23 Nisan kampanyasını duyuran Ziraat Bankası görenleri şaşırtmaya devam ediyor. 23 Nisan'a yönelik olarak 24 Nisan'da sona erdirmeyi düşündüğü kampanyasında herkese özel 100 TL verecek. Ziraat Bankası'nın bu yeni kampanyası vatandaşı heyecanlandırırken kampanya detayları oldukça merak edildi. işte detaylar...
23 Nisan kampanyasını duyuran Ziraat Bankası ''23 Nisan'a özel toplamda 100 TL bankkart lira!'' dedi. Kampanya dönemi için tarih belirten Ziraat Bankası hem kullanıcıları hem de vatandaşı heyecanlandırmayı başardı. Kampanya döneminin ne kadar süreceği gibi detaylar oldukça merak edildi.
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Kampanya dönemi 8-24 Nisan olarak belirlenen Zİraat Bankası kampanyasının bitmesine son 7 gün kaldı. Son 7 gün kala vatandaşlar Ziraat Bankasının vatandaşlara tanıdığı bu kampanyanın detaylarını daha da merak etti. Bankkart sahibi olan kişilere 23 Nisan kampanyasını duyuran Ziraat Bankası detayları da açıklamayı unutmadı.
Ziraat Bankası Kampanyası!
Ziraat Bankası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı için çocuklara öyle bir kampanya yaptı ki, ebeveynler bile sevindi. 23 Nisan kampanyasının tüm detaylarını duyuran Ziraat bankası bankkart anlaşmalı oyuncak mağazalrından tek seferde yapılacak 200 TL ve üzeri alışverişlerde %10, toplamda 100 TL bankkart lira kazanma fırsatı verildiği açıklandı. Kampanya koşullarını da beraberinde ileten Ziraat Bankası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Byaramı'nda hem çocukları hem de ebeveynleri sevindirdi.
Ziraat Bankası Kampanya Koşulları Nedir?
23 Nisan için yapılan kampanya genelinde koşulları da ileten Ziraat Bankası kampanya koşullarını şu şekilde sıraladı;
- Oyuncak mağazalarından yapılacak işlemlerin Bankkart POS’undan yapılması gerekmektedir.
- Yalnızca e-ticaret hizmeti veren üye işyerlerinden yapılacak işlemler kampanyaya dahil değildir.
- Bankkart Liralar kampanya şartlarını yerine getiren müşterilerimizin kartlarına anında yüklenecektir.
- Bankkart Lira kazanabilmek için alışveriş yapmadan önce kampanyaya katılım sağlanması gerekmektedir.
- Harcama tutarı için Bankkart’ın kredi kartı ve banka kartı özelliği ile yapılacak işlemler dikkate alınacaktır.
- Kampanya kapsamında Bankkart Lira verilecek işlemler peşin veya taksitli yapılabilir.
- Bir müşterinin kampanya döneminde kazanabileceği azami Bankkart Lira tutarı 100 TL’dir.
- Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri ile yapılacak işlemler kampanyaya dahil değildir.
- Kampanyaya katılım sadece asıl kart sahibi müşteriler tarafından yapılabilir.
- Ek kartlar ile yapılan harcamalar asıl kart sahibi müşterinin harcamalarına dahil edilecektir.
- İptal, iade, Bankkart Lira kullanım işlemleri, nakit çekim işlemleri kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.
- Karta para yükleme işlemleri kampanyaya dahil değildir.
- Kampanya döneminde yapılan işlemlerin iade edilmesi durumunda verilen Bankkart Liralar geri alınacaktır.
- Müşterinin Bankkart Kumbarasında yeterli Bankkart Lira bulunmaması durumunda kalan tutar hesap özetine borç yansıtılacaktır.
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. kampanya koşullarının tamamında değişiklik yapma veya kampanyayı durdurma hakkına sahiptir.
- Kampanya 8-24 Nisan 2022 tarihleri arasında geçerli olup, kampanyaya Bankkart Mobil’den katılım sağlanması gerekmektedir.
- Bankkart’ınız ile Bankkart anlaşmalı oyuncak mağazalarında tek seferde yapacağınız 200 TL ve üzeri her alışverişinizden %10 toplamda 100 TL Bankkart Lira kazanabileceksiniz.