Akdeniz ve Ege’yi birleştiren bir noktada bulunuyor. Tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri, 50’yi aşkın koyu ve bükü, birbirinden güzel mekanları ile Datça, 2022’nin gözde tatil rotaları arasındaki yerini alıyor.

3 – Gümüşlük

Muğla’nın Bodrum ilçesi her yaz müdavimlerini ağırlamaya devam ederken, Bodrum’un en güzel köşelerinden biri olan Gümüşlük, 2022 yaz tatilinde öne çıkan destinasyonlar arasında bulunuyor. Özellikle gün batımı manzarasıyla ünlü olan belde, popüler mekanlarıyla da tatilcileri ağırlıyor.

4 – Faralya

Türkiye’de doğa tatili dendiği zaman akla ilk gelen yerlerden biri de Fethiye. Fethiye sınırları içerisinde yer alan Faralya bölgesi ise hem lüks butik otelleri hem de izole yapısı ile doğayla baş başa kalmak isteyen tatilcileri kucaklıyor bu yıl. Likya Yolu güzergahında bulunan Faralya, doğanın kalbinde yaz tatili yapmak isteyenlerin yeni gözdesi diyebiliriz.

5 – Gökçeada

Bozcaada’dan sonra doğasıyla ve koylarıyla öne çıkan Gökçeada, her yıl popülerliğini arttıran tatil destinasyonlarından biri. Sayısız plajı, enfes mutfağı ve birbirinden şirin köyleriyle Gökçeada, gerçekten de tatilcilere unutulmaz bir yaz tatili vadediyor. Rüzgarıyla ünlü olan Gökçeada, ülkemizin en önemli kite surf rotalarından biri aynı zamanda.

6 – Adrasan

Türkiye’de doğa tatili denince akla gelen ilk yerlerden biri olan Adrasan, özellikle Suluada’nın sosyal medyada ünlenmesi ile birlikte pek çok tatilciyi kendisine çekmeye başladı. Yine pandeminin etkisiyle bungalov ve kamp tatilinin ön plana çıkmasıyla birlikte Adrasan, 2022 yılında da popülerliğini korumaya devam edecek.