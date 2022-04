Geçtiğimiz günlerde Migros, CarrefourSA ve A101 marketlerin kırmızı et fiyatlarını açıklamasının ardından Tarım kredi marketlerde yeni indirimlerini paylaştı. Kırmızı et fiyatları 40 TL'nin altına düştü! Tarım Kredi Ucuz Et Fiyatlarını Açıkladı! Fiyatlar 40 TL'nin Altına Düştü! Migros, A101'den Sonra Tarım Kredi Kırmızı Et Fiyatları Belli Oldu!

Geçtiğimiz günlerde Migros, CarrefourSA ve A101 marketlerin kırmızı et fiyatlarını açıklamasının ardından Tarım kredi marketlerde yeni indirimlerini paylaştı. Kırmızı et fiyatları 40 TL'nin altına düştü! Vatandaşın kırmızı et isyanı devletten destek buldu. Tarım kredi marketlerde kırmızı et fiyatları listelendi. Ucuz et kampanyası kısa süre içerisinde karşılık bulurken vatandaş yeni fiyatları merak ediyordu. Kasaplarda yer alan fiyatlar ile tarım kredi fiyatlarının karşılaştırması gerçekleştirilirken yeni fiyatlar sonrasında Tarım kredi marketlerinde yoğunluk oluştu. İşte detaylar haberde yer alıyor.

Tarım Kredi Marketler'in 150 şubesine gönderilen kırmızı et, fiyatların açıklanması sonrasında hızlı bir şekilde tüketildi. Raflarda kırmızı et kalmazken vatandaşlar yeni fiyatlar ve ürünlerin ne zaman geleceğini araştırıyordu. İşte 12 Nisan 2022 itibariyle Tarım kredi marketlerin yeni fiyat listesi belli oldu!

12 NİSAN 2022 TARIM KREDİ KIRMIZI ET FİYATLARI BELLİ OLDU!

Türkiye Kredi Kooperatifleri Birlik Marketleri yeni kırmızı et fiyatlarını açıkladı. Türkiye'de 76 ildeki 150 tarım kredi marketlerinde ki şubelerde kırmızı et fiyatları..

Tarım kredi marketlerinde sığır kıyma 83,00 TL iken sığır kuşbaşı ise 92 TL olarak satışlarda yerini aldı. Diğer marketlerde kıyma fiyatları 96 TL'den başlarken Tarım Kredi marketlerde kıyma fiyatlarının 13 TL daha uygun olduğu öğrenildi. İşte diğer kırmızı et fiyatları..

Sığır biftek rosto 117,50 TL

Sığır kontrfile 145,00 TL

Sığır pirzola 152,00 TL

Sığır bonfile 228,00 TL

12 NİSAN 2022 TARIM KREDİ BEYAZ ET FİYATLARI

En çok eleştirilen ürünler arasında yer alan beyaz et fiyatları ise piyasaya göre oldukça uygun olduğu bilgisine ulaşıldı. Buna göre ise tavuk fiyatları indirimli bir şekilde Tarım kredi marketlerinde satışta yer alacak. İşte 12 Nisan 2022 itibariyle beyaz et fiyatları..