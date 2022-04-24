Türkiye'de yakın süre içerisinde yeni 500 TL'ler tedavüle girmesi bekleniyor. Yeni 500 TL'lik banknotta kimin resmi olacak?

Türkiye'de yakın süre içerisinde yeni 500 TL'ler tedavüle girmesi bekleniyor. Bugün gündeme düşen sıcak gelişmelerden birisi olan yeni paralar ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Eski Ziraat Bankası müdürlüğünü gerçekleştiren Şenol Babuşçu tarafından verilen bilgiler doğrultusunda 500 TL'lik banknot ve 5 TL'lik yeni madeni paralar tedavüle girilecek. Bu gelişmelerin ardından ise 500 TL'lik banknotlarda kimin resmi olacağı merak edilen isimler arasında yerini aldı. 500 TL'lik banknotlara yerleştirilecek olan resimler ile ilgili sosyal medyada birçok isim dolansada vatandaşlar bu noktada Cimer'e şimdiden yazılar yazmaya başladı.

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500 TL'lik banknotlarda kimin resmi yer alacak?

Türkiye'de enflasyonun artması ile birlikte artık paranın değeri her geçen gün erirken hükümet ise bu noktada bir yeniliğe imza atarak 500 TL'lik banknotları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 2-3 ay gündeme gelen ve hazırlıkları tamamlanan yeni 500 TL'lik banknotlar ile ilgili gelişmeler yaşanmaya başlandı.

Türkiye'nin eski önemli ekonomistleri arasında yer alan Şenol Babuşçu'nun sabah saatlerinde paylaştığı bilgiler sonrasında ise 500 TL'lik banknotlarda kimin resmi yer alacağı tartışmaları sürüyor. Sosyal medyada birçok isim gündeme gelirken paraların üstünde ki resim ve kimin imzasının taşınacağı ile ilgili bir çok spekülasyon oluşmaya başladı.

500 TL'lik banknotlar için arka kısmına yer alacak resimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a danışmanları birçok seçenek sunmaya başladı. Kulis iddialarında yer alan bilgilere göre Osmanlı'da yer alan önemli isimlerinin resminin yanı sıra Türkiye'de Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Aziz Sancar'ında resminin basılması gündemde yer alıyor.

500 TL'lik banknotlar için resmi basılması muhtemel kişiler

Malazgirt zaferinin mimarı Büyük Selçuklu hükümdarı Alp Arslan, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi ile Fatih Sultan Mehmet'in yer aldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra ise Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan kimyager Aziz Sancar'ın da adaylar arasında yer aldığını söyledi.

Yeni 500 TL'lik banknotlarda paranın basımı için özel güvenlik önlemlerinin alındığı mikro yazı gibi detaylara yer verileceğini iddia edildi.

500 TL'lik banknotlar ile ilgili gelişmelerin hafta içi açıklanması gündemde yer alıyor.