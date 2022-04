Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, dün katıldığı canlı yayında bazı açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi, Erdoğan'ın talimatıyla ramazan boyunca marketteki et fiyatlarının %20 altında ucuz et satışının vatandaşlara sunulduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, dün katıldığı TRT Haber canlı yayınında bazı açıklamalarda bulundu. Yeni bakan Kirişçi, göreve alınmasıyla birlikte Ayçiçek yağı konusunun gündeme geldiğini belirterek Türkiye’nin bu gıda ürünlerinden bazılarıyla ilgili arz açığı olduğunu belirtti. Tarımsal girdilerde normalin üstünde bir artış olduğunu belirten Bakan Kirişçi, bunun doğalgazdan kaynaklı olduğunu açıkladı. Açıklamasına devam eden Tarım ve Orman Bakanı, “2 bin dolardan 1200 dolara geldi diye mutlu oluyoruz. Talep tarafından kaynaklı bir şey değil bu. Ben isterim ki vatandaşımız çok daha düşük fiyatlara bu meyve sebzelerini, temel ihtiyaç maddelerini temin ediyor olsun.” İfadelerini kullandı.

Açıklamalarında, Cumhurbaşkanı ile kabine toplantısında karar alınan KDV indirimiyle vatandaşlara rahatlama sağlıyoruz ifadelerini kullanan Bakan Kirişçi, zor bir dönemden geçtiğimizin altını çizdi. Rusya-Ukrayna savaşının tüm dünyada etkilerinin göründüğünü açıklayarak “Bütün bunlara rağmen elimizde bulunmayan bir ürün yok” ifadelerini canlı yayında kullandı.

Ucuz Et Satışları Ne Zaman Başlayacak?

Tarım ve Orman Bakanı mevcut et stoklarında bir problem olmadığını belirtirken, et fiyatları konusunda etin kaynağı olan yem, bir kilo etin %70’ini yemin kendisi oluşturduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla ramazan boyunca vatandaşların ucuz et yemesi için marketteki fiyatlarının yüzde 15 ila yüzde 20 altında et satışlarının bugünden itibaren başladığını belirtti.

Bakan Kirişçi; “Kurbanla ilgili de üreticilerimizin bu mevcut piyasa şartlarını da dikkate alarak, et fiyatları da üreticimizi memnun eder düzeyde. Buradan hareketle de buraya olan ilgilerini sürdüreceklerini düşünüyoruz.” İfadelerini kullandı. Orman yangın tedbirleri hakkında da konuşan Bakan Kirişçi, vatandaşların endişe etmemesini ve yangınlara karşı en güvenli araçların gerekli olduğu zamanlarda anında müdahale edeceğini belirtti.