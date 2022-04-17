23 Nisan kampanyasını duyuran Ziraat Bankası görenleri şaşırtmaya devam ediyor. 23 Nisan'a yönelik olarak 24 Nisan'da sona erdirmeyi düşündüğü kampanyasında herkese özel 100 TL verecek. Ziraat Bankası'nın bu yeni kampanyası vatandaşı heyecanlandırırken kampanya detayları oldukça merak edildi. işte detaylar...

23 Nisan kampanyasını duyuran Ziraat Bankası ''23 Nisan'a özel toplamda 100 TL bankkart lira!'' dedi. Kampanya dönemi için tarih belirten Ziraat Bankası hem kullanıcıları hem de vatandaşı heyecanlandırmayı başardı. Kampanya döneminin ne kadar süreceği gibi detaylar oldukça merak edildi.

Kampanya dönemi 8-24 Nisan olarak belirlenen Zİraat Bankası kampanyasının bitmesine son 7 gün kaldı. Son 7 gün kala vatandaşlar Ziraat Bankasının vatandaşlara tanıdığı bu kampanyanın detaylarını daha da merak etti. Bankkart sahibi olan kişilere 23 Nisan kampanyasını duyuran Ziraat Bankası detayları da açıklamayı unutmadı.

Ziraat Bankası Kampanyası!

Ziraat Bankası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı için çocuklara öyle bir kampanya yaptı ki, ebeveynler bile sevindi. 23 Nisan kampanyasının tüm detaylarını duyuran Ziraat bankası bankkart anlaşmalı oyuncak mağazalrından tek seferde yapılacak 200 TL ve üzeri alışverişlerde %10, toplamda 100 TL bankkart lira kazanma fırsatı verildiği açıklandı. Kampanya koşullarını da beraberinde ileten Ziraat Bankası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Byaramı'nda hem çocukları hem de ebeveynleri sevindirdi.

Ziraat Bankası Kampanya Koşulları Nedir?

23 Nisan için yapılan kampanya genelinde koşulları da ileten Ziraat Bankası kampanya koşullarını şu şekilde sıraladı;